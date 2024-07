เย็นนี้ (2 กค.) กดบัตร 18.00 น. “บิวกิ้น-พีพี” ชวนสัมผัสพลังความป่วนครั้งใหม่ ที่ยิ่งใหญ่แต่ใกล้ชิด!! ใน Billkin & PP Krit DOUBLE TROUBLE CONCERT

พร้อมแหกทุกกฎความสนุก ที่อะไรก็ฉุดไม่อยู่!! ใน Billkin & PP Krit DOUBLE TROUBLE CONCERT Presented by The Concert Application คอนเสิร์ตคู่แสบแบบดับเบิ้ล เต็มรูปแบบครั้งแรกในโลกของ บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล และ พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร คอนเสิร์ตครั้งนี้ทั้งคู่เตรียมปล่อยของ เล่นใหญ่ จัดเต็ม!! พร้อมความบันเทิงที่พร้อมเสิร์ฟให้ทุกคนแบบเต็มที่ มาคนเดียวก็ว่าปั่นแล้ว มาคู่กันแบบนี้ รับรองความปั่นป่วนคูณ 2 ล่าสุด บิวกิ้น และพีพี เปิดฮอลล์ จัดสัมภาษณ์พิเศษ ชวนพี่ ๆ สื่อมวลชนมาฟังไฮไลต์เด็ดที่จะเกิดขึ้นภายในคอนเสิร์ตนี้ ที่รับรองว่าตื่นตาตื่นใจ เพราะดับเบิ้ลความสนุก ดับเบิ้ลเสียงหัวเราะ ดับเบิ้ลความประทับใจ แบบเอเนอจี้ไม่มีดรอปแน่นอน!! คอนเฟิร์มว่าคอนเสิร์ตนี้มีเพลงคู่เพลงใหม่มาโชว์แน่นอน เตรียมตัววอร์มนิ้วกดบัตรกันให้ดี เปิดจำหน่ายบัตรวันที่ 2 กรกฎาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 18:00 น. เป็นต้นไปจัดคอนเสิร์ตคู่ ครั้งแรกทั้งที แฟน ๆ ตรียมพบกับเคมีใหม่ ๆ และโชว์คู่แบบจุใจ ที่อัดแน่นด้วยโชว์พิเศษ ในเพลงที่อยากร้องด้วยกัน และไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อน พร้อมโชว์เดี่ยวของทั้งคู่ที่เผยตัวตนในมุมลึกแต่ไม่ลับ บวกกับแขกรับเชิญคนพิเศษที่มาแบบดับเบิ้ล ครั้งแรกของคอนเสิร์ตที่เปิด 4 ฮอลล์ ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รองรับแฟน ๆ แบบจุใจพีพี กล่าวว่า “สำหรับชื่อคอนเสิร์ตนี้พีพีเป็นคนคิดขึ้นมาครับ รู้สึกว่าคำว่า DOUBLE TROUBLE เป็นคำที่คล้องจองกัน และทำให้นึกถึงเราสองคนได้ด้วย เพราะเวลาอยู่คู่กัน คนนึงก็จะชอบป่วน พอมารวมตัว ก็เลยเป็นความป่วนแบบคูณสอง เวทีนี้เราทั้งคู่พร้อมมาโชว์ทั้งร้องและเต้น และจัดเต็มแบบดับเบิ้ล ไปจนถึงโปรดักชัน แสงสีเสียง และสเตจ ที่รับรองว่าเป็นประสบการณ์ครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่แต่ใกล้ชิด ทางทีมมีการดีไซน์ผังเวที ในรูปแบบเวทีพร้อมแคทวอล์กที่เดินไปหากันได้ โดยจัดที่นั่งผู้ชมที่ยกพื้นไล่ระดับและสแตนด์ ไม่ว่าสเตจจะใหญ่แค่ไหน ก็อยากให้ทุกคนมองเห็นกันอย่างทั่วถึง เพราะมีจอ LED หลายจุดให้ได้ดูกันอย่างเต็ม ๆ ตา ไม่อยากให้ทุกคนพลาด เซอร์ไพร์สที่เราทั้งคู่เตรียมไว้ให้แฟน ๆ ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับ”บิวกิ้น กล่าวเสริมว่า “ด้วยความที่คอนเสิร์ต Billkin & PP Krit DOUBLE TROUBLE CONCERT Presented by The Concert Application เป็นการรวมตัวที่ทุกคนรอคอยกันมานานมาก เลยอยากให้แฟน ๆ ได้มาอยู่ในโมเม้นต์นี้ด้วยกัน เราเลยหาฮอลล์ที่ใหญ่น่าจะจุทุกคนได้ ซึ่งในกิมมิคความ Double นี้ นอกจากมีบิวกิ้น พีพี ยังมี Double Guest มาร่วมแจมอีกด้วยครับ เชื่อว่าไม่มีใครยอมใครแน่นอน จะมีซีนประชัน Guest คนดูจะได้เห็นเคมีใหม่ๆ ความป่วน ความสนุก แบบครบรสแน่นอน อยากให้ทุกคนกดบัตรให้ทัน แล้วมาเจอกันที่งาน วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2567 รอบ19:00 น. และวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2567 รอบ 18:00 น. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กดบัตรผ่านทาง The Concert Application แล้วเจอกันนะครับ”เตรียมซ้อมเต้น ซ้อมร้อง วอร์มเสียงกรี๊ดกันให้ดี เตรียมตัวมาเจอมาจอยกับ บิวกิ้น และ พีพี กฤษฏ์ พร้อมรับความฟิน กลับบ้านไปพร้อมความสุขแบบดับเบิ้ล ใน Billkin & PP Krit DOUBLE TROUBLE CONCERT Presented by The Concert ApplicationBillkin & PP Krit DOUBLE TROUBLE CONCERTPresented by The Concert ApplicationShow date & time :•เสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2567 / 19.00 น.•อาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2567 / 18.00 น.สถานที่: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Exhibition Hall 1-4, ชั้น G)ราคาบัตร (บาท) :7,000 / 6,500 / 6,000 / 5,500 / 5,000 / 4,500 / 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500Live streaming ticket (บาท): 1,200 (E-Ticket สำหรับเข้าชม Live Streaming)•เปิดจำหน่ายบัตรวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 18:00 น. (GMT+7) เป็นต้นไป•จำหน่ายบัตรในรูปแบบ E-Ticket ผ่านทาง The Concert Application (สามารถใช้ได้ทั้ง iOS และ Android) หรือ www.theconcert.com เท่านั้น#BillkinPPKrit1stConcert#DoubleTroubleConcert#BillkinEntertainment#PPKritEntertainment#Bbillkin #PPKritt