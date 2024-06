‘คานิว่า’ ห้างแตก!! ‘เจษ-ไบเบิ้ล-เชน-โอปอล-พีท-แก้มบุ๋ม-ปาล์มมี่’ ร่วมยินดี ตอกย้ำ ‘ทุกเวลา มีคานิว่า’ ต่อยอดสู่อาหารสุนัขฉลองความสำเร็จสู่ปีที่ 4

ฉลองความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่คนแน่นขนัดล้นทะลักกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดสำหรับอาหารแมวและสุนัขคานิว่า (Kaniva) และการก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 กับ 4 พรีเซนเตอร์ โดย นายนิติพงศ์ เลาหวิศิษฏ์ และ นายจารุวัฒน์ เลาหวิศิษฏ์ กรรมการบริหารบริษัท เพ็ท โพรเทคท์ ฟู้ด จำกัด ทุ่มงบเนรมิตทุกพื้นที่ขอบคุณลูกค้าจัดงาน ‘ทุกเวลา มีคานิว่า’ ประกาศเปิดตัวคู่จิ้นมาแรง ‘เชน’ ณัชพล ชีวะปัญญาโรจน์ และ ‘โอปอล’ กฤษภาฑร ชวัลวัชรากร ในฐานะพรีเซนเตอร์คู่ใหม่ เสริมทัพ ‘เจษ’ เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ และ ‘ไบเบิ้ล’ วิชญ์ภาส สุเมตติกุล พรีเซนเตอร์สุดฮอตอาหารแมวที่ครั้งนี้มาพร้อมกับขนมแมวเลียรูปแบบใหม่ Kaniva Creamy และอาหารแมวคานิว่าสูตรใหม่ Holistic Grain Free เอาใจทาสแมว รวมถึงต่อยอดสู่อาหารสุนัข พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ แก้มบุ๋ม ปรียาดา- พีท กันตพร พร้อมศิลปินชื่อดัง ‘ปาล์มมี่’ จัดเต็มมินิคอนเสิร์ตท่ามกลางไฮไลต์สุดฟินจาก 4 พรีเซนเตอร์ ‘เชน-โอปอล-เจษ-ไบเบิ้ล’ ที่ต่างร่วมถ่ายทอดโมเมนต์สุดอบอุ่นไปกับกิจกรรมมากมาย จนกลายเป็นปรากฏการณ์สำคัญแห่งปีโดยมีดีเจต้นหอม-อ๋องรับหน้าที่พิธีกร ท่ามกลางเหล่าเซเลบริตี้ สื่อมวลชน ร่วมยินดีจำนวนมาก ณ เซ็นทรัล ลาดพร้าวสำหรับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ของธุรกิจอาหารแมวคานิว่า โดย บริษัท เพ็ท โพรเทคท์ ฟู้ด จำกัด นับเป็นการเติบโตอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด เนื่องจากได้รับการยอมรับจากผู้เลี้ยงสัตว์ในประเทศอย่างกว้างขวาง และยังขยายฐานเส้นทางธุรกิจไปยังการส่งออกไปอีกหลายประเทศทั่วโลก นอกจากนั้นคานิว่าอาหารแมวแบรนด์คนไทยยังสามารถคว้ารางวัลที่มอบให้กับแบรนด์ชั้นนำระดับสากลกับ รางวัล ‘Brand Of The Year’ ในงานประกาศผลรางวัล World Branding Awards 2023-2024 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย อีกด้วยนายนิติพงศ์ เลาหวิศิษฏ์ กรรมการบริหารบริษัท เพ็ท โพรเทคท์ ฟู้ด จำกัด กล่าวว่า “ที่ผ่านมาคานิว่ามุ่งมั่นพัฒนาหลากหลายสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้เลี้ยงและสัตว์เลี้ยง ตามสโลแกน อาหารแมวคานิว่า “ถูกใจคน รู้ใจแมว” และ อาหารสุนัขคานิว่า “คนว่าใช่ หมาก็ชอบ” และการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันเรามีวางขายทั้งในและต่างประเทศกว่า 15 ประเทศทั่วโลก และเดินหน้าทำตลาดส่งออกมากขึ้น รวมทั้งคานิว่ายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างด้วยกลยุทธ์ ที่เรียกว่า ทุกเวลามีคานิว่า เพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มคนที่หลากหลาย และให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้น”หลังจากอาหารแมวคานิว่าออกสู่ตลาดและได้รับการยอมรับจากทาสแมว หรือผู้เลี้ยงแมวเป็นอย่างดี ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเพราะ 3 Key Secret Ingredients คือ 1. การวิจัยและพัฒนาสินค้า 2. การสร้างความแตกต่างด้วยกลยุทธ์ “ทุกเวลามีคานิว่า” และ 3. การสร้างความเชื่อมั่น ด้วย Global Standard ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น The British Retail Consortium (BRC) เป็นมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร แห่งสหราชอาณาจักร มาตรฐาน The Association of American Feed Control Officials (AAFCO) มาตรฐานโภชนาการสำหรับอาหารสัตว์เลี้ยงของสหรัฐอเมริกา” ล่าสุด คานิว่า ต่อยอดความสำเร็จอีกขั้นด้วยการส่ง “อาหารสุนัขคานิว่า” พร้อมสโลแกน “คนว่าใช่ หมาก็ชอบ” และขนมแมวเลียรูปแบบใหม่ Kaniva Creamy“สำหรับอาหารสุนัขคานิว่านั้น ได้พัฒนาร่วมกับสถาบันชั้นนำและใช้เวลากว่า 3 ปีในการพัฒนาสูตร จนค้นพบส่วนผสมพิเศษเฉพาะคานิว่าเพื่อให้น้องหมา ตัวแน่น ขนสวย เงางาม สุขภาพดี รวมถึงการพัฒนาสินค้าในกลุ่มอาหารแมวอย่างต่อเนื่องเพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำในวงการอาหารแมว โดยได้ตั้งเป้าในการออกสินค้าใหม่ๆ ที่โดดเด่นด้วยคุณสมบัติ ซึ่งปีนี้ได้นำขนมแมวเลียรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ Kaniva Creamy ด้วยส่วนผสมพิเศษ ที่เป็นครั้งแรกกับการคิดค้น Freeze Bits ที่ช่วยเพิ่มความอร่อยให้กับน้องแมวและยังเสริมประโยชน์ด้วย Collagen และ Biotin ช่วยบำรุงเส้นขนและผิวหนังของแมวให้ขนสวย เงางาม และอีกกลุ่มสินค้าที่ได้พัฒนาในปีนี้คือ อาหารแมวคานิว่าสูตร Grain Free ที่เป็นครั้งแรกในไทยกับการใช้ส่วนผสมที่เป็น Non-GMO, Synbiotics รวมถึง Organic minerals และ Superfoods คิดค้นออกแบบและผลิตด้วยเทคโนโลยีเฉพาะคานิว่า” นายนิติพงศ์ เลาหวิศิษฏ์ กล่าวโดยอาหารสุนัขคานิว่า มีทั้งหมด 3 สูตร ได้แก่ สูตรไก่ : เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง สูตรแซลมอน : เพื่อขนนุ่ม สวย เงางาม และ สูตรแกะ : สร้างสมดุล สุขภาพดี สำหรับสุนัขแพ้ง่าย ครั้งแรกของอาหารสุนัขที่มาพร้อมส่วนผสมพิเศษเฉพาะคานิว่าเท่านั้น มีน้ำมันมะพร้าวยับยั้งแบคทีเรีย ช่วยลดกลิ่นตัวของสุนัข นอกจากนี้ยังช่วยบำรุงข้อต่อและกระดูกให้แข็งแรง ช่วยลดกลิ่นตัวและกลิ่นปากและยังคงใช้เนื้อสัตว์เป็นส่วนผสมอันดับ 1 อุดมไปด้วยโอเมก้า 3&6 ช่วยบำรุงขนและผิวหนัง ไม่มีส่วนผสมของข้าวโพดและกลูเตน ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับสุนัขทุกสายพันธุ์ อายุ 4 เดือนขึ้นไปด้าน นายจารุวัฒน์ เลาหวิศิษฏ์ กรรมการบริหารบริษัท เพ็ท โพรเทคท์ ฟู้ด จำกัด ได้กล่าวว่า “ปัจจุบันคานิว่าและสินค้าในเครือวางจำหน่ายในร้านอาหารสัตว์ในประเทศกว่า 1,800 แห่งทั่วประเทศ ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ รวมถึงมีการส่งออกไปมากกว่า 15 ประเทศทั่วโลก ภายในระยะเวลา 2 ปี และในอนาคตวางแผนที่จะขยายสู่ทวีปยุโรป และตะวันออกกลาง เราตั้งใจที่จะทำให้แบรนด์อาหารสัตว์สัญชาติไทย เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น”“อีกหนึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดสำคัญคือการใช้พรีเซนเตอร์ ที่มีเป้าหมายเจาะกลุ่มลูกค้า Gen Z พร้อมเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ที่มีความทันสมัย เข้าถึงง่าย “เรายังคงเลือกพรีเซนเตอร์ที่มีความคิดสอดคล้องกับแบรนด์ เป็นคนรักสัตว์ และมองสัตว์เลี้ยงเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัว “คุณเจษ” เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ และ “คุณไบเบิ้ล” วิชญ์ภาส สุเมตติกุล ยังคงเป็นพรีเซนเตอร์ของเรา แต่ในโอกาสครบรอบแบรนด์ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 เราตัดสินใจเพิ่มพรีเซนเตอร์อีก 2 คน คือ “คุณเชน” ณัชพล ชีวะปัญญาโรจน์ และ “คุณโอปอล” กฤษภาฑร นภาวิวัฒนากุล คู่กับสินค้าใหม่ของทางแบรนด์อย่าง Kaniva Creamy นอกจากแนวคิดที่สอดคล้องกับแบรนด์แล้ว ทั้งสองยังมีภาพลักษณ์ของเด็กรุ่นใหม่ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า Gen Z และฐานแฟนคลับต่างประเทศ ช่วยให้แบรนด์มีความทันสมัย และเข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้น”ปัจจุบัน บริษัท เพ็ท โพรเทคท์ ฟู้ด และเพ็ท โพรเทคท์ มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมากกว่า 700 รายการ ภายใต้กว่า 10 แบรนด์ในเครือ ครบครันตั้งแต่กลุ่มสินค้าอาหาร ไปจนถึงอุปกรณ์ ของใช้สำหรับสัตว์เลี้ยง อย่าง แบรนด์แคสตี้ (Kasty) ทรายแมวเต้าหู้ธรรมชาติที่เป็นที่รู้จักของเหล่าคนเลี้ยงแมว การันตีด้วยยอดขายอันดับ 1 ในประเทศ และ แบรนด์ Kanimal ที่มีสินค้าสำหรับน้องหมาและแมวจำนวนมากเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงและเจ้าของอย่างแท้จริง และสินค้าหลักของบริษัท คือ แบรนด์คานิว่า (Kaniva) ที่มีทั้ง อาหารแมว อาหารสุนัข และขนมแมวเลีย โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท มีวางจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศ หรือช่องทาง ออนไลน์ Shopee Lazada และ Tik Tok Shop สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/KanivaThailand/?locale=th_TH #Kaniva #คานิว่า #ทุกเวลามีคานิว่า