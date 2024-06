เชอร์ (Sure) แล้ว!! “Meghan Trainor”ปล่อยอัลบั้มล่าสุด “Timeless” ออกมาให้ฟังทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม

ถึงเวลาของสาวเสียงดีที่ฟังกี่ทีก็รู้สึกเพลินติดใจไปกับเสียงร้องอันสดใสและจังหวะสนุก ๆ และเธอยังเป็นเจ้าของรางวัล Grammy Awards อีกด้วย สิบปีที่โลดแล่นในวงการเพลงวันนี้สาวเมแกนพร้อมเปิดตัวอัลบั้มเต็มชุดที่ 6 ของเธอโดยอัลบั้มนี้มีมุมมองเพลงที่สดใหม่ มีเนื้อหาเชิงบวกเป็นเพลงป๊อปที่ฟังสนุก และยังมาพร้อมกับเพลงบัลลาดสุดละมุนที่จัดเต็มมาถึง 16 แทร็คอัดแน่นด้วยคุณภาพเช่นเคยในอัลบั้มใหม่นี้ เมแกนได้เล่าว่า ‘ในที่สุดพวกคุณก็ได้ฟังอัลบั้ม Timeless กันแล้ว ฉันยังไม่อยากจะเชื่อเลย! อัลบั้มนี้มันมีความหมายสำหรับฉันมาก! ฉันได้ร่วมงานกับผู้คนที่พิเศษและน่าทึ่งมากมายที่ทำให้อัลบั้มนี้มีชีวิตชีวามากขึ้น และฉันอยากขอบคุณพวกเขาทุกคนและแฟน ๆ เป็นอย่างมาก ตอนนี้ฉันรอแทบไม่ไหวแล้วที่จะร้องเพลงเหล่านี้ให้พวกคุณฟังใน ‘Timeless Tour’ ฉันจะพยายามไม่ร้องไห้ทุกคืนด้วยน้ำตาแห่งความสุขนะ’เมแกนให้แฟน ๆ ได้สัมผัส Timeless ก่อนใครด้วยเพลงสุดไอคอนิคทั้ง 3 เพลง ได้แก่ “Been Like This” ที่ได้แรงบันดาลใจจากแนวเพลง doo-wop สุดติดหู “To The Moon” ที่อัดแน่นไปด้วยเบส ไปจนถึงเพลง “I Wanna Thank Me” ที่ได้ Niecy Nash มาร่วมงานด้วย ทั้ง 3 เพลงนี้ได้เน้นย้ำถึงความสามารถในด้านการแต่งเพลงของเมแกนได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันเพลงที่มีจังหวะสนุก ๆ อย่าง “Whoops” ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเธอสามารถทำเพลงอกหักออกมาได้ดีสุด ๆ แม้ว่าเธอและสามี Daryl Sabara (ดาริล ซาบาร่า) จะมีชีวิตคู่สุดหวานก็ตาม โดยเมแกนให้คำมั่นว่า ‘แม้ว่าชีวิตจะไม่คงอยู่ตลอดไป แต่ความรักของเธอจะไม่มีวันจางหายไป’ ตามไปสัมผัสกับความสวยงามของ “Timeless” จาก Meghan Trainor ได้ที่ Spotify, Apple Music, YouTube Music และ Joox โดย โซนี่ มิวสิค ไทยแลนด์ (Sony Music Thailand)ฟังอัลบั้ม “Timeless” ได้ที่นี่ติดตามข่าวสารอัพเดทของ Meghan Trainor ได้ที่นี่ติดตามข่าวสารอัพเดทกับ Sony Music Thailand ได้ที่นี่