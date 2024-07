“ไทแทน” คัมแบ็กเพลงอินเลิฟ ‘YOBO’ ฟีดแบ็กดีทั้งเพลงและ MV ได้ “มินนี่ (G)I-DLE” เป็นนางเอก

“นี่ฉันไปอยู่ไหนมา ทำไมเพิ่งรู้จักไทแทน” / “ใครก็ได้ช่วยมาขายไทแทนหน่อย” ช่วงนี้จะเจอประโยคทำนองนี้บ่อยเลยตามโซเชียลมีเดียต่างๆ เพราะมีหลายคนเพิ่งโดนตกเข้าด้อมจากเพลง ‘YOBO’ (ออกเสียงว่า ‘โยโบ’) ซิงเกิลแรกสุดแห่งผลงานคัมแบ็กแบบฟูลสตรีมของศิลปินหนุ่มคนนี้ที่กำลังมาแรง เพิ่งปล่อย MV เมื่อไม่กี่วันก็โกยยอดวิวบนยูทูบไปจนใกล้ล้านแตกแล้ว! บวกความฮือฮาจากการที่ได้พี่สาวแทกุกไลน์คนสวยอย่างแห่งวงไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีชื่อดังมาเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอ จนพาให้แฮชแท็กพุ่งทะยานขึ้นสู่อันดับ 4 ไทยแลนด์เทรนด์บนเอ็กซ์ (ทวิตเตอร์) ด้วยอีก!!ไทแทน เล่าถึงที่มาของนางเอก MV แล้วเสริมด้วยว่าแฟนคลับของทั้ง ไทแทน และ มินนี่ รอติดตามชมเบื้องหลังมิวสิกวิดีโอกันได้เร็วๆ นี้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดีย @411ent ทุกแพลตฟอร์มนางเอกเอ็มวีจึ้งก็เรื่องหนึ่ง แต่ที่ต้องทึ่งไม่แพ้กันคือเจ้าของเพลงศิลปินชายเดี่ยวหนึ่งเดียวแห่งบ้านค่ายเพลงที่มีซิกเนเจอร์และดีเอ็นเอเฉพาะตัวเข้มข้นในเครือของบิ๊กบอสที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดี ไทแทน คือ Male Solo Artist ผู้ถึงพร้อมแบบออลราวน์เดอร์จริงๆ รวบตึงฝีมือการแต่งเพลง น้ำเสียงน่าฟังทั้งพาร์ตโวคอลและแร็ป ไลน์เต้นมีเสน่ห์ บวกวิชวลเข้าไปอีก แต่ถึงอย่างนั้นตัวเขาเองก็ยังคงถ่อมตัวเสมอว่ายังต้องพัฒนาตัวเองอีกเยอะในทุกๆ ด้าน“เราไม่มีทางรู้เลยว่าชีวิตข้างหน้าจะเป็นแบบไหน อนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้ ผมว่าสิ่งเดียวที่ผมทำได้ก็คือฝึกฝนตัวเองให้พร้อม เผื่อวันนึงที่โอกาสเข้ามาเราจะได้ทำมันอย่างเต็มที่ที่สุด เหมือนว่านี่คือโอกาสสุดท้ายครับ” อาจเพราะ ไทแทน มีแนวคิดเช่นนี้ เขาจึงทำทุกอย่างให้สมกับที่ YOU'RE ONLY BORN ONCE ไม่ว่าจะเป็นการคัมแบ็กด้วยเพลงคลั่งรักตามที่แฟนคลับเรียกร้อง หรือล่าสุดเพิ่งจัดงานครบรอบเดบิวต์ 2 ปีของตัวเองโดยเชิญเหล่าธันเดอร์ (Thunder ชื่อแฟนคลับของไทแทน) มาร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นงานที่อบอุ่นไปด้วยพลังงานดีๆ ซึ่งกันและกันงานนี้ธันเดอร์เสิร์ฟแกงหม้อใหญ่หลอกเมนให้เต้นชาเลนจ์ แล้วจัดเซอร์ไพรส์โปรเจกต์ แปรอักษรเป็นรูปหัวใจสีน้ำตาล (ตามอิโมจิประจำตัวไทแทน) ล้อมรอบด้วยป้ายสโลแกนข้อความว่า Always Be Your Thunders แถมยังเล่นใหญ่ทุ่มทุนสร้าง #พาไทแทนขึ้นจอMBK ในวาระ #TYTAN2ndYearwithThunders ขึ้นจอยักษ์ MBK MEGA LED บริเวณหน้าศูนย์การค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ ฉลองพลังรักทะลุจอสุดภูมิใจ *** แฟนๆ ยังคอนเฟิร์มเป็นเสียงเดียวกันตบท้าย คัมแบ็กครั้งนี้เห็นได้ชัดเลย หนุ่มคนนี้เติบโตขึ้นและเก่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมไปอีก สมกับที่เขามุ่งมั่นไปซุ่มฝึกซ้อมด้านต่างๆ เพิ่มเติมอย่างไม่ย่อท้อจริงๆ *** ใครโดนตก อย่าลังเลที่จะติดตามทางอินสตาแกรม https://instagram.com/tytan.t เอ็กซ์ (ทวิตเตอร์)