แทค พาแฟนคลับเที่ยวงาน 20 ปี กปถ. เชิญชวนวัยรุ่นร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน ขับขี่ปลอดภัย

อีกหนึ่งดาราสายวายรุ่นใหม่ที่มีแฟนคลับเหนียวแน่น และเป็นกันเองกับแฟนๆทุกคน วันนี้น้องใหม่มาแรงจากซีรีส์วายสุดฮิตพาแฟนคลับมาเที่ยวงานนิทรรศการครบรอบ 20 ปี กปถ. พลังขับเคลื่อนสู่ถนนปลอดภัยทั่วไทยอย่างยั่งยืน Driven sustainable road safety across Thailand ตั้งแต่วันนี้ 20 มิถุนายน ไปจนถึง วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์ ชั้น 1 เผยว่า“ตนเองรู้สึกห่วงใยแฟนๆทุกคนอยู่แล้ว และเมื่อมีนิทรรศการดีๆ ก็อยากหาโอกาสพบเจอแฟนๆและ ร่วมกันทำประโยชน์สักเล็กน้อย อย่างวันนี้ก็ได้มาเที่ยวชมนิทรรศการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน ซึ่งดีมากเพราะตัวแทคเองและแฟนคลับต้องเดินทางอยู่แล้วทุกวัน การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนจะช่วยลดอุบัติเหตุซึ่งดีต่อตัวเรา และก็สังคมของเราด้วย และอยากชวนเพื่อนๆ มาเที่ยวงานกันครับ ได้ความรู้และมีกิจกรรมสนุกๆให้ทำเยอะเลย”นิทรรศการครบรอบ 20 ปี กปถ. พลังขับเคลื่อนสู่ถนนปลอดภัยทั่วไทยอย่างยั่งยืน Driven sustainable road safety across Thailand จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2567 บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจ วิสัยทัศน์ และผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ณ ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์ ภายในงานมีการจัดแสดงข้อมูล ภารกิจและผลงานพันธกิจทั้ง 4 ด้านของกองทุนฯ ในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน The History of License Plates จุดโชว์ป้ายทะเบียนรถที่มีมูลค่าสูง The Vibrant World of License Plates สัมผัสเรื่องราวและสีสีนในป้าย ของ 77 จังหวัด ผลงานการดำเนินโครงการและงานศึกษาวิจัยเพื่อความปลอดภัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ตัวอย่างโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติงานที่ได้ผลลัพธ์จริง Our Support Mission รอยยิ้มแห่งการให้ เป็นการสนับสนุนสร้างชีวิตใหม่ให้ผู้พิการที่ประสบภัยทางถนน กว่า 18,314 ท่าน Safety Riding Game Zone เรียนรู้การขับขี่ปลอดภัยกับ กปถ. และ Honda พร้อมลุ้นรับของที่ระลึก หมวกกันน็อค เสื้อแจ็คเก็ต และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย