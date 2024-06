หวานละมุนหัวใจ!! "ไฮโซณัย" เผยภาพวินาทีคุกเข่าขอ "แต้ว ณฐพร" แต่งงาน

หลังจากพี่ชาย "ไฮโซพก ประธานวงศ์ พรประภา" ออกมาเผยข่าวดี น้องชายสุดหล่อ "ไฮโซณัย ประณัย พรประภา" ทำเซอร์ไพรส์ขอนางเอกสาว "แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์" แต่งงานแล้ว พร้อมกับเขียนแคปชั่นต้อนรับว่าที่น้องสะใภ้ ไว้ว่า "Welcome to our crazy fam sister!!!! Congrats Pran n Taew"ล่าสุด "ไฮโซณัย ประณัย" ได้ออกมาโพสต์ภาพเผยโมเมนต์สุดอบอุ่น ขณะทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าของแฟนสาว "แต้ว ณฐพร" แต่งงาน พร้อมแคปชั่น "She said YES"งานนี้ก็มีเพื่อนๆ ทั้งในและนอกวงการบันเทิง รวมถึงแฟนคลับแห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับทางว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงกันเป็นจำนวนมาก