ห้างเซ็นทรัล เตรียมจัดเซลกลางปีครั้งใหญ่เพื่อสายช้อปกับ “CENTRAL MIDNIGHT SALE” รอบใหม่ของ 2024 แบรนด์ไทย - อินเตอร์ สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30% เฉพาะรุ่นลดสูงสุด 70%

ที่สินค้าใหม่และสินค้าฮอตจากแบรนด์ดัง ทั้งไทยและต่างประเทศ จัดดีลสุดพิเศษพร้อมให้ทุกท่านรีบมาช้อป ไม่ว่าจะเป็นไอเทมจากแผนกบิวตี้ สินค้าเปิดตัวใหม่จากแผนกแฟชั่นชาย-หญิง สินค้าเกี่ยวกับบ้าน หรือ สินค้าแม่และเด็ก อาทิ สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30% ลดออนท็อปบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ และสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย ที่กล่าวว่า “ยุคนี้ความเร็ว หรือ Speed ไม่ได้เกิดแค่กับการแข่งขันทางธุรกิจ แต่พฤติกรรมของนักช้อป อย่างกลุ่มสมาร์ทช้อปเปอร์ หรือ ดีลฮันเตอร์ก็มีความเร็วรอบด้าน ทั้งตัดสินใจเร็ว เปรียบเทียบราคาเร็ว และจ่ายเงินเร็ว ทำให้นักช้อปกลุ่มอื่นอีกหลายๆ คนอาจพลาดโอกาสจากสินค้าที่เล็งไว้ ซึ่งเป็น Customer Insight ที่เกิดขึ้นจริง และเป็นที่มาของการสร้างสรรค์แคมเปญ ‘Central midnight sale’ - Your Wishlist Alerts you ที่มีกิมมิกในการช่วย Remind ลูกค้าว่าสินค้าที่ต้องการช้อปมาถึงแล้วทั้งยังมาในดีลที่ดีมาก เราจึงคาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งแคมเปญเซลกลางปีที่สร้างสีสันให้วงการช้อปปิ้งคึกคัก เพราะดีลคุ้มในทุกหมวดหมู่สินค้า รวมถึงยังมีคอลเลคชันใหม่เปิดตัวที่แรก หมุนเวียนกันมาตลอดในช่วงที่จัดแคมเปญที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วไทย และทุกช่องทางช้อปปิ้ง”“ซึ่งนอกจากโปรโมชั่นและการบริการที่ดีงานเซลยุคใหม่ลดราคาสินค้าอย่างเดียวไม่พอ กิมมิกต้องโดนใจด้วย ทำให้ทุกครั้งในการจัดเซ็นทรัล มิดไนต์เซล และในทุกๆ แคมเปญ ห้างเซ็นทรัลมีการปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความหลากหลายและสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยยึดหลักการทำงานคือ ลูกค้าต้องรู้สึกแปลกใหม่และประทับใจเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด” นางสาว รวิศรา กล่าวและอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของแคมเปญในครั้งนี้ อยู่ที่ภาพยนตร์โฆษณาชื่อ Your Wishlist Alerts you ที่ห้างเซ็นทรัล ร่วมกับ “Wolf BKK” ครีเอทีฟเอเจนซี ที่ร่วมกับห้างเซ็นทรัลนำเสนอมุมมองของการช้อปปิ้งในรูปแบบใหม่ๆ โดยรับชมความสนุกได้ในทุกช่องทางโซเชียลของห้างเซ็นทรัล คลิก https://www.youtube.com/@CentralDepartmentStore และที่น่าสนใจคือ ก่อนหน้านี้หนังสั้นจากแคมเปญ “Central Midnight Sale” เคยคว้ารางวัลใหญ่ในระดับ South East Asia บนเวที YouTube Work Award 2023 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย จากการประกาศผลรางวัลที่มอบให้กับสุดยอดแคมเปญโฆษณาที่สร้างความสำเร็จทางธุรกิจได้อย่างโดดเด่น ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมีหัวใจสำคัญคือการตลาดที่เชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าสำหรับขาช้อปที่เฝ้ารอ “Central Midnight Sale” - Your Wishlist Alerts You ห้ามพลาด! กับโปรโมชั่น สุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ· สินค้าคอลเลคชั่นใหม่ มอบส่วนลดสูงสุด 30% สินค้าบางแบรนด์ เฉพาะรุ่นสูงสุด 70%· รับสิทธิประโยชน์จากเดอะวัน และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ รวมสูงสุด 30%*· รับ Digital Coupons หรือ คูปองแทนเงินสด และเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน รวมสูงสุด 10,000 บาท* เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข· ลูกค้าบัตรมาสเตอร์การ์ด รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล 4,000 บาท* เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ด ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป (จำนวนจำกัด)· สนุกกับ TikTok Filter & IG Filter ของแคมเปญ เล่นเกมสนุกๆ พร้อมแชะ แอนด์ แชร์ ความสนุกบนโลกโชเชียล ที่ช่องทาง CentralDepartmentStoreตลอดทั้งปีนี้ ห้างเซ็นทรัลได้เตรียมแคมเปญอีกมากมาย ไว้ต้อนรับนักช้อปทุกท่านที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา หรือ จะช้อปผ่านช่องทางสุดสะดวกของห้าง อย่าง Central App, www.central.co.th, Personal Shopper โทร. 1425 รวมถึงช้อปผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซที่ไลน์ Central Chat & Shop, Facebook หรือ TikTok: CentralDepartmentStore ก็ได้ดีลที่คุ้มทุกช่องทาง แล้วมาร่วมสนุกๆ ด้วยกันได้กับแฮชแทก#CentralMidnightSale #YourWishlistAlertsYou #CentralDepartmentStore