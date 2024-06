Pop Mart Thailand จัดนิทรรศการ Hirono Bangkok Art Exhibition and Event ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

ป๊อป มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัดภายใต้การบริหารจัดการโดย POP MART INTERNATIONAL ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย อาร์ตทอยส์รายใหญ่ระดับโลก จับมือ เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดนิทรรศการ “Hirono Bangkok Art Exhibition and Event” ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก รวมเอาความครบในทุกๆ ด้านของ Art toys มาไว้ในงานที่จะพาทุกท่านดำดิ่งสู่ห้วงอารมณ์ เปลี่ยนความอ่อนไหวให้เป็นแรงบันดาลใจ พร้อมบอกเล่าเรื่องราวของ Hirono กับพื้นที่ภายในใจ ที่แต่ละคนต่างก็มีเซฟโซนสำหรับเตรียมพร้อมก่อนออกไปเผชิญโลกที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวาย นับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้ เพราะไม่เคยจัดในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ไหนมาก่อน แม้แต่ในประเทศจีนเอง ที่ซึ่งทุกคนจะตื่นตาตื่นใจกับโครงสร้างสถาปัตยกรรม Hirono ขนาดใหญ่ที่สุด ด้วยดีไซน์ที่เรียบง่าย ในโทนสีขาว ดำ ที่ให้ความรู้สึกนิ่ง สงบ เป็นโอเอซิสใจกลางเมือง ให้ทุกคนมาหลีกหนีความวุ่นวาย ปักหมุดจัดขึ้นครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2567 บนพื้นกว่า 2,400 ตารางเมตร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์สไตล์เดสติเนชั่นที่ทั่วโลกต้องมาเช็คอินภายในงานเปิดตัวนิทรรศการ Hirono Bangkok Art Exhibition and Event จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ นำโดย คุณศิริพร แผลงจันทึก Country General Manager บริษัท ป๊อปมาร์ท (ประเทศไทย),คุณหลาง ศิลปินเจ้าของคาแรกเตอร์ Hirono, ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด, คุณอิศเรศ จิราธิวัฒน์Head of Fashion and Luxury Partner Management Fashion and Luxury Partner Management บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), คุณพลอย ธนิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม, คุณภาคิน เพ็ญภาคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน), คุณไมคา ตามไท ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ไมเนอร์ไลฟ์สไตล์, คุณหนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ, วง PROXIE, วง PERSES, ทิกเกอร์ - อชิระ, เจมส์ - ศุภมงคล, เติ้ล - มติมันท์, เฟิร์สวัน - วรรณกร, หลิน - มชณต, น้ําตาล - ชลิตา, ฟลุ๊คจ์ – พงศภัทร์, เกรซ – กาญจน์เกล้า และเหล่าดารา ศิลปิน บุคคลที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายสาขา แฟนคลับ Hirono อีกมากมาย ร่วมเดินทางสู่โลกแห่งการค้นหาตัวตนของ Hirono ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นิทรรศการ Hirono Bangkok Art Exhibition and Event อัดแน่นด้วย 4 โซนไฮไลต์ โดยความตื่นเต้นเริ่มทันทีที่ก้าวเข้าสู่งาน ทุกคนจะได้พบกับ การจัดแสดงGigantic Figure สูงกว่า 3 เมตร ถึง 4 ชิ้นผลงาน จากคอลเลกชัน Reshape และ Elephant in The Room ที่ส่งตรงจากประเทศจีน ให้ผู้คนที่ผ่านไปมาได้แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และรวมถึงโซนทางเข้า Installation Art สุดอลังการ ที่ศิลปินคุณหลางร่วมออกแบบและดูแลการตกแต่งอย่างใกล้ชิด เพื่อบอกเล่าเรื่องราวอันเป็นความเชื่อมโยงระหว่างคาแรกเตอร์ Hirono และศิลปินเข้าไว้ด้วยกัน จากนั้น ในโซนที่ 2 ทุกท่านจะได้สัมผัสกับสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ที่ออกแบบมาเพื่อจำหน่ายครั้งแรกในโลก (outside China) ที่มีมาให้เลือกอย่างครบครันโดยแรงบันดาลใจเบื้องหลังการสร้างสรรค์ซีรีส์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์นั้น ศิลปินได้เปิดเผยว่า เรื่องราวของHirono มุ่งหวังที่จะถ่ายทอดทัศนคติการใช้ชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ด้วยธรรมชาติ และความเรียบง่ายขึ้น ซึ่งศิลปินคิดว่าเป็นการเยียวยาตัวเองให้กลับมาเข้มแข็งในยุคปัจจุบันที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนสำหรับสินค้าแฟชั่น และไลฟ์สไตล์ในคอลเลกชันHirono ได้แรงบันดาลใจจากช่วงเวลา “ของการเติบโตในซากปรักหักพังที่ถูกทิ้งร้าง” จึงเลือกใช้ สีเอิร์ธโทน สีเขียวมอส โทนสีหม่น การนำเทคนิคฟอก หรือนำเสนอดีเทลแบบDistressed ที่ดีไซน์เสื้อผ้าแบบตั้งใจให้ขาดวิ่น หรือดูเก่า เพื่อต้องการแสดงถึงลักษณะการ ไหล ผสาน และการเกาะตัว หรือการเติบโตในสภาวะแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงและสับสน ดังนั้นแรงบันดาลใจในการออกแบบจึงมาจากโลกแห่งอารมณ์นั่นเองโดยในบริเวณโซนที่ 2 นี้ พร้อมให้แฟนๆ Hirono ช้อปสินค้าแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ไอเท็ม และลิมิเต็ดคอลเลกชันสุดแรร์ ประกอบด้วย เสื้อยืด, เสื้อเชิ้ต, เสื้อสเวตเตอร์, เสื้อฮูดดี้, เสื้อกั๊กไหมพรม, กางเกง, หมวกแก๊ป, หมวกบัคเก็ต, ถุงเท้า, กระเป๋าผ้า, สมุดโน้ต และเคสโทรศัพท์ สินค้าไลฟ์สไตล์อย่าง หมอนอิง, หมอนข้าง, พรม, โปสเตอร์, ภาพเขียน ลาย Hirono ที่บรรดานักสะสม เหล่าแฟชั่นนิสต้า และผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะต้องไม่พลาด โดยเฉพาะสินค้าชิ้นพิเศษที่จะวางขายเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น อาทิ เสื้อยืด Hirono Is Coming -Muay Thai T-shirt Thailand Limited และ กระเป๋า Hirono Is Coming - Muay Thai Canvas Bag Thailand Limited ที่คุณหลางออกแบบเพื่อประเทศไทยโดยเฉพาะ และที่สำคัญไม่มีจำหน่ายที่ใดในโลก ที่ คุณ LANG ได้รับแรงบันดาลใจจากจิตวิญญาณการต่อสู้ของนักมวยไทย ซึ่งเข้ากันได้ดีกับบุคลิกของ Hirono โดยใช้โทนสีส้มสดใส ที่ทำให้จินตนาการถึงอากาศอบอุ่น และความตื่นเต้นของแฟนๆ ชาวไทยที่เฝ้ารอการปรากฏตัวของคาแรกเตอร์ขวัญใจชาวไทยถัดมาทุกคนจะได้พบโซนจัดแสดงผลงานภาพวาดคอลเลกชันพิเศษ The room where he belongs จากศิลปินที่ครั้งนี้เป็นโอกาสเดียวที่ทุกคนจะได้สัมผัสกับผลงานของศิลปินอย่างใกล้ชิด อย่างเอ็กซ์คลูซีฟถึงจำนวน 11ภาพ โดยในครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ชื่นชอบงานศิลปะ นักสะสม และแฟนคลับของศิลปิน เป็นเจ้าของภาพวาดดังกล่าวด้วยสุดท้าย คือโซนที่ทุกคนต้องห้ามพลาด โดยจะเป็นการรวม Hirono Figure คอลเลกชั่นพิเศษมากมาย อาทิคอลเลกชันลิมิเต็ดที่จะมีจำหน่ายที่ประเทศไทยที่เดียวคอลเลกชันที่เปิดตัวในประเทศไทยเป็นที่แรก รวมถึงคอลเลกชันหายาก ไม่ว่าจะเป็น Hirono Elephant in the Room Figure Thailand Limited ออกแบบพิเศษสี Wood Color ซึ่งมีขายที่ประเทศไทยเป็นที่แรกที่เดียวHirono x Polar Symbiosis Figure, Hirono x Keith Crossover คอลเลกชันที่วางขายที่แรกในโลกก่อนใคร ที่ประเทศไทย Hirono City of Mercy Series Gift Box, Hirono Reshape Figurine คอลเลกชันที่ยังไม่เคยจำหน่ายในประเทศไทยมาก่อน รวมถึง Hirono Simpler Figure, The UFO Chaser Hirono x Journey to the West Figurine 100% , 200% , Hirono figure V1 – V5 ที่หายาก, รีโปรดักชันเพนท์ติ้ง พร้อมลายเซน (รันนัมเบอร์) และ โปสเตอร์ จากคอลเลกชัน Hirono และของขวัญสุดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อประเทศไทยให้แฟนๆ ได้สะสมโดยเฉพาะและหลังจากที่ได้ดื่มด่ำจากการชม Exhibition ในครั้งนี้แล้ว ทุกคนยังได้สดชื่นไปกับเมนูเครื่องดื่มดับร้อนหลากหลาย ที่ทาง เกรฮาวด์ คาเฟ่ (GREYHOUND CAFÉ) ได้ร่วมรังสรรค์เป็นพิเศษสำหรับงานในครั้งนี้ โดยมีดีไซน์แพคเกจที่ออกแบบพิเศษสุดๆ ล้อไปกับคอนเซปต์ธีมงาน ที่ทุกคนต้องขอเซลฟี่ร่วมด้วยสำหรับทุกท่านที่สนใจ สามารถพบกับ “Hirono Bangkok Art Exhibition and Event” ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2567 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทั้งนี้ จะมีทั้งการเปิดวอล์กอินและการลงทะเบียน เพื่อการเข้าชมส่วนจัดแสดงอย่างเป็นระเบียบ ทั่วถึง และเพื่อความปลอดภัย โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหว และรายละเอียดการเข้าชมงานได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ POP MART THAILAND