“โจ้-บอส-เอื้อ” จับมือเปิด Finale Play Studio “เป้ย-เมย์” พร้อมเหล่าคนบันเทิง ร่วมแกรนด์โอแพนนิ่ง

เตรียมเฮกันไปลงคอร์สและร่วมกิจกรรมทันที เมื่อโจ้-วิรัตน์ เฮงคงดีกก.ผจก. บริษัท โต๊ะกลมโทรทัศน์ฯ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ละครเวที และคอนเสิร์ต, บอส-ณัฐณี คงสิริกาญจน์ กก.ผจก. บริษัท ออโต้ เอสเซนส์ แบงคอคฯ และ เอื้อ-เอื้ออาทร วงศ์ศิริ กก.ผจก. บริษัทดรีมบอกซ์ แอคติ้ง สตูดิโอ จำกัด จับมือร่วมกันเปิดตัว “Finale Play Studio” สตูดิโอส่งเสริมการพัฒนาตนเอง โดยมี เป้ย-ปานวาด เหมมณี, เมย์-พิชญ์นาฏ สาขากร, หมอเอิง-พญ.อังศ์วรา ธีระตันติกานนท์, เต๋า สโรชา, โอ อนุชิต, นาเดีย โสณกุล, สุธี แสงเสรีชน, รัดเกล้า อามระดิษ, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, ปิติภัทร สารสิน, เวลล์ ดิษย์กรณ์ ดิษยนันทน์, จ๊ะจ๋า แดนดาว ยมาภัย, โบ สาวิตรี สุทธิชานนท์ และแขกผู้มีเกียรติหลากหลายวงการ ร่วมงานแกรนด์โอเพนนิ่งกันเพียบที่ The Essence at kingsQuare พระราม 3“Finale Play Studio” เป็น Self-Development Studio สตูดิโอส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ที่เน้นการเรียนรู้การพัฒนาตนเองทั้งในวัยเด็กวัยรุ่น และ วัยผู้ใหญ่ ผ่านการเวิร์คชอป และกิจกรรมที่ทำให้เข้าใจตนเองทั้งจากภายนอกและภายใน โดยการประยุกต์ใช้ศาสตร์จากการแสดง การพัฒนาบุคลิกภาพ กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านร่างกายที่สนุกสนาน และสร้างสรรค์ เราจะมีการแนะนำเด็กแต่ละคนบนเส้นทางสู่ความสำเร็จที่ไม่เหมือนใคร ด้วยโปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเด็กอายุ 4-18 ปี นอกจากนี้เรายังเสนอชั้นเรียนการฝึกสติสุขภาพ และการเลี้ยงดูบุตรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ปกครองและผู้ใหญ่โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น 3 ผู้บริหารได้เปิดใจถึงที่มาที่ไปของการเปิดสตูดิโอแห่งนี้ ทั้งแรงบันดาลใจที่มาจากคนใกล้ตัว จากครอบครัว จากรูปเพียง 1 ใบ จากประสบการณ์ตรงที่ได้ทำรายการเกี่ยวกับเด็ก ทำรายการที่ต้องเพิ่มทักษะให้เด็กที่ขาดความมั่นใจได้กล้าแสดงออกไม่ปิดกั้นตัวเอง มั่นใจที่จะก้าวไปทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ แถมแต่ละคอร์สได้รับการดูแลจาก Finale Academy เรียกว่ามากันแบบจัดเต็ม ซึ่งภายในงานครั้งนี้ก็มีโชว์ชุดวิหคเหิรลม จากน้อง ๆ Finale Academy และ โชว์ Ode to my Family จากคริสต้า ซึ่งน้องเคยเป็นคนไม่มั่นใจ แต่บทเพลงและการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ช่วยให้น้องได้ก้าวสู่เวทีประกวดร้องเพลงมากมาย อาทิ We Kid Thailand, The Voice All Stars, CHUANG ASIA ติดตาม “Finale Play Studio” ได้ทางhttps://www.facebook.com/profile.php?id=61555798795310&mibextid=LQQJ4d