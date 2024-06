ฟาร์มเฮ้าส์จัดเต็มปิดฮอลล์ “สหกรุ๊ปแฟร์” เสิร์ฟความสุขแฟนคลับ “เบลล่า” แบบถึงใจ

“​เบลล่า ราณี แคมเปน” พรีเซนเตอร์ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์คนล่าสุด ส่งความสุขสร้างความสดใส กับกิจกรรม Farmhouse x Bella Happiness Day to You อัดแน่นด้วยความสนุกสนานมากมาย เรียกเสียงเฮลั่นไปทั้งฮอลล์ ให้แฟน ๆ ได้ยิ้มแก้มปริ Made Happiness Day ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ของงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 28 ณ ไบเทคบุรี​เรียกได้ว่างานนี้ ทั้งเบลล่าและแฟนคลับได้ใกล้ชิดกันสุด ๆ เพราะกิจกรรมในครั้งนี้ มีทั้งความสนุกและความสุขที่เบลล่าส่งให้แฟน ๆ ได้ใจฟู เริ่มต้นด้วยคลิป Behind The Scene เบื้องหลังโฆษณาขนมปังฟาร์มเฮ้าส์พร้อมทั้งเซอร์ไพรส์ บทเพลง “ข้ามเวลา” จากเบลล่า ตามด้วยกิจกรรมสุดสนุก เรียกเสียงกรี๊ดกระหึ่มจนฮอลล์แทบแตก ทั้ง “กินเก่งชนะใจเบลล่า” ให้แฟน ๆ ได้มาแข่งกินขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ทาหน้ามอคค่า แฟนคลับที่กินได้เร็วที่สุด จะได้รับหมอนขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ลายฟูมิ เฮาสุ สุดน่ารัก ตามด้วยกิจกรรมที่สอง “ความสุขของเบลล่า” งานนี้ต้องวอร์มเส้นเสียงกันหน่อย เพราะกิจกรรมนี้ใครลากเสียงได้ยาวที่สุด จะได้รูปโพลาลอยด์พร้อมลายเซ็น และกิจกรรมสุดท้าย “Lucky Draw ยกเบลล่ากลับบ้าน” แจกกระหน่ำ ทั้งสแตนดี้เบลล่าในชุดฟูมิเฮาสุ และรูปแคนวาสขนาดยักษ์ใหญ่พร้อมเซ็นสด ซึ่งรางวัลนี้ มีเพียงชิ้นเดียวในประเทศด้านคุณแบงค์-อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เล่าถึงที่มาของงานในครั้งนี้ว่า “อยากส่งความสุขให้ทุกคนได้สนุกไปกับกิจกรรม ได้อิ่มเอมใจกับการได้เจอเบลล่า และการเลือกเบลล่าเป็นพรีเซนเตอร์ เนื่องจากมีคนที่ชื่นชมผลงานของคุณเบลล่ามากอยู่แล้ว และเมื่อพูดถึงพรีเซนเตอร์ที่ดังที่สุดหมายเลขหนึ่งของประเทศ ก็ต้องคู่กับขนมปังเบอร์หนึ่งอย่างฟาร์มเฮ้าส์เช่นกัน”​ในส่วนของ “เบลล่า” เล่าถึงความประทับใจที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของฟาร์มเฮ้าส์ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับฟาร์มเฮ้าส์ ได้รับบรรยากาศที่อบอุ่นจากแฟน ๆ ก่อนอื่นต้องบอกว่าเบลทานขนมปังฟาร์มเฮ้าส์มาตั้งแต่เด็ก ๆ ผูกพันกับแบรนด์นี้มานาน พอพูดถึงฟาร์มเฮ้าส์ จะเป็นอาหารเช้าก็ได้ อาหารว่างก็ดี มีทั้งไส้คาวไส้หวาน พกไปไหนก็ง่าย สะดวก สดใหม่เหมือนออกมาจากเตาร้อน ๆ เบลขอขอบคุณฟาร์มเฮ้าส์ที่ให้เบลได้มาส่งความสุขผ่านกิจกรรมสนุก ๆ ถ้าใครรักเบลก็ต้องรักฟาร์มเฮ้าส์ด้วยนะคะ เพราะฟาร์มเฮ้าส์คือความสุขของเบลล่าและความสุขของทุกคน”ติดตาม กิจกรรมดีๆ จากฟาร์มเฮ้าส์ได้ที่ https://www.facebook.com/FarmhouseThai