เพิ่งฉลองรักครบรอบ 4 ปี ไปหมาดๆ ล่าสุดนางเอกสาว "แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์" เตรียมสละโสดอีกคู่ เมื่อ ไฮโซณัย ประณัย พรประภา" ทำเซอร์ไพรส์ขอ "แต้ว" แต่งงานแล้วโดยอินสตาแกรมของ "ไฮโซพก ประธานวงศ์ พรประภา" ได้ออกมาโพสต์ข่าวดีด้วยการลงภาพคู่ "ไฮโซณัย-แต้ว" พร้อมข้อความระบุว่า "Welcome to our crazy fam sister!!!! Congrats Pran n Taew"งานนี้ก็มีบรรดาเพื่อนๆ และแฟนคลับแห่เข้าไปร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่เป็นจำนวนมาก