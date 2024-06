พอร์ชอาม เปิดตัวโปรเจกต์พิเศษ “PorschArm The Wedding” กับ LGBTQIA+ Marriage Reality Series เรื่องแรกของเอเชีย

ข่าวดีส่งท้าย Pride Month เดือนแห่งการเฉลิมฉลองและความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIA+) ค่าย STAR HUNTER ENTERTAINMENT บริษัทผู้ผลิตซีรีส์วาย โดย โอ๋ - ยชญ กรณ์หิรัญ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย เฟิร์ส - ชนันตร์ ลาภอนันต์รุ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และ ครูต้า - วิทวัส สังสะกิจ ที่ปรึกษาด้านการผลิตและกรรมการผู้จัดการ Hunter Village By Star Hunter Entertainment ที่ สนับสนุนเรื่องความเท่าเทียมทางสังคม สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ ใน โปรเจกต์พิเศษ “PorschArm The Wedding” กับ Reality Series รูปแบบใหม่ที่ พอร์ช - อภิวัฒน์ อภิวัฒน์เสรี และ อาม - สัพพัญญู ปนาทกูล จะมาบอกเล่าเรื่องราวการแต่งงานของคู่รัก LGBTQIA+ ครั้งแรกของเอเชีย พร้อมชวนทุกคนมาร่วมเป็นสักขีพยานของความรักที่เท่าเทียมกัน ซึ่งความตั้งใจนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่ #พอร์ชอาม ตัดสินใจว่าจะแต่งงานกัน อยากทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เป็นเหมือนสมุดบันทึกเรื่องราวชีวิตรักของ #พอร์ชอาม รายการ “PorschArm The Wedding” จึงเป็น ASIA's First LGBTQIA+ Marriage Reality Series เรื่องแรกของเอเชีย ที่ทุกคนจะได้รับชมเร็ว ๆ นี้ด้าน โอ๋ - ยชญ กรณ์หิรัญ หรือ โอ๋ สตาร์ ฮันเตอร์ ก็ได้เปิดเผยโปรเจกต์พิเศษครั้งนี้ ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @ohstarhunter ว่า... @starhunter_entertainment ร่วมสนับสนุนความรัก และ สมรสเท่าเทียม ร่วมแสดงความยินดี กับ @porschapiwat @armarmarm พร้อมรอติดตามโปรเจกต์พิเศษ ของคู่รัก คู่นี้ กับ Star Hunter Entertainment ... เพราะ ความรัก คือ สิ่งสวยงาม ที่ไม่มีข้อกำหนด และ ไม่มีเงื่อนไข #พอร์ชอาม #PorschArm #สมรสเท่าเทียม #NewProject #StarhunterEntertainment“หลายคนจะบอกว่าความรักของ LGBTQIA+ ไม่ยั่งยืน ก็จะบอกทุกคนกลับไปว่า... “ความยืนยาวของความรัก ไม่เกี่ยวกับเพศหรือความหลากหลายใด ๆ เลย พอร์ชอามคบกันมาย่างเข้าปีที่ 17 แล้ว เรามีจุดหมายเดียวกัน ที่ชัดเจนและมั่นคง คือ การมีชีวิตคู่กันไปจนแก่เฒ่าพอร์ชอาม จึงอยากทำรายการ “PorschArm The Wedding” ขึ้น เพื่อเป็นเหมือนตัวแทนความรักใน LGBTQIA+ Community ที่หวังว่า จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนกล้าที่จะมอบความรักให้กัน และกล้าที่จะเป็นตัวเองในแบบที่ทุกคนอยากเป็น ซึ่งโปรเจกต์นี้คิดจะทำมานานมากครับ และ เมื่อ กฎหมายสมรสเท่าเทียมที่ผ่านทั้งสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา จนทำให้ไทย เป็นประเทศที่ 3 ในเอเชีย ที่จะประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ ทำให้เราสองคนนำโปรเจกต์นี้มาสานฝันและเสนอกับทาง STAR HUNTER ENTERTAINMENT ครับย้อนกลับไปเมื่อ 10 ปีที่แล้วที่พี่พอร์ชคุกเข่าขออามแต่งงาน เกิดเป็นกระแส Viral อย่างมากทั้งไทยและต่างประเทศ มีหลายคนเข้าใจผิดว่า ... เหตุการณ์นั้นคือฉากหนึ่งในซีรีส์รึเปล่า? ถ้าคำตอบคือ “ใช่” รายการ “PorschArm The Wedding” ก็คือฉากจบ Happy Ending อันสมบูรณ์แบบของชีวิตจริงที่ยิ่งกว่านิยายวายเสียอีก” อาม - สัพพัญญู ปนาทกูล กล่าวเสริมถึงจุดเริ่มต้นในการทำ Reality Series ในครั้งนี้มาร่วมเป็นสักขีพยานของความรักที่เท่าเทียมกันได้ในรายการ “PorschArm The Wedding”#PorschArmTheWedding