อายุแค่ 12 "แฝดสาม" สูงเกือบทันคุณพ่อ "ซงอิลกุก" แล้ว

แทฮัน มินกุก และมันเซ ลูกชายแฝดสามของนักแสดงชื่อดัง ซงอิลกุก ได้ปรากฏตัวในรายการ You Quiz on the Block โดยปัจจุบันแฝดสามอายุ 12 ปี ซึ่งเด็ก ๆ เคยได้รับความรักอย่างมากจากรายการ The Return of Supermanในทีเซอร์ที่ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน แฝดสามปรากฏตัวเป็นแขกรับเชิญพิเศษ ซึ่งทำให้ผู้ชมตกใจมากที่เห็นพวกเขาโตขึ้นมากจนมีความสูงใกล้เคียงกับพ่อที่สูง 1.85 เมตรแล้วในคลิปสั้นๆ ที่โพสต์บนอินสตาแกรม แสดงให้เห็นสามหนุ่มเดินเข้ามาในกองถ่าย และคลิปนี้กลายเป็นไวรัลในทันที เนื่องจากหลายคนคิดถึงทั้งสามมาก และทั้งสามก็ไม่ได้ปรากฏตัวในสื่อต่าง ๆ บ่อยครั้งนักชาวเน็ตเกาหลีแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย อาทิ “ทำไมพวกเขาตัวสูงขนาดนี้” รวมถึง “ทั้งซงอิลกุกและภรรยา ก็ตัวสูงอยู่แล้ว เด็กๆ เลยตัวสูงด้วย” หรือ “มันเหมือนมินกุกเพิ่งร้องไห้ที่โรงเรียนเมื่อวานนี้เอง …ตอนนี้โตขึ้นมากจริงๆ” และ “โอ้มายก๊อด นั่นแทฮัน มินกุก และมันเซ หรอนั่น”นอกจากนี้ยังมีความเห็นว่า “พวกเขาหน้าเหมือนกันเลยแค่สูงไม่เท่ากัน” และหลายคนก็ยังชมคุณพ่อวัย 52 ปี ว่า “ซงอิลกุกก็ยังหล่อนะ ถึงจะวัยกลางคนแล้ว”แทฮัน มินกุก และมันเซ กลายเป็นขวัญใจคนทั้งประเทศหลังจากปรากฏตัวในรายการ The Return of Superman รายการวาไรตี้ที่นำเสนอความน่ารักและความอบอุ่นของเหล่าคุณพ่อคนดังที่ต้องดูแลลูกๆ ด้วยตัวเองตอนที่คุณแม่ไม่อยู่บ้าน