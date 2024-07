ฮอตไม่หยุด! “วอร์” วนรัตน์ รัศมีรัตน์ ขึ้นแท่น Friend of FILA แบรนด์สปอร์ตไลฟ์สไตล์จากประเทศอิตาลี

เพิ่งจัดคอนเสิร์ตใหญ่ฉลองวันเกิด 30 ปี ไปแบบอบอุ่นใจเหล่าแฟนคลับ ล่าสุดนักแสดงหนุ่มหน้าหวาน มากความสามารถ วอร์-วนรัตน์ รัศมีรัตน์ ขึ้นแท่น Friend of FILA คนใหม่ของ FILA (ฟีล่า) แบรนด์สปอร์ต ไลฟ์สไตล์จากประเทศอิตาลี ครองใจคนทั่วโลกมากว่า 113 ปีงานนี้เหล่าแฟนคลับเตรียมตัวฟินแอนด์ช็อปแฟชั่นไอเทมสุดอินเทรนด์ตามหนุ่มวอร์ได้เลย เพราะหนุ่มวอร์ ร่วมถ่ายแคมเปญ FILA EXPLORE ซึ่งเหล่าแฟนคลับจะได้เห็นไลฟ์สไตล์สุดเท่ของหนุ่มวอร์ ที่สนุกกับการมิกซ์แอนแมตช์เสื้อผ้าที่สะท้อนตัวตนของหนุ่มวอร์และพร้อมออกไปผจญภัยเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ โดยในวิดีโอแคมเปญยังได้สอดแทรกงานอดิเรก ที่เจ้าตัวคลั่งไคล้สุดๆ อย่าง การปั้นดิน ถึงขั้นสร้างห้องปั้นดินไว้ในบ้านเลยทีเดียววอร์-วนรัตน์ รัศมีรัตน์ Friend of FILA กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกันในฐานะ Friend of FILA ซึ่งเป็นแบรนด์สปอร์ตไลฟ์สไตล์มีดีไซน์ยูนีค ที่แฝงไปด้วยความคลาสสิกของแบรนด์และความทันสมัยของสตรีทแวร์ เป็นเสน่ห์ที่เข้ามาเติมเต็มให้เราได้ออกไปสนุกกับประสบการณ์ใหม่ รวมถึงเสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย แมตช์ได้หลายลุคผ่าน 2 คอลเลกชัน 2 สไตล์ FILA DNA Collection และ FILA TENNIS CLUB Collection”ร่วมค้นหาสไตล์ที่สะท้อนความยูนีคและสนุกกับการผจญภัยกับ FILA (ฟีล่า) แบรนด์สปอร์ต ไลฟ์สไตล์จากประเทศอิตาลี ซึ่งนำเข้าและจัดจำหน่ายในประเทศไทย โดยเซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (CMG) ได้ที่ ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ และอัปเดตไอเทมใหม่ๆ ได้ที่Facebook : https://www.facebook.com/FILAThailandOfficial หรือ Instagram: https://www.instagram.com/filathailand/