LOVE IS LOVE! วางแผนจัดงานแต่งงานในฝัน ณ จุดหมายปลายทางอันน่าหลงใหลทั่วประเทศไทย กับแมริออท บอนวอย

ทั่วประเทศไทยขอเชิญชวนทุกคู่รักร่วมฉลองความรักและจัดงานวิวาห์ ณ สถานที่จัดงานแต่งงานอันเปี่ยมเสน่ห์ทั่วประเทศ ทั้งนี้ หลังจากที่รัฐบาลไทยได้มีมติผ่านร่างกฎหมายครั้งสำคัญของการสมรสเท่าเทียม คู่รักทุกคู่จึงสามารถเริ่มวางแผนสำหรับวันพิเศษที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของพวกเขาได้ในหลากหลายสถานที่แต่งงานอันงดงามทั่วราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานแต่งงานในเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาใจกลางกรุงเทพฯ พิธีแต่งงานสุดโรแมนติกริมชายหาดในเกาะสมุย หัวหิน ภูเก็ต และเขาหลัก หรืองานเลี้ยงที่ออกแบบเฉพาะสำหรับคุณในเมืองแห่งสีสันอย่างพัทยา แมริออท บอนวอย พร้อมรังสรรค์ช่วงเวลาพิเศษที่มิอาจลืมเลือนของคุณและคนรักให้เป็นไปในแบบที่คุณวาดฝัน!ด้วยไลฟ์สไตล์เมืองสุดคึกครื้นและเส้นขอบฟ้าที่เปล่งประกาย กรุงเทพฯ เหมาะจะเป็นฉากสำหรับงานแต่งงานที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตอบโจทย์ทุกรสนิยมและงบประมาณ อย่างโรงแรมที่หรูหราอย่างมีสไตล์ เช่น ดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ (W Bangkok) นำเสนองานเลี้ยงอันเจิดจรัสที่มาพร้อมค็อกเทลซิกเนเจอร์จากมิกโซโลจิสต์ผู้เชี่ยวชาญ ขณะที่เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ (The St. Regis Bangkok) เชิญชวนคู่รักให้ยกระดับงานแต่งงานสุดหรูด้วยวิวพาโนรามาของราชกรีฑาสโมสรพร้อมส่งมอบบริการจัดงานแต่งงานที่ปรับแต่งตามความต้องการในทุกรายละเอียดเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ (Le Méridien Bangkok) โรงแรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะในย่านใจกลางแหล่งวัฒนธรรมของกรุงเทพฯ เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการจัดงานแต่งงานแบบใกล้ชิดเป็นกันเองหากแต่หรูหราในสถานที่จัดงานสไตล์บูติก ในขณะที่โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส (Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers) มอบฉากหลังสำหรับพิธีสมรสริมน้ำที่สวยงามบนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอันเลื่องชื่อ นอกจากนี้สำหรับคู่รักที่ต้องการบรรยากาศแบบรีสอร์ทแต่ขับรถจากตัวเมืองเพียงระยะสั้นๆ โรงแรมคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต (Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport) ที่เพิ่งเปิดให้บริการ ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยอีกทางเลือกหนึ่ง คู่รักสามารถหลีกหนีจากความวุ่นวายในเมืองแล้วไปจรดเท้าลงบนผืนทรายได้ที่รีสอร์ทริมชายหาดของแมริออท บอนวอยทั่วประเทศ อย่างเช่นหัวหิน ณ หัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา (Hua Hin Marriott Resort & Spa) ที่มาพร้อมข้อเสนอการอัพเกรดพิเศษเป็นห้องเพรสซิเดนเชียล สวีท สำหรับแขกที่จองพิธีแบบไทยหรือแบบตะวันตก หรือจะเป็นที่ เชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า (Sheraton Hua Hin Pranburi Villas) ก็มีข้อเสนอรวมแพ็กเกจตามที่ออกแบบตามความต้องการเฉพาะของแขกเข้ากับการพักผ่อนในพูลวิลล่าส่วนตัว สำหรับพัทยา เรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา (Renaissance Pattaya Resort & Spa) โรงแรมซึ่งโดดเด่นด้วยการออกแบบที่ได้รับรางวัล มอบข้อเสนอบริการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งฟรี มื้อค่ำสุดโรแมนติก และอื่น ๆ อีกมากมายหากคุณกำลังวางแผนจัดงานแต่งงานสุดชิคบนเกาะสวรรค์อย่างเกาะสมุย ดับเบิ้ลยู เกาะสมุย พร้อมมอบบริการเตรียมความพร้อมคู่แต่งงานและบริการถ่ายภาพด้วยความใส่ใจ เพื่อช่วยให้ทุกคู่ดูดีและรู้สึกประทับใจในวันสำคัญของพวกเขา ส่วนบนชายฝั่งที่บริสุทธิ์ของภูเก็ต เรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา (Renaissance Phuket Resort & Spa) เนรมิตงานแต่งงานริมหาดที่น่าตื่นตาตื่นใจให้คุณด้วยมื้อค่ำกลางแจ้ง การตกแต่งตามธีม และอื่นๆ อีกมากมาย และคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ (Courtyard by Marriott Phuket Town) ผสมผสานหัวใจและจิตวิญญาณทางวัฒนธรรมของจุดหมายปลายทางอันน่าหลงใหลนี้เข้ากับทุกงานแต่งงาน ส่วนที่เขาหลัก เลอ เมอริเดียน เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา (Le Méridien Khao Lak Resort & Spa) พร้อมให้ทุกคู่รักได้ดื่มด่ำกับความสงบของชายหาดเขตร้อนด้วยแพ็กเกจที่จัดบริการตามความต้องการเฉพาะสำหรับเรื่องราวความรักที่ไม่เหมือนใคร และเขาหลัก แมริออท บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา (Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa) ที่กำลังจะเปิดในเร็วๆ นี้ กำลังเตรียมพร้อมในการสร้างความประทับใจและผ่อนคลายให้แขกด้วยห้องจัดเลี้ยงริมชายหาดที่สวยงามตระการตาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและจองสถานที่และแพ็กเกจจัดงานแต่งงานในฝันของคุณในประเทศไทยได้ที่เว็บไซต์ https://www.marriott.com/meeting-event-hotels/weddings.mi