ตากล้องชาวไทย เปิดหมดเปลือก เบื้องหลังถ่ายเอ็มวี Rockstar รู้หน้ากองทำงานกับ “ลิซ่า” เก็บความลับยังไงไม่ให้รั่ว?

แชร์กันสนั่นจนกลายเป็นไวรัล สำหรับผู้ใช้เฟซบุ๊กซึ่งเป็นช่างภาพคนไทยระดับอินเตอร์ ได้แชร์เรื่องราวเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงของซึ่งเจ้าตัวเผยว่าภูมิใจกับงานชิ้นนี้โดยเผยว่าตนเองทำงานภายใต้การกำกับภาพของผู้กำกับภาพมีโอกาสดีไซน์ shot ในเอ็มวีกับผู้กำกับ ทำให้รู้สึกว่ามีส่วนร่วมมากกว่าทำงานตามคำสั่ง และเพิ่งรู้หน้างานเลยว่าคนที่ร่วมงานด้วยนั้นคือ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล“🔥เบื้องหลัง MV Rockstar ของ Lisaมาแล้วครับ ภูมิใจที่ได้เป็นตากล้องSteadicam/camera operatorงานชิ้นนี้ครับ.Lisa Rockstar BTS is out now: https://youtu.be/YjvCikZl6l4?si=0Sr0_NIDAXPSjX2zงานนี้ผมได้รับความไว้วางใจให้เป็นเป็น Camera Operator ที่รับผิดชอบในการถ่ายน้องลิซ่า ซึ่งทำงานภายใต้การกำกับภาพของ ผู้กำกับภาพ Mauro Chiarelloครับผมผมถ่าย shot ส่วนใหญ่โดยใช้ Steadicam +หัว AR Omega และหัวรีโมท R2 บนเครนครับ. ในขณะที่ผู้กำกับภาพMauroจัดการดูแลเรื่องแสงและองค์ประกอบของภาพโดยรวม ผมก็ทำงานกับผู้กำกับ Henry โดยตรงครับ ได้ดีไซน์ shot ร่วมกัน อารมณ์การทำงานมันเป็นการ collaboration มากๆ ไม่ใช่แค่ทำตามคำสั่งเฉยๆ ทำให้รู้สึกว่างานนี้เราได้มีส่วนร่วมในด้าน creative อยู่บ้างครับ.จะมี shot พิเศษที่เป็นเทคนิค Time slice (นาทีที่0:55-0:58ของMV)ใช้ Bullet time camera rig โดยทีม Pro-Toys. คือการนำกล้อง stil lหลายๆ ตัวมาตั้งถ่ายพร้อมกันเพื่อให้ได้ effect time slice จากหลายๆ มุมพร้อมกัน แล้วนำมาตัดต่อกัน.และ shot ที่ใช้แขนหุ่นยนต์ Robot arm motion control (2:00-2:14 ของ MV) Operate โดย Rob Erik Van Gelder. โดยเป็นการถ่ายหลายเทคแต่เปลี่ยนตำแหน่งน้องลิซ่าไปเรื่อยๆ แล้วนำมาภาพมา match กัน จะสังเกตเห็นว่ามีลิซ่าหลายคนในเฟรมเดียวกัน ครับ.นอกจากเรื่องเทคนิคกล้องที่พูดถึงด้านบน ความยากก็เป็นเรื่องการเลือกใช้ location จริง อย่างที่ถ่ายเยาวราชจริงๆ แทนการถ่ายแบบปิดมิดชิดในสตูดิโอทั้งหมด ถือว่ามีความท้าทายพอสมควรครับ ทั้งเรื่องการบริหารจัดการ location และการรักษาความลับ งานนี้ต่างจากงานอื่นตรงที่เข้มงวดเรื่องการป้องกันข้อมูลรั่วไหลมากๆ ครับ ตอนถ่ายที่เยาวราช เราไม่ได้เปิดเพลงจริงออกลำโพง แต่เราใช้ wireless in-ear monitorให้น้องฟังครับ บางช่วงถ้าต้องใช้ลำโพงสำหรับซีนใหญ่ๆ dancer หลายคน เราก็จะเปิด click track (metronome) เปล่าๆ แบบไม่มีเพลง เพื่อให้ได้ Tempo BPM เพื่อให้dancer เข้าจังหวะได้ พี่บอย Boy Inca เป็นคนจัดการเรื่อง Playback ครับเรามีเวลา 3 คืนในการถ่าย ไม่มีเวลาซ้อมกล้อง คือซ้อมและถ่ายหน้างานไปเลย สิ่งที่ยากคือใน location ที่เป็นที่สาธารณะ ทีม security ต้องดูแลน้องลิซ่า ปิดบังมิดชิดไม่ให้คนภายนอกเห็นเด็ดขาด ซึ่งตรงนี้มันก็ต้องใช้เวลาในการเคลียร์รถ เคลียร์ผู้คน เราไม่ได้ปิดถนนยาวทั้งคืนนะครับ เราปิดเป็นช่วงๆ ตอนช่วงที่ถ่าย แล้วก็ระบายรถให้ผ่านได้ ต้องยกเครดิตให้ทีม security และ location เลยคร้บที่ไม่มีอะไรหลุดออกมา ข้อจำกัดอีกอย่างคือบางจังหวะฝนตก ก็เปลี่ยนไปถ่าย shot อื่นก่อนส่วนทีม dancer ก็เก่งมากครับ มีบางทีที่ต้องฝึกท่ากันสดๆ หน้างาน ตามไอเดียของผู้กำกับมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์. น้องๆ dancer ยืดหยุ่นมีไหวพริบและเก่งมากๆ ครับผมรู้ตัวว่าจะได้ถ่ายน้องลิซ่า ก็ตอนอยู่ในกองถ่ายเลยครับ ความลับเก็บเงียบมาก. ผมแค่ทราบตอนรับงานว่าเขาคือ “ศิลปินRockหญิง นัมเบอร์วัน” 😂😂รู้สึกตื่นเต้นและดีใจครับ ในระหว่างการถ่ายผมก็ได้คุยกับน้องเฉพาะเรื่องงาน เรื่อง shot ต่างๆ ในขณะถ่ายครับ ทุกทีมที่ทำงานใกล้ๆ น้องมีความเป็นมืออาชีพสูงมาก ทีมงานคนไทยเราแบ่งโหมดการทำงานชัดเจนครับ ทุกคนมีโหมดแฟนคลับ และโหมดมืออาชีพครับ แต่ใช้เราโหมดมืออาชีพกันทุกคนภูมิใจมากครับที่น้องเลือกมาถ่ายในไทย และใช้ทรัพยากรไทย ในขณะที่ลิซ่าสามารถเลือกได้ว่าอยากจะถ่ายที่ไหนก็ได้ในโลก ใช้ทรัพยากรของที่ไหนก็ได้ เล่าเรื่องแบบไหนก็ได้ แต่สุดท้ายเลือกประเทศไทยและความเป็นไทยที่ร่วมสมัย ดีใจและภูมิใจมากๆ ครับผม ผมอยากจะเป็นกระบอกเสียงให้คนทำงานในอุตสาหกรรมนี้อีกอย่างนึงคือ อยากให้รัฐบาลเข้ามาสนับสนุนแรงงานของเรามากขึ้น จากประสบการณ์ตรงของผมที่เรียนจบฟิล์มและทำงานในอเมริกามาก่อน ทีมงานคนไทยมีทักษะที่เก่งเทียบเท่า Hollywood เลยครับแต่เราขาดการดูแลสนับสนุนเรื่องสภาพแวดล้อมการทำงาน การคุ้มครองแรงงาน และสิทธิ์สิทธิ์ประโยชน์อย่างประกันสังคมจากรัฐบาลครับ ขอบคุณครับ ติดตามผลงานและเบื้องหลังของผมต่อได้ที่ IG: @Koon_cine ครับ”