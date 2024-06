ฟังกันจนเบื่อ! "ซาบรีนา คาร์เพนเทอร์" ขึ้นแท่นเจ้าของ "เพลงแห่งปี"

ซาบรีนา คาร์เพนเทอร์ สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่กับซิงเกิ้ลฮิต “Please Please Please” หลังปล่อยเพลง Espresso ที่สื่อใหญ่แห่งวงการเพลงยกให้เป็นเพลงแห่งปี 2024 มาแล้วซาบรีนา คาร์เพนเทอร์ เปิดตัวซิงเกิ้ลใหม่ “Please Please Please” ที่อันดับ 2 บนชาร์ต Billboard Hot 100 และไต่ขึ้นไปสู่อันดับ 1 ในสัปดาห์ถัดมา ซึ่งเป็นซิงเกิ้ลแรกของเธอที่ขึ้นไปสู่อันดับ 1 ได้สำเร็จซาบรีนา คาร์เพนเทอร์ ยังได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกที่มีสองเพลงในท็อป 3 ของชาร์ตพร้อมกันโดยในสัปดาห์แรก "Please Please Please" เปิดตัวที่อันดับ 2 และ "Espresso" ซิงเกิลฮิตก่อนหน้าของเธอก็ขึ้นมาถึงอันดับ 3 หลังปล่อยมาตั้งแต่เดือน เม.ย. และไต่ชาร์ตขึ้นมาเรื่อย ๆ"Please Please Please" ทำสถิติเปิดตัวด้วยยอดผู้ฟัง 50 ล้านครั้งผ่านสตรีมมิ่ง และมีการเปิดในสถานีวิทยุ 5 แสนครั้ง ส่วน "Espresso" เปิดตัวบนสตรีมมิ่งที่ 38 ล้านสตรีม และในสถานีวิทยุเกือบ 48 ล้านครั้ง รวมถึงการขายทั้งดิจิทัลและทางกายภาพ 28,000 ยูนิทเรียกว่า ซาบรีนา คาร์เพนเทอร์ เป็นศิลปินคนที่ 2 ที่ทำแบบนี้ได้ นับจากระดับจากตำนานอย่าง The Beatles ที่ในปี 1964 มีสองเพลงใน TOP3 ของชาร์ตพร้อมกันเลยทีเดียว โดย The Beatles เคยมีเพลง “I Want To Hold Your Hand” และ “She Loves You” อยู่ในอันดับ 1 และ 2นอกจากนั้นในฝั่ง UK "Please Please Please" ยังขึ้นอันดับหนึ่ง เขี่ย "Espresso" อันดับ 1 ของสัปดาห์ก่อน ตกลงมาเป็นอันดับสองหลังครองแชมป์มาห้าสัปดาห์ซึ่งหมายความว่า ซาบรีนา คาร์เพนเทอร์ สามารถสร้างสถิติใหม่ที่ อะรีอานา กรานเด เคยทำ คือเป็นศิลปินอายุน้อยที่สุดที่มีเพลงอันดับ 1 และ 2 พร้อม ๆ กันที่ UK ได้สำเร็จ โดย อะรีอานา กรานเด ทำได้ ตอนอายุ 25 ปี 7 เดือน และ 20 วัน ส่วนปัจจุบัน ซาบรีนา คาร์เพนเทอร์ อายุ 25 ปี 1 เดือน และ 10 วันล่าสุด Billboard ยังยกให้ Espresso เป็นเพลงแห่งปี 2024 ในตอนนี้ไปแล้วแม้จะยังไม่ขึ้นไปถึงอันดับ 1 แต่เพลงนี้สามารถสร้างกระแสได้อย่างถล่มทลาย เป็นไวรัลในทุกโซเชียลมีเดีย เรียกว่าเป็นเพลงที่ฝังอยู่ในความทรงจำของทุกคนในหน้าร้อนปี 2024 นี้ก็ว่าได้Billboard บอกว่า "Espresso" เป็นเพลงที่ติดหู เหมือนคาเฟอีนในรูปแบบเพลง ทำให้ผู้ฟังเพลิดเพลินและมีพลัง เหมือนกับชื่อเพลง Espresso นั่นเองซึ่งทั้งเพลง Espresso และ Please Please Please จะรวมอยู่ในอัลบั้มใหม่ของ ซาบรีนา คาร์เพนเทอร์ ชื่อ “Short n’ Sweet” ที่มีกำหนดปล่อยในวันที่ 23 สิงหาคม ด้วยซาบรีนา คาร์เพนเทอร์ เป็นนักร้องและนักแสดงชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงจากบทบาทในซีรีส์ Disney Channel เรื่อง "Girl Meets World" เธอเริ่มเส้นทางในวงการบันเทิงตั้งแต่อายุยังน้อย โดยมีผลงานเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างมากหนึ่งในประเด็นที่ทำให้ชื่อของซาบรีนา คาร์เพนเทอร์ กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากคือความสัมพันธ์รักสามเส้ากับนักร้องร่วมสมัย โอลิเวีย โรดริโก และ โจชัว บาสเซตต์ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อโอลิเวีย โรดริโก เปิดตัวเพลง "Drivers License" ซึ่งได้รับการตีความว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักและการเลิกรากับโจชัว บาสเซตต์ และการที่เขามีความสัมพันธ์ใหม่กับซาบรีนา คาร์เพนเทอร์ซาบรีนาได้ตอบกลับผ่านเพลง "Skin" ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นการตอบโต้ต่อเนื้อหาของเพลง "Drivers License" ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนี้กลายเป็นประเด็นร้อนในสื่อและสังคมออนไลน์ ทำให้ชื่อเสียงของซาบรีนา คาร์เพนเทอร์ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแม้จะมีประเด็นดราม่าดังกล่าว ซาบรีนา คาร์เพนเทอร์ ยังคงเดินหน้าสร้างผลงานเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดซิงเกิ้ล "Please Please Please" ของเธอก็สามารถขึ้นสู่อันดับ 2 บนชาร์ต Billboard Hot 100 ได้สำเร็จซาบรีนา คาร์เพนเทอร์ ยังคงพิสูจน์ตัวเองในฐานะศิลปินเดี่ยวที่มีความสามารถและความสำเร็จที่น่าทึ่งในวงการดนตรีระดับโลก เธอยังคงพัฒนาตัวเองและสร้างผลงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความคาดหวังของแฟนเพลงทั่วโลก