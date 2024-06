บันเทิงรอบโลก เมียเก่า “อีลอน มัสก์” แต่งงานกับอดีตนักแสดงเด็กชื่อดัง

“ทาลูลาห์ ไรลีย์” อดีตภรรยาของ “อีลอน มัสก์” แต่งงานใหม่แล้วกับ “โธมัส โบรดี้-แซงสเตอร์” อดีตนักแสดงเด็กดัง ซึ่งแฟนหนังคุ้นหน้าคุ้นตาตั้งแต่เขายังเด็ก จากภาพยนตร์รัก “Love Actually” และหนังชุด ปัจจุบัน “The Maze Runner” ซึ่งปัจจุบัน โบรดี้-แซงสเตอร์ วัย 34 ปี อายุน้อยกว่าเจ้าสาว 4 ปี โดยทั้งคู่ประกาศหมั้นหมายในเดือนกรกฎาคม 2023 หลังจากพบกันในกองถ่ายซีรีส์ “Pistol” เมื่อเดือนมีนาคม 2021 และเปิดตัวความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2022 เมื่อพวกเขาออกงานร่วมกันในงานเลี้ยงกาลาดินเนอร์ของ British Academy Film Awardsเจเรมี อัลเลน ไวท์ นักแสดงชื่อดังจากซีรีส์ "The Bear" ได้รับเลือกให้รับบทเป็น บรูซ สปริงสทีน ในภาพยนตร์ชีวประวัติ ศิลปินผู้ได้รับฉายาว่า "The Boss" ซึ่งมีผลงานเพลงที่มีความหมายลึกซึ้งและเสียงดนตรีที่เต็มไปด้วยพลัง เขามีชื่อเสียงจากการแสดงสดที่ยาวนานและน่าประทับใจ รวมถึงอัลบั้มฮิตอย่าง "Born to Run" และ "Born in the U.S.A." เจเรมี อัลเลน ไวท์ ยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นอและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับบทนี้ โดยเขามีความตั้งใจที่จะฝึกฝนการร้องเพลงด้วยตัวเองเพื่อให้การแสดงออกมาเหมือนจริงที่สุดมีข่าวลือว่า จียอน สมาชิกวง T-ara และฮวังแจกยุน นักเบสบอล ได้หย่าร้างกันแล้ว ข่าวลือเริ่มขึ้นเมื่อ ลีควังกิล นักวิจารณ์เบสบอล กล่าวถึงปัญหาชีวิตส่วนตัวของฮวังแจกยุนในรายการวิทยุ โดยบอกว่า ฮวังแจกยุนได้หย่าแล้ว และเสริมว่าเขาได้ยินเรื่องนี้มาจากคนระดับสูงในวงการ แม้ว่าจะยอมรับว่าไม่ควรพูดเรื่องนี้ในที่สาธารณะและขอโทษที่พูดออกมา ก่อนหน้านี้ จียอนเพิ่งประกาศพักช่อง YouTube ของเธอด้วยเหตุผลส่วนตัว หลังจากที่สามีของเธอมีปัญหาเรื่องทัศนคติในสนามเบสบอล อย่างไรก็ตาม อดีตเพื่อนร่วมงานของจียอนออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าว โดยกล่าวว่าหลังจากเช็คกับจียอนแล้ว ข่าวลือเรื่องการหย่าร้างนั้นไม่เป็นความจริงเลยเนื่องจากใกล้จะครบรอบ 15 ปีของวง 2NE1 ทำให้หลายคนคาดหวังว่าวงจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง โดยมีข่าวว่า ยางฮยอนซอก โปรดิวเซอร์ใหญ่ของ YG มีกำหนดนัดพบกับสมาชิกของ 2NE1 อย่างไรก็ตาม ทาง YG Entertainment ได้เสริมว่า ยังไม่มีการยืนยันอะไรในตอนนี้ ตามรายงานของสื่อ สมาชิก 2NE1 และยางฮยอนซอก มีการคุยกันเรื่องการกลับมารวมตัวกันเพื่อฉลองครบรอบ 15 ปี เมื่อเดือนที่แล้วมีข่าวว่ายางฮยอนซอกและลีดเดอร์ CL เคยนัดพบกัน ซึ่งในตอนนั้น YG Entertainment บอกว่า เป็นการนัดเจอแบบไม่เป็นทางการ จึงยังไม่สามารถยืนยันรายละเอียดดังกล่าวได้