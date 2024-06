“โต้ง ทูพี” ชวน 4 หนุ่ม “กอล์ฟ - มอส - แบงค์ - มาสุ” ร่วมงานเปิด Hublot Loves Football Pop-Up Store พร้อมอัปเดตนาฬิกาคอนเนคเต็ดวอทช์สุดล้ำ Big Bang e Gen3 UEFA Euro 2024™

เดือดไม่แพ้การแข่งขันฟุตบอล UEFA Euro 2024™ สำหรับแร็ปเปอร์หนุ่ม โต้ง ทูพี-พิทวัส พฤกษกิจ Friend of The Brand ของ Hublot ที่ปรากฏตัวในงานเปิด Hublot Loves Football Pop-Up Store 2024 ในลุคสุดเท่ชวนใจละลาย โดยบนข้อมือสวมใส่นาฬิกาคอนเนคเต็ดวอทช์ Hublot Big Bang e Gen3 UEFA Euro 2024™ รุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น ผลิตจำนวนจำกัด 100 เรือน งานนี้หนุ่มโต้ง ยังแท็กทีม 4 หนุ่มคอลูกหนัง อย่าง มอส-ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ์ และ แบงค์ – มณฑป เหมตาล พร้อมด้วยพระเอกหน้าใส มาสุ จรรยางค์ดีกุล และ กอล์ฟ - พิชญะ นิธิไพศาลกุล มาร่วมงาน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการเปิด Hublot Loves Football Pop-Up Store 2024 ณ บริเวณ ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอนโต้ง ทูพี-พิทวัส พฤกษกิจ, Hublot Friend of The Brand กล่าวว่า “UEFA EURO 2024™ เป็นมหกรรมฟุตบอลยิ่งใหญ่ที่หลายคนตั้งตารอคอยอีกแมทช์หนึ่ง เมื่อสองปีที่แล้วผมได้มีโอกาสไปร่วมเชียร์ติดขอบสนาม FIFA World Cup Qatar 2022 ซึ่งผมยังจำบรรยากาศนั้นได้อย่างแม่นยำไม่เคยลืม เป็นความรู้สึกที่สุดยอดมาก ปีนี้ผมจึงตื่นเต้นและตั้งตารอการแข่งขัน UEFA EURO 2024™ ลุ้นว่าประเทศไหนจะคว้าแชมป์ไปครอง ซึ่งคงต้องคอยติดตามและลุ้นกันต่อไป สำหรับแฟนๆ บอลที่อยากเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ของแคมเปญ Hublot Loves Football Pop-Up Store 2024 สามารถแวะมาชมได้ระหว่างวันนี้ ถึง วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 ที่สยามพารากอนครับ”ส่วนนักแสดงดาวรุ่ง มอส-ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ์ และแบงค์ – มณฑป เหมตาล จากซีรีส์ เพียงชลาลัย เล่าว่า UEFA EURO 2024 ปีนี้ผมสองคนตื่นเต้นและอินมาก ยิ่งรู้ว่าในงานมีนาฬิกา Hublot Big Bang e Gen 3 UEFA Euro 2024™ ที่ผู้สวมใส่สามารถติดตามผลการแข่งขันแบบเรียลไทม์ก็ยิ่งทึ่งในนวัตกรรมที่จะทำให้การชมฟุตบอลสนุกยิ่งขึ้น ตอนนี้ผมติดตามการแข่งขัน และรอลุ้นว่าทีมไหนจะได้เข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศครับสัมผัสบรรยากาศและสีสันของมหกรรมฟุตบอล UEFA EURO 2024 ติดตามผลการแข่งขันไปพร้อมกับนาฬิกา Hublot Big Bang e Gen3 UEFA Euro 2024™ ได้ที่ Hublot Loves Football Pop-Up Store ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 160 5733 หรือ Instagram @hublot_thailandข้อความสำหรับพิจารณาลง InstagramUEFA Euro 2024™ ปีนี้...หนุ่มมาดเท่ห์ @Twopee โต้ง ทูพี-พิทวัส พฤกษกิจ ในฐานะ Hublot Friend of The Brand นำทีมหนุ่มหล่อฟุตบอลเลิฟเวอร์คนดัง ทั้ง @moslhong มอส-ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ์ และ @isbanky แบงค์ – มณฑป เหมตาล พร้อมด้วยพระเอกหน้าใส @masu_ms มาสุ จรรยางค์ดีกุล และ @golfpichaya กอล์ฟ - พิชญะ นิธิไพศาลกุล นักร้องคนดังร่วมงานเปิด @Hublot Loves Football Pop-Up Store 2024 พร้อมยลโฉมนาฬิกาคอนเนคเต็ดวอทช์ Hublot Big Bang e Gen3 UEFA Euro 2024™ รุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น ผลิตจำนวนจำกัดเพียง 100 เรือน ทั่วโลก เพื่อเฉลิมฉลองการแข่งขัน UEFA EURO 2024 สร้างประสบการณ์และบรรยากาศสนุกสนาน ให้กับแฟนๆ Hublot ชาวไทย ตั้งแต่วันนี้- 7 กรกฎาคม 2567 ณ Hublot Loves Football Pop-Up Store ชั้น M@siamparagonshopping@Hublot @Hublot_Thailand#HublotLovesFootball #Hublot #HublotThailand