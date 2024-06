“พี่จ๋า-พี่เปิ้ล“ lucky in game!! ส่งไม้ต่อความปัง!! จาก ”มาตาลดา“ สู่ ”ดุจอัปสร“

…ปฏิบัติการ ”ตีท้ายครัว“ อาทิตย์นี้…ขอจกเวลาทองของ ผู้จัดคนเก่ง! จากบ้าน ”ตีท้ายครัว“ ของเรา.. ที่ใกล้ตัวสุดๆ ”พี่จ๋า-พี่เปิ้ล“ ที่ตอนนี้เดินสายกวาดรางวัลจากละครฟิว very good อย่าง ”มาตาลดา“ และล่าสุดยังส่งละครเรื่อง “ดุจอัปสร” หนึ่งในซีรีส์ “ดวงใจเทวพรหม” ที่กำลังเป็นที่ถูกใจแฟนคลับช่อง 3 อยู่… และแก๊งค์นักแสดง “พีค-มิ้นท์-ติ๊ต๊ะ-มีน-เซ้นต์“ก็ยกขบวนมาเล่าความสนุกทั้งเบื้ิองหน้า เบื้องหลังกันแบบเต็มพิกัด..แต่ความพิเศษสุดเซอร์ไพร์สของเทปนี้ อยู่ที่การกลับมาอีกครั้งของ พิธีกรตั้งต้นความซน ความขี้เล่น รื้อค้น แห่งรายการ “ตีท้ายครัว” นั้นก็คือ “พี่หนุ่ม กรรชัย” ที่วันนี้ขอมาทำหน้าที่อีกครั้ง ทำให้ความสนุก ความวุ่นวาย ความโกลาหลปนความดุเดือดแบบโหนกระแส ก็ได้จุติขึ้นในบัดดล เรียกว่า… ความชุลมุนที่คุ้นเคยกลับมาอีกครั้ง.. เทปนี้เลยเป็นการรวมพลคนตีท้ายครัว “หนุ่ม-มด-โอ๋-อาร์ต-ป๋อ” ที่สนุกชวนปวดหัวสุดๆๆ โดยเฉพาะผู้จัดฯ ของเรา ที่กุมขมับทั้ง ”พี่จ๋า-พี่เปิ้ล“ ไม่รู้คิดผิด หรือคิดถูก แถมจะคิดใหม่ก็ไม่ได้!! แล้วความปวดแก่นสมองก็ยังจี๊ดหนัก เพราะ ”พี่จ๋า“ ยังถูกแฉหมดถึงเรื่องที่ lukky in games แต่จะ lukky in love ด้วยมั้ย!! ทำไมสามี-ภรรยาต้องแยกห้องนอน แถมมือที่สามชื่อ ”มด“ มันจริงแค่ไหน!! แม่เอ้ย!! พ่อเอ้ย!! หนึ่งวันกี่พันเหตุการณ์กันเนี่ย!! go go!! ไปปวดหัว สะเทือนตับด้วยกันได้ในรายการ “ตีท้ายครัว” … อาทิตย์นี้…กับวาไรตี้ขี้เล่นเป็นกันเองคู่บ้านคู่เมือง ทางช่อง 3 กด 33 ดูมือถือที่ 3plus…