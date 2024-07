ใครโสด? “บิวกิ้น” พูดชัดถึง “พีพี” เราคบกันอยู่!

จัดงานแถลงข่าว Billkin & PP Krit Double Trouble Concert Presented by The Concert Application ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตคู่เต็มรูปแบบครั้งแรก ระหว่างกับงานนี้ทั้งคู่เปิดใจอยากทำนานแล้ว แต่คิวยากมาก รวมทั้งอาจได้ฟังเพลงที่ร้องคู่กันในรอบ 4 ปีบิวกิ้น : “หรือว่าคอนเสิร์ตของผมแล้วพีพีมาเป็นแขก แต่นี่เป็นจังหวะที่เราจะได้ทำคอนเสิร์ตคู่เต็มรูปแบบครับ”พีพี : “คิวยากครับ เพราะว่าด้วยงานของทั้งคู่แฟนๆ ก็เรียกร้องด้วยครับ”บิวกิ้น : “เรื่องคอนเซ็ปต์เราก็มาคิดกันว่าพอเราอยู่ด้วยกัน เวย์ไหนที่มันดูชัดเจน และพิเศษ ที่เวลาทำงานร่วมกัน แล้วคนดูเขารู้สึกสิ่งนั้น ก็คือเมื่อเราสองคนอยู่ด้วยกันแล้วเกิดความปั่นป่วน”พีพี : “ทีมงานเขาก็คุยกันว่าเหมือนเวลาที่เราสองคนอยู่ด้วยกัน แค่คนเดียวก็ป่วนอยู่แล้ว พออยู่ด้วยกันก็ยิ่งป่วนคูณสอง มันก็เลยเป็น Double Trouble”เลือกศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพราะยังไม่มีใครทำบิวกิ้น : “จัดเต็มทุกองค์ประกอบ รวมถึงแฟนๆ ทุกคนด้วยที่อยากจะมา แล้วได้มา และเราก็จัดในบริเวณที่ทุกคนน่าจะได้มา และบัตรมันเยอะมาก แต่ถ้าไม่เต็มก็ไม่เป็นไร เพราะเรารู้สึกว่าที่เขาอยากมาแล้วได้มาครับถามว่าจะจัดโชว์ยังไงให้ทั่วถึง เราเดินไปถึงหมด ผมว่ามันเป็นการจัดการเวที ด้วยว่าคอนเสิร์ตในใหญ่ เราก็พยายามทำเวทีให้รู้สึกทั่วถึงกัน และในแต่ละโชว์จัดเต็มมาก รวมถึงแดนเซอร์ด้วย ส่วนเพลงในคอนเสิร์ตนี้น่าจะประมาณ 20-40 เพลง คือตอนนี้ยังไม่สรุปว่ากี่เพลง โชว์ก็จะมีทุกอย่าง มีแบบซึ้งๆ ตลกเฮฮา เราพยายามดึงทุกเคมีที่เราอยู่ด้วยกันออกมาให้มากที่สุด”ชี้อาจมีคนปั่นราคา หาวิธีป้องกันแล้วให้มากที่สุด วอนอย่าซื้อบัตรที่ราคาแพงเกินไปพีพี : “อยากให้ซื้อบัตรจากทางเรามากกว่าเพื่อคอนเสิร์ตนี้อยากให้แฟนๆ ทุกคนได้มาดูพวกเราสองคน”บิวกิ้น : “ทีมงานของพวกเราสองคนพยายามคิดวิธีที่จะป้องกันสิ่งนี้ให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะทำพรีเซลล์ หรือเรื่องของชื่อที่ต้องระบุในแอปฯ พยายามจะกันให้ได้มากที่สุด แต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังมีอะไรแบบนี้ออกมาอยู่ดี อยากให้ทุกคนระวัง ไม่อยากให้ซื้อบัตรราคาที่บวกไว้สูงๆ พรุ่งนี้ขายบัตรแล้วตอน 6 โมงเย็น ที่ The Concert Application”กลับมาทำเพลงคู่กันในรอบ 4 ปี อยากให้ทุกคนหายคิดถึงบิวกิ้น : “เพลงนี้มันเป็นการเล่าความรู้สึกเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน มันเป็นคอนเทนต์ของเราสองคน มันเป็นเพลงที่เราคิดด้วยกันแล้วว่า พอเราสองคนอยู่ด้วยกันแล้วมันจะเป็นเรื่องนี้ แต่ผมว่าพอปล่อยไปแล้วคนก็จะ อ๋อ ว่าเราสองคนหมายถึงอะไร”แจงกรณีไปออกรายการ 3 แซ่บ ออกคนเดียวบอกว่าโสดเสียงดังมาก แต่พอไปคู่กัน พีพีกลับพูดเสียงเบา ลั่นกลัว “แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ” ตกใจพีพี : “โสด(เสียงดัง)ว่าข่าวลือคือเรื่องจริง”บิวกิ้นลั่นคบกันอยู่บิวกิ้น : “ผมไม่ก้าวกายเรื่องส่วนตัวของเขาอยู่แล้ว เรื่องส่วนตัวผมไม่ยุ่งเรื่องของเขาอยู่แล้ว เขาจะแต่งตัวยังไง”พีพี : “ทำไมเธอ จะบอกว่าฉันมีแฟนเหรอ”บิวกิ้น : “ใคร”