เรื่องแรกในปีนี้!! “Inside Out 2” ทำเงินแตะ "พันล้านเหรียญฯ"

หลังจากออกฉาย 19 วัน ภาพยนตร์ภาคต่อแอนิเมชั่นนี้ทำรายได้ในอเมริกาเหนือ 469.3 ล้านดอลลาร์ และ 545.5 ล้านดอลลาร์ในตลาดต่างประเทศ รวมเป็น 1.015 พันล้านดอลลาร์ทั่วโลก กลายเป็นหนึ่งใน 11 ภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่ทำเงินเกินพันล้านดอลลาร์ ในจำนวนนั้นเป็นของ Disney ถึง 8 เรื่อง“Inside Out 2” เปิดตัวในโรงภาพยนตร์เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน และทำรายได้ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา 151 ล้านดอลลาร์ในสุดสัปดาห์แรก ซึ่งเกินความคาดหมาย และล่าสุดทำเงินแซงหน้า “Dune: Part 2” (711 ล้านดอลลาร์) กลายเป็นหนังทำเงินอันดับ 1 แห่งปีอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ Inside Out 2 ยังเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนับตั้งแต่ “Barbie” ในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว (162 ล้านดอลลาร์) ที่เปิดตัวเกิน 100 ล้านดอลลาร์“Inside Out 2” ครองอันดับสูงสุดในบ็อกซ์ออฟฟิศติดต่อกันสามสัปดาห์ และกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในประเทศและทั่วโลกของปี 2024 ในสัปดาห์นี้ ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังทำรายได้สูงกว่าภาพยนตร์ภาคแรกในปี 2015 อย่าง “Inside Out” ที่ทำรายได้รวมทั่วโลก 859 ล้านดอลลาร์