“เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์” ย้ำจุดยืน!! ดูแลสังคม ควบคู่กับทำธุรกิจ ลุยจัดโครงการ "สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม" ต่อเนื่อง ส่งอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน พร้อมมอบอุปกรณ์การแพทย์ แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกะขะ จ.ชลบุรี

ยังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่อสังคมควบคู่ไปกับการทำธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับบริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (NSL) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเบเกอรี่ ขนมขบเคี้ยว และเป็นผู้นำเข้า-จัดจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์เกรดพรีเมียม ซีฟู้ด และอื่นๆ โดยดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด NUTRITION SUSTAINABLE FOR LIFE มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้บริโภค โดยเริ่มจากการกิน การอยู่ที่ดี ภายใต้โครงการ CSR "สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม" ที่ได้จัดขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ที่เป็นที่ตั้งของกำลังการผลิตหลักของ NSL เพื่อให้เป็นไปตามแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Environment Social and Governance : ESG) และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)ล่าสุดผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ นำทีมพนักงานบริษัทฯร่วมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนในการตรวจสุขภาพและให้บริการประชาชนที่ “คลินิกเด็กสุขภาพดี” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) หนองกะขะ จังหวัดชลบุรี พร้อมกันนี้ยังได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงสนับสนุนผลิตภัณฑ์และน้ำดื่มคุณภาพจาก NSL ให้แก่ผู้มาเข้ารับบริการ อีกทั้งยังได้จัดทีมงานในการช่วยทาสีทำนุบำรุงปรับปรุงสถานที่ด้วย โดยมี นางสาวกนกวรรณ สมประสงค์ ผู้อำนวยการรพสต. หนองกะขะ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีโดย “นายวีระชน ขาวผ่อง” กล่าวว่า “อย่างที่ได้เน้นย้ำมาเสมอว่าหัวใจหลักของ NSL คือ NUTRITION SUSTAINABLE FOR LIFE เราให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม จึงได้จัดโครงการ “สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม” ขึ้นมา เพราะมองว่าความยั่งยืนนั้นควรจะประกอบไปด้วยทั้งทางกาย พัฒนาการใดๆ และสุขภาพใจ ซึ่งครั้งที่แล้วเรามุ่งไปที่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้ทานของที่ดี จึงไปทำแปลงผัก ปลูกผัก ที่โรงเรียนวัดหนองกาน้ำ เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักการสร้าง การปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยว การนำมาประกอบอาหาร กระบวนการทั้งหมดคือความยั่งยืน ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีต่อชีวิต ส่วนครั้งนี้เราก็มุ่งไปที่การดูแลสุขภาพ เรื่องของพัฒนาการเพื่อการเติบโตอย่างมีสุขภาพที่ดี โดยเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กเป็นต้นไป จึงเลือกมาที่ รพสต.หนองกะขะ ซึ่งเป็นชุมชนโดยรอบของที่ตั้งโรงงานของเรา จึงได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่ามีอะไรที่ยังขาด หรือต้องการอะไรเพิ่มเติมบ้าง เราก็นำสิ่งของเหล่านั้นมาช่วย สนับสนุนด้วยมองว่าอุปกรณ์การแพทย์นั้นสำคัญ เพราะการมีอุปกรณ์ที่พร้อมและเพียงพอนั้น สามารถช่วยให้คุณหมอหรือเจ้าหน้าที่ทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ NSL ยังถือโอกาสนำพนักงานของเรามาเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนให้ด้วย เพราะบางครั้งเห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการไม่เพียงพอ อย่างในครั้งที่มีการตรวจสุขภาพเด็ก หรือฉีดวัคซีนเด็กๆ เจ้าหน้าที่อาจจะไม่เพียงพอต่อการให้บริการ เราก็เลยอาสามาช่วยอีกแรงหนึ่ง และก็อย่างที่บอกว่าพื้นที่นี้เป็นชุมชนโดยรอบโรงงานของเรา ก็เลยจะมีน้องๆ พนักงานที่อาศัยอยู่ในชุมชนนี้ด้วย การที่เป็นลูกหลานที่เติบโตที่นี่แล้วได้มาเป็นอาสาสมัครในวันนี้ ก็เท่ากับว่าเขาช่วยงานของบริษัทด้วยและได้ช่วยชุมชนไปด้วย และทำให้มีสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน และเชื่อมโยงไปถึงตัวชุมชนเองก็จะรู้สึกเหมือนได้ใกล้ชิดกับองค์กรของเราไปในตัว เพราะพี่น้องประชาชนที่อาศัยโดยรอบโรงงานเราเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันกับเรา ก็อยากจะดูแลให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เราวางแผนที่จะทำอย่างต่อเนื่อง และผลัดเปลี่ยนไปยังสถานที่ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอครับ”