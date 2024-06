‘มิกค์ ทองระย้า’ นำทัพ อินฟลูฯ ฉลองครบรอบ 15 ปี ‘Gizmo แก็ดเจ็ตไอที’ พร้อมเปิดตัว “ฟิล์มหน้าจอ – กันรอย Gizmo รุ่นใหม่ล่าสุด กันกระแทก 3 ชั้น แตกปุ๊บ เปลี่ยนปั๊บ รับประกัน 1 ปี”

“Gizmo” (กิสโม่) ผู้นำตลาดสินค้าแก็ดเจ็ตไอทีพร้อมใช้คุณภาพพรีเมี่ยม (Local Premium IT Gadget) จัดงานฉลองสุดยิ่งใหญ่ “Gizmo 15thAnniversary” นำทัพโดยมิกค์ ทองระย้า พรีเซนเตอร์กิสโม่คนล่าสุด ขนขบวน Troop อินฟลูเอ็นเซอร์ชั้นแนวหน้า และทีมผู้บริหาร มอบความสุข สุดสนุกไปกับสินค้าและกิจกรรมจาก Gizmo พร้อมเปิดตัว “ฟิล์มหน้าจอ - ฟิล์มกันรอยรุ่นใหม่ล่าสุด ที่สามารถป้องกันกระแทก 3 ชั้น แตกปุ๊บ เปลี่ยนปั๊บ รับประกัน 1 ปี” ตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่ใช้งานมือถือสมบุกสมบัน ไม่หวั่นเพราะกันกระแทก เรียกเสียงฮือฮาสร้างความคึกคัก ณ ชั้น G บริเวณ Alive Park Hall โซนโรบินสัน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิตGizmo ผู้นำตลาด Local Premium Gadget IT ก้าวสู่แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง ใน 7-Eleven จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 15 ปี เพื่อเดินหน้ามอบประสบการณ์ การใช้งานสินค้าแก็ดเจ็ตไอทีคุณภาพในราคาจับต้องได้ ให้แก่ทุกคนจากทุกที่ทั่วประเทศไทยผ่านพาร์ทเนอร์คู่ใจอย่าง 7-Eleven ภายใต้แนวคิด ‘Gizmo แก็ดเจ็ตไอที เพื่อชีวิตดีๆ 24 ชั่วโมง’ โดยได้รับเกียรติจาก คุณณนน สวธนพล ประธานบริษัท ดีฟายน์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด แบรนด์ GIZMO คุณอําพา ยงพิศาลภพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ช้อปปิ้ง จํากัด ในเครือ บริษัท ซีพีออลล์จํากัด (มหาชน) คุณมนตรี ฐิติวิวรรธน์กูล ผู้อำนวยการด้านการขาย ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ และ คุณพิชิต สุขไผ่ตา CEO เพจอีจัน ร่วมงาน พร้อมเปิดตัว มิกค์ ทองระย้า พระเอกสุดฮอต ในฐานะพรีเซนเตอร์ GIZMO อย่างเป็นทางการครั้งแรก ในกิมมิคแฟชั่นโชว์สุดสดใส เสิร์ฟความสะดวกของการใช้งานแก็ดเจ็ต-ไอที ไม่ว่าจะเป็น เคสสกรีน, สายชาร์จ, แท่นติดตั้งมือถือในรถยนต์, หูฟัง และเก็ดเจ็ตอื่นๆ อีกมากมาย ที่ไม่เพียงตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้ แต่ยังมีดีไซน์ ที่ทันสมัยเข้าได้กับทุกลุคมิกค์ ทองระย้า พรีเซนเตอร์สุดฮอต คนล่าสุดของ Gizmo แก็ดเจ็ตไอที กล่าวถึงการได้มาเป็นครอบครัว Gizmo และงานฉลอง Gizmo 15th Anniversary ว่า “ผมรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับ Gizmo ครับ เพราะเป็นแบรนด์แก็ดเจ็ต ไอที ที่ผมใช้มาตลอด เรียกว่าเป็น Real User เลยครับ อย่างช่วงที่มีถ่ายงานต่างจังหวัด บางทีเราลืมอุปกรณ์แก็ดเจ็ตไม่ได้เอาติดมาด้วย ก็ทำให้เรากังวลไม่มีสมาธิทำงาน เพราะกลัวขาดการติดต่อกับครอบครัวและงานอื่นๆ แต่พอได้ใช้แก็ดเจ็ตของ Gizmo ก็ต้องยอมรับเลยว่าหายห่วง เพราะคุณภาพดี ราคาดี หาซื้อง่ายมีจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ ไอเทมที่ผมชอบที่สุดคือ สายชาร์จ Gizmo ยาว 2 เมตรครับ คือมันตอบโจทย์เราจริงๆ ไม่ต้องนั่งรอใกล้ปลั๊กไฟ สายงอได้ไม่หัก แถมชาร์จไว เอาไปกองถ่ายทีไร มีแต่คนขอยืมเนื่องในวันครบรอบ 15 ปีของ Gizmo ผมขอให้แบรนด์อยู่คู่กับร้านสะดวกซื้อชั้นนำ และดีลเลอร์ทั่วไทย และมีสินค้าแก็ดเจ็ตไอทีใหม่ๆ ดีไซน์สวยมาตอบโจทย์ผู้ใช้งานเช่นนี้เรื่อย ๆ ครับ อยากฝาก ‘Gizmo แก็ดเจ็ตไอที เพื่อชีวิตดีๆ 24 ชั่วโมง’ ให้ทุกคนไปลองใช้ครับ สะดวกพร้อมใช้ ดีไซน์ทันสมัย คุ้มราคา แถมมีรับประกัน ตอบโจทย์มากครับ”ภายในงานมีการเปิดตัว ‘ฟิล์มกระจกใสนิรภัยและกระจกกันรอยเลนส์กล้อง Gizmo ที่สามารถป้องกันกระแทก 3 ชั้น แตกปุ๊บ เปลี่ยนปั๊บ รับประกัน 1 ปี’ ซึ่งเป็นสินค้าไลน์อัพใหม่ล่าสุด ในกลุ่มฟิล์มกันรอย ที่มาพร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำกันกระแทก 3 ชั้น จึงไม่เพียงแต่ป้องกันรอยขีดข่วนหน้าจอแต่ยังรักษาหน้าจอจากการใช้งานสมบุกสมบัน ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่สนุกกับการใช้ชีวิต อีกทั้งยังมีการเปิดแฟล็กชิป สโตร์แห่งใหม่ Gizmo Martสาขาที่ 12 ณ ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต เพื่อเป็นศูนย์รวมสินค้าแก็ดเจ็ตไอที ภายใต้แบรนด์ Gizmo และสินค้าของใช้ในชีวิตประจำวัน ภายใต้แบรนด์ Kao (คา-โอ) ตอกย้ำการเป็นแบรนด์ที่เข้าถึงได้ มีช่องทางจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าด้วยการรับประกันสินค้า มีปัญหาเปลี่ยนฟรี ใน Gadget ราคาหลักร้อยโดยนอกจากกิจกรรมพูดคุยบนเวทีแล้ว Gizmo ยังขนทัพเหล่า Influencers ล้าน Followers อาทิ ฟางโกะ สาวน้อยสายบันเทิง จากช่อง ฟางโกะ OK (1.3M Followers), พี่เอกวิทย์ เจ้าพ่อสายไอที จากช่อง peeakewit (485.5K Followers), ยาหยี นางเอกละครคุณธรรมชื่อดัง จากช่อง yeeyee.hashtag (3.1M Followers) ฯลฯ มาอวดไลฟ์สไตล์สุดคูลในแบบ Gizmo พร้อมขบวน Troop Gizmo ในชุดสีสันสดใส ที่มามอบส่วนลดสุดพิเศษ พร้อมเชิญชวนแฟนคลับของหนุ่มมิกค์ และบุคคลทั่วไปร่วมเล่นเกมส์สุดสนุก หมุนวงล้อชิงรางวัลใหญ่ พร้อมช้อปสินค้าแบบลดแลกแจกแถมตลอดทั้งวันสำหรับผู้ที่สนใจสินค้า Gizmo สามารถหาซื้อได้ที่ร้าน 7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆ อาทิ www.gizmo.co.th, Lazada, Shopee และ Line Official Account @gizmostore