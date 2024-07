“ไอยู”(IU) โชว์พลังโวคอล! ทำแฟนคลับหูเคลือบเพชร ในคอนฯ “2024 IU HEREH WORLD TOUR CONCERT IN BANGKOK”

ประทับใจทุกตรง เต็มอิ่มทุกโมเมนต์ โวคอลควีน

สมมงศิลปินเดี่ยวเบอร์หนึ่ง K-POP ขนเพลงฮิตมอบความสุขในงาน

แบบจัดเต็ม เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 เมืองทองธานี ที่ไม่ใช่แค่ทำถึง แต่ทำเกินไปมาก จนถูกยกเป็นเดอะเบส! เพราะ “บังแอนา” (BANGAENA : ชื่อแฟนคลับ) ที่มากันแน่นฮอลล์ และงานนี้แฟนๆ ไม่ใช่แค่ปลดล็อกสกิลหูเคลือบทอง แต่ปลดล็อกหูเคลือบเพชรไปเลย งานนี้ผู้จัด “ไอมี่ไทยแลนด์” (iMe Thailand) จัดเต็มทุกฟังก์ชันอย่างยิ่งใหญ่





เสียงกรี๊ดดังสนั่นฮอลล์ทันที เมื่อทำนองเพลง “รักแรก (First Love)” ดังขึ้น บิ๊กเซอร์ไพรส์จาก “ไอยู” ที่ตั้งใจร้องเพลงไทยเพื่อแฟนคลับที่นี่ เพลงจบปุ๊บเสียงปรบมือดังกระหึ่มพร้อมความประทับใจอย่างมาก ต่อเนื่องอารมณ์ “Through the Night” เพลงช้า ซึ้งๆ อินยกฮอลล์ ก่อนจะเปลี่ยนมู้ดเพิ่มจังหวะความสนุกด้วยเพลงที่ปลุกเอนเนอร์จี้แฟนๆ ได้โยกตาม อินตาม อย่าง “Shopper , Above the time , YOU&I” ปิดท้ายด้วยเพลงช้า “Love wins all” ที่ไอยูอยากให้ทุกคนมีความรักที่ดีๆ และมอบความรักให้กัน

เปิดเวทีด้วยโชว์พิเศษ ก่อนที่นางเอกของงาน “ไอยู”(IU) จะปรากฎตัวเริ่มต้นมอบความสุขด้วยเพลง Holssi , Jam Jam ก่อนจะพูดภาษาไทยทักทายแฟนๆ ในฮอลล์ให้หายคิดถึง ชวนร่วมบันทึกความทรงจำในทุกพาร์ทโชว์สุดประทับใจ เพราะไม่เจอกันนานกว่า 5 ปี“สวัสดีค่ะ บังแอนา คิดถึงมากมากเลย สบายดีไหมคะ ไม่ได้มาตั้งนาน แต่ทุกคนยังมากันเยอะขนาดนี้ ขอบคุณนะคะ 5 ปีก่อน ฉันมากรุงเทพฯ ตอนคริสมาสต์ ตอนนั้นมีความสุขมากค่ะ แต่วันนี้เรามาสร้างตำนานกันดีกว่า”ทำเอาแฟนคลับใจฟูกันยกด้อม และยิ่งใจฟูขึ้นสองเท่าเมื่อไอยูฝึกภาษาไทยมาคุยตลอดทั้งงาน และยังเตรียมของขวัญพิเศษจากคุณแม่มาแจกให้ทุกโซนที่นั่ง เจอความน่ารักแบบนี้เข้าไป แฟนคลับก็ยิ่งรักขึ้นเป็นล้านเท่า!! และยิ่งเวลาผ่านไปบรรยากาศในฮอลล์ก็ยิ่งฟูลฟีล เพลงเพราะๆ จากโวคอลควีนกินใจแฟนๆ ทั้งฮอลล์ให้ตกอยู่ในภวังค์ แต่ก็ไม่พลาดร้องตามกับเพลง “Ah puh , BBIBBI , Obliviate , Celebrity” เสียงชานท์ดังลั่นฮอลล์เพลง “Blueming” ที่ไอยูกลับมาร้องกับแฟนๆ ในรอบ 5 ปี ต่อด้วยเพลงฮิต “eight , I stan U, Coin , Havana , Meaning of you” ที่ทุกคนร้องตามตลอดเพลงแต่งานนี้ ยูแอนาไทย ไม่ยอมให้คอนเสิร์ตจบง่ายๆ ตะโกนเรียก “ไอยู” ดังสนั่น จนทนเสียงเรียกไม่ไหวกลับขึ้นเวทีอีกครั้ง กับเพลง “Shh.., Twenty-three” และ “Holssi” แค่มอบความสุขผ่านเสียงเพลงไม่พอ “ไอยู” ยังดับเบิ้ลความน่ารักให้แฟนคลับที่ไทยต้องยิ้มแก้มแตก เจ้าตัวพา “แทบังงี” (ตุ๊กตาช้างใส่หมวกเหนือ) ที่แฟนไทยเคยให้กลับมาเจอทุกคนอีกครั้ง แต่ความแสนดีที่ต้องอวยยศซ้ำแล้วซ้ำอีก ไอยูเสิร์ฟแรนด้อมเพลงตามใจแฟนๆ ส่งท้ายให้สาสมใจทุกคน กับ "Drama," "LILAC," "Friday," "Palette," "Someday" จบคอนเสิร์ตด้วยความปัง ปัง ปัง!!และเพื่อให้สมความคิดถึงไม่เจอกันนาน แฟนๆ จัดเซอร์ไพรส์ให้กับโปรเจ็กต์บอกความรู้สึกกับศิลปินทั้ง 2 วัน โดยวันเสาร์ ชูป้ายคำว่า “방애나가 부끄러움이 많지만 Ballad, Disco, Hip Hop 뭐든 다 소리지르고 같이 불러줄 수 있어요” (แปลว่า : บังแอนาเป็นคนขี้อายมาก แต่ก็สามารถร้องเสียงดังไปด้วยกันกับคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นเพลงบัลลาด ดิสโก้ หรือฮิปฮอป) ในเพลง “I stan U” พร้อมชานท์เสียงดัง และในช่วงเพลง “Holssi” ชูป้ายคำว่า “우리는 홀씨가 되고 어디든 아이유를떠라 갈거예요” (แปลว่า : เราจะเป็น Holssi และพาไอยูไปทุกที่)ส่วนวันอาทิตย์ ชูป้ายคำว่า “내게는 없어 Plan B, 우리의 유일한 Plan은 Let’s go haul with IU” (แปลว่า : ฉันไม่มีแผน B แผนเดียวของเราคือ ลุยไปด้วยกันกับไอยู) ในเพลง “Shopper” และชูป้ายคำว่า "사랑은 여러 단어 있지만 방애나에게는 사랑=IU" (แปลว่า :คำว่ารักมีมากมาย แต่สำหรับบังอันนา ความรักมีไว้เพื่อไอยู) ในเพลง "Love wins all"เรียกว่าตลอด 5 ปี ทั้งศิลปิน และแฟนคลับต่างสั่งสมความคิดถึงเอาไว้ เมื่อมีโอกาสได้เจอกันก็แสดงความรู้สึกกันอย่างเต็มที่ ทำให้งานครั้งนี้จบลง อย่างสมบูรณ์แบบ และคุ้มค่าที่สุด