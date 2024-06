Thailand MICE X-Change 2024 ปลุกอิเว้นต์ไทยคึกคัก. งานรวมอุตสาหกรรมการแสดงสินค้า – อีเวนต์ - การประชุมไว้ในงานเดียว 17-18 ก.ค.นี้ ไบเทค

จับมือจัดงาน(ภายใต้โครงการ Thailand Business X-Change) มุ่งการใช้การจัดงานแสดงสินค้าขับเคลื่อนภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในภาพใหญ่ ที่มุ่งใช้การจัดงานเชิงธุรกิจเร่งขับเคลื่อนตัวเลขการเติบโตของประเทศ / พบนวัตกรรมและบริการการจัดงานแสดงสินค้า การประชุมองค์กร และการจัดอีเว้นท์ อย่างเต็มรูปแบบ เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจยุคใหม่ เพื่อการเข้าถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฎาคมนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค คาดผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า 3,000 ราย ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาทผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) เผยความร่วมมือในครั้งนี้ ภายใต้กลยุทธ์ Partnership for Business Success ของทีเส็บ โดย Thailand MICE X-Change 2024 จะเป็นเวที B2B กระตุ้นให้หน่วยงาน องค์กรต่างๆ มีโอกาสที่จะมาเลือกหา ผลิตภัณฑ์ บริการ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ สำหรับการจัดงานแสดงสินค้า งานประชุม งานสัมมนา เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือ และเพิ่มมิติความน่าสนใจให้กับหน่วยงานตัวเอง กระตุ้นการซื้อขายเพื่อการจัดงาน ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศงานในครั้งนี้ นับเป็น Showcase ระบบนิเวศน์ของ อุตสาหกรรมไมซ์หรือ MICE Ecosystem ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในรอบหลายปี เป็นการรวมตัวของผู้ขายหรือซัพพลายเออร์ที่ครอบคลุมทุก Sector ของอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งงานแสดงสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่อง การประชุม การสัมมนา การอบรม การศึกษาดูงาน ทั้งนี้ ไม่ได้มีแค่ผู้ประกอบการในกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่ยังมาจากทุกภูมิภาคอีกด้วย อาทิ ภูเก็ต สงขลา หัวหิน พัทยา นครปฐม เชียงราย ขอนแก่น สะท้อนถึงการกระจายตัวของอุตสาหกรรมไมซ์ ได้ขยายตัวไปยังหลายเมืองมากขึ้น และมีความพร้อมในการประกอบการเชิงธุรกิจ ซึ่งถือเป็น นิมิตหมายที่ดีของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยนายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) และประธานการจัดงาน Thailand MICE X-Change 2024 เผยเจตนารมณ์ของสมาคมฯ ที่ต้องการสร้างกิจกรรมประจำปี เพื่อส่งเสริมธุรกิจของสมาชิก และผู้ประกอบการ ตลอดองคาพยพของการจัดงานแสดงสินค้า และการประชุม ให้มีโอกาสพบปะกับลูกค้ารายปัจจุบัน และกลุ่มผู้ซื้อรายใหม่ ซึ่งเป็นองค์กร บริษัท และหน่วนงานภาคราชการ ที่ต้องการนำการแสดงสินค้า หรือ งานแสดงสินค้า หรือ การออกงานแสดงสินค้า ไปเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดองค์กร เป็นงานที่รวมให้ครบ จบที่เดียว สำหรับผู้ให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดงานแสดงสินค้า และการประชุม เป็นการรวมตัวของ Supply chain ทุกสาขา เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการของผู้ประกอบการในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า ได้แก่ สถานที่จัดงานแสดงสินค้า การจัดประชุมและโรงแรม/ ผู้จัดงานแสดงสินค้า ผู้บริหารการจัดงาน/ ผู้รับเหมาด้านการขนย้ายสินค้า/ ผู้รับเหมาด้านโครงสร้างและส่วนตกแต่ง/ ผู้รับเหมาด้านอุปกรณ์ภาพ แสง เสียง/ ผู้ให้บริการการออกแบบและจัดการกิจกรรมพิเศษ/ ผู้ให้บริการด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และสื่อโฆษณา เป็นต้นนอกจากการจัดงานแสดงสินค้า และบริการต่างๆ แล้ว สมาคมฯ ยังได้จัดให้มีการสัมมนา และการเสวนา ในหัวข้อหลากหลาย ที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ การบริหารบุคลากร การตลาด และการนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาส่งเสริม สนับสนุนธุรกิจขององค์กรในสาขาธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆ จากวิทยากรมืออาชีพ และกูรู ด้านการตลาด ด้านธุรกิจ และการจัดการในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆรวมถึงการนำเสนอผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และเทคโนโลยี (Tech Zone) ที่สามารถนำมาใช้กับการจัดแสดงสินค้า หรือ การจัดงานโดยเฉพาะ ในพื้นที่คูหา Winnovation โดยผู้เข้าชมงาน จะได้พบกับผู้ประกอบการที่หลากหลาย พร้อมนวัตกรรมใหม่ อาทิ Generative AI และระบบการจัดการสำหรับงานแสดงสินค้าต่างๆในงานนี้ ผู้แสดงสินค้า ได้เน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และ showcase เพื่อนำเสนอกับลูกค้าใหม่ ๆ เพื่อการเชื่อมต่อ เชื่อมโยง (รีคอนเน็ค) กับลูกค้าดั้งเดิม ตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กร และแบรนด์ดิ้งให้กับลูกค้า รวมถึงผู้จัดงานหลายรายที่จะมาทำการตลาดสำหรับงานแสดงสินค้า และงานประชุมที่มีการจัดแสดงอยู่ ในส่วนของกลุ่มผู้เข้าชมงาน จะมีโอกาสทำความรู้จัก และเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดงานแสดงสินค้า และการประชุม รวมถึงพบผู้ประกอบตัวจริง อีกทั้งยังสามารถขอคำปรึกษาในการยกระดับการจัดงานด้วยการใช้เทคโนโลยีต่างๆ อีกด้วย คาดผู้เข้าร่วมชมงานและเจรจาธุรกิจกว่า 3,000 คน จาก 2,000 องค์กร เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) กว่า 300 คู่เจรจาในช่วงท้ายของงานแถลงข่าว ร่วมแชร์วิสัยทัศน์ “ปลดล็อคศักยภาพธุรกิจยุคใหม่! สู่การแสดงสินค้าและการประชุมอย่างยั่งยืน” โดย ดร. ดวงเด็ด ย้วยความดี ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) นายสุธีร์ สธนสถาพร ผู้อำนวยการ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และ นางสาวชลธิชา แสงพันธุ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและ ซีอีโอ บริษัท แอนะลิติสต์ จำกัด ดำเนินรายการโดย นายสานิท การุณยวนิช ที่ปรึกษา บริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ จำกัด ถึงมุมมองการเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดแก่องค์กรธุรกิจหรือภาครัฐ โดยใช้แพลตฟอร์มนวัตกรรมงานแสดงสินค้ายุคใหม่ เพื่อสร้างแบรนด์และนำสินค้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้ ดร.ดวงเด็ด ได้กล่าวสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้อย่างเต็มที่ โดยชี้ว่านี่คือหนึ่งในงานแสดงสินค้า Showcase ธุรกิจไมซ์ที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย งานนี้เป็นการรวมตัวของห่วงโซ่อุปทานจากทุกสาขาของผู้ประกอบการในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า ซึ่งจะนำเสนอ Solution ทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการออกบูธจัดงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรต่างๆ การจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมองค์กรเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญในการสร้างแบรนด์และส่งเสริมการขายสินค้าและบริการขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจหรือภาครัฐ งานนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงสินค้าให้เข้าถึงลูกค้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Interactive Booth Design, แนวคิดการดีไซน์บูธแบบยั่งยืน, รวมถึง Event Campaign ที่ดึงดูดใจลูกค้า งานนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีสำหรับองค์กรที่ไม่เคยออกงานแสดงสินค้า ให้มีเครื่องมือทางการตลาดใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบ Face to Face อีกด้วยThailand MICE X-Change 2024 งานแสดงผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรม สำหรับอุตสาหกรรมการแสดงสินค้า อีเวนต์ และการประชุม ระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฎาคมนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค