“แตงกวา กษมา” มิสซูปร้าฯ คว้ารางวัลแรกให้คนไทย

เรียกว่างวดขึ้นในทุกวินาทีกับการประกวด Supranational 2024 ซึ่งในปีนี้มีสองตัวแทนไทย ชาย-หญิง เข้าร่วมศึกชิงความเป็น1 บนเวที “แตงกวา กษมา ซื่อตรง” มิสซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์2024 และ “โจ้ ชลวิศว์ วงศ์ศรีวอ” มิสเตอร์ซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์2024 ซึ่งในขณะนี้ทั้งคู่กำลังเก็บตัวเข้ากองและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ณ ประเทศโปแลนด์ เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา เป็นเรื่องที่น่ายินดีและภูมิใจสุดๆ เมื่อ “แตงกวา” Miss Supranational Thailand 2024 ตัวแทนประเทศไทย คว้ารางวัลแรกให้คนไทย𝐌𝐢𝐬𝐬𝐒𝐮𝐩𝐫𝐚𝐌𝐨𝐝𝐞𝐥𝐀𝐬𝐢𝐚𝐎𝐟𝐓𝐡𝐞𝐘𝐞𝐚𝐫 บนเวทีการประกวดMiss Supranational 2024สำหรับการประกวดรอบSupra Model Of The Year นั้นเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทางกองประกวดมิสแอนด์มิสเตอร์ซูปร้า เนชั่นแนลจัดขึ้นในทุกปี เพื่อเฟ้นหาตัวแทนแต่ละประเทศที่มีทักษะในการเป็นนายแบบ และนางแบบ รวมถึงการนำเสนอตัวตนผ่านการสวมใส่เสื้อผ้า เครื่องประดับที่จะต้องแข่งขันกันเพื่อช่วงชิงความโดดเด่นให้ชนะใจกรรมการ ซึ่งรางวัลความเป็นโมเดลนั้นต้องยกให้กับตัวแม่ตัวมัม อย่างทีมการเทรนเดินจากสถาบันMuse by Metinee โดยก่อนหน้านี้ ในปี2023 ตัวแทนประเทศไทยอย่าง "เฟิร์ส หวัง" ก็สามารถคว้ารางวัล "QUEEN of ASIA" มาครองได้ เรียกว่าเป็น2 ปีซ้อนที่ไทยแลนด์ทำได้!แฟนนางงามพลาดไม่ได้กับค่ำคืนสำคัญในการประกวด ตัวแทนประเทศไทย เพื่อชิงมงกุฎบนเวทีSupranational 2024 ร่วมติดตามและให้กำลังใจ “โจ้ ชลวิศว์ วงศ์ศรีวอ” ในการประกวดมิสเตอร์ซูปร้าเนชันแนล2024 รอบไฟนอล วันที่4 กรกฎาคม2567 เวลา20.00 น. ( 02.00 น. เช้าวันที่5 ก.ค.2567 ตามเวลาประเทศไทย) และ “แตงกวา กษมา ซื่อตรง” ในการประกวดมิสซูปร้าเนชันแนล2024 รอบไฟนอล วันที่6 กรกฎาคม2567 เวลา20.00 น. ( 02.00 น. เช้าวันที่7 ก.ค.2567 ตามเวลาประเทศไทย) ชมสดพร้อมกันได้ทาง Miss & Mister Supranational Official – YouTube