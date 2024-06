Thaivivat x CentaraThe1 แลก...รับ...ลด! ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จับมือ เซ็นทารา ส่งแคมเปญแลกรับส่วนลดพิเศษโรงแรมและประกัน โดนใจสายเที่ยว ไม่แลกไม่ได้แล้ว!

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ผู้นำนวัตกรรมด้านการประกันภัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทย มุ่งมั่นยกระดับการใช้ชีวิตของคนไทยให้ดำเนินชีวิตด้วยความอุ่นใจ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต” ด้วยผลิตภัณฑ์บริการด้านการประกันภัยที่คุ้มค่า และคุ้มครองครบทุกมิติ ให้ลูกค้าสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจและได้รับประสบการณ์ดีๆ ที่มากกว่าการประกันภัย อาทิ การประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยสุขภาพ และประกันภัยการเดินทางล่าสุดส่งแคมเปญเอาใจสายท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ จับมือกับพาร์ทเนอร์ชั้นนำ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เครือโรงแรมชั้นนำของประเทศไทย นำโดย คุณเทพพันธ์ อัศวะธนกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และคุณทอม ธรัสเซล รองประธานฝ่ายแบรนด์ การตลาดและดิจิตอล โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา แบรนด์ที่มุ่งมั่นมอบประสบการณ์การบริการด้วยไมตรีจิตไทยอันอบอุ่นเสมือนครอบครัวแก่นักเดินทางทั่วโลก โดยเซ็นทาราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเดินทางท่องเที่ยวด้วยความอุ่นใจและปลอดภัยตลอดทริป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงร่วมมือกับประกันภัยไทยวิวัฒน์มอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดประกันภัยให้กับลูกค้า โดยใช้คะแนน CentaraThe1 แลกรับส่วนลดประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยสุขภาพ และประกันภัยการเดินทางได้ทันทีซึ่งสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าประกันภัยไทยวิวัฒน์ที่ถือกรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทาง ประกันรถเปิดปิด และประกันสุขภาพ Active Health รับส่วนลดใช้บริการค่าห้องพักโรงแรม 17% พร้อมสมัครสมาชิกใหม่ CentaraThe1 รับ 500 คะแนน โดยสามารถรับสิทธิ์ได้ผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat ได้อย่างสะดวกรวดเร็วส่วนลูกค้าและสมาชิก CentaraThe1 สามารถใช้คะแนนสะสม แลกส่วนลดประกันภัยได้ผ่านเว็บไซต์เซ็นทาราตามรายละเอียดดังนี้•แลก 300 คะแนน รับส่วนลด 20% สำหรับประกันเดินทางภายในประเทศ•แลก 700 คะแนน รับส่วนลด 15% สำหรับประกันเดินทางต่างประเทศ•แลก1,200 คะแนน รับส่วนลด 25% (สูงสุด 800 บาท) สำหรับประกันรถเปิดปิด แผน 4 เดือนขึ้นไป•แลก 3,000 คะแนน รับส่วนลด 20% (สูงสุด 1,950 บาท) ประกันสุขภาพ Active Health ทุกแผนความคุ้มครองนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health ยังสามารถสแกนรับ TVI Well Point เพื่อนำมาเป็นส่วนลดค่าเบี้ยประกันทุกเดือน กับแคมเปญ Active Health Well Being ชีวิตดีครบทุกมิติ เมื่อเข้าใช้บริการ Fitness Center ของโรงแรมในเครือเซ็นทาราได้อีกด้วยห้ามพลาดกิจกรรมและสิทธิพิเศษที่น่าสนใจอีกมากมายตลอดปี 2567 จากประกันภัยไทยวิวัฒน์ที่มอบให้ลูกค้าคนพิเศษ โดยสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชันอัปเดตของไทยวิวัฒน์ได้ ผ่านทุกช่องทาง Official ของประกันภัยไทยวิวัฒน์ www.thaivivat.co.th, https://www.facebook.com/thaivivat และ LINE Official Account “THAIVIVAT INSURANCE”, หรือโทร. 02-200-7000 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม