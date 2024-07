“เวิล ไวด์ เวิค” เปิดออดิชั่นนักแสดง Friend to Fan The Series เพื่อนกันมัน(ส์)ดี

บริษัทเอ็นเตอร์เทนเม้นท์น้องใหม่ป้ายแดง บริษัท เวิล ไวด์ เวิค จำกัด (World Wide Work) โดย คุณเก่ง-จิรัฎฐนนธ์ จันโยธรา หยิบเอานิยายวาย เพื่อนกันมัน(ส์)ดี โดยนักเขียนดัง Puffy's Novel หรือ คุณนุช-ปิยะนาถ พงษ์ปาน มาทำเป็นซีรีส์ Friend to Fan The Series เพื่อนกันมัน(ส์)ดี เอาใจแฟนๆ สายวายโดยได้ผู้กำกับมากฝีมือ คุณกัน-กฤษณะ แสงสร้อย ที่เคยฝากผลงานกำกับละครและซีรีส์มาแล้วมากมาย อาทิ พรมพิศวาส, รักเร่, 18 มงกุฎสะดุดเลิฟ, วุ่นรักนักข่าว, เสน่หาสตอรี่ ฯลฯ มาชิมลางกำกับซีรีส์วายเป็นครั้งแรกล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (29 มิถุนายน 67) ได้เปิดออดิชั่นนักแสดงใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรก มาแคสติ้งคัดเลือกรอบ Face to Face โดยได้รับเกียรติจาก 2 ผู้กำกับดัง คุณใหม่-ภวัต พนังคศิริ, คุณชู-บุญธร กิติพัฒฑากรณ์ รวมถึงนักแสดงและแอคติ้งโค้ชคนเก่ง คุณเต๋า-สโรชา วาทิตตพันธ์ มาร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน ซึ่งก็มีเด็กรุ่นใหม่ให้ความสนใจ ตบเท้ามาร่วมออดิชั่น ณ Union Co-Event Studio ชั้น 5 ศูนย์การค้า Union Mall เพียบทั้งนี้ Friend to Fan The Series เพื่อนกันมัน(ส์)ดี มีกำหนดที่จะเปิดกล้องถ่ายทำช่วงปลายปีนี้ สาวกซีรีส์วายอดใจรอกันหน่อยนะจ๊ะ