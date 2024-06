ชวน“พลังหญิง” ก้าวผ่านทุก “ความแพ้” ฉลองความสำเร็จ Slim Concept ปีที่16 และ Mariza Wellness Clinic ปีที่9 ตอกย้ำความแข็งแรง มั่นใจ จากภายในสู่ภายนอก

บริษัท สลิม เวลเนส เอเซีย จำกัด บริษัทด้านสุขภาพและความงามอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย บริหารงานโดย คุณปุณณภา เตชะโรจน์กุล ประธานกรรมการบริหาร จัดงาน “16th Slim Concept และ 9th MarizaWellness Clinic สวยสั่งได้ที่นี่ที่เดียว” มาพร้อมธีมสุดสตรอง “ผู้หญิงไม่แพ้” ชวนสาว ๆ ก้าวผ่านทุกความแพ้ สวยสั่งได้ แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอก เพื่อเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 ของ Slim Concept และปีที่ 9 ของ Mariza Wellness Clinic สถาบันความงามที่ให้บริการด้านการดูแลรูปร่างและสุขภาพ สร้างความสวยผ่านใบหน้า รูปร่าง ควบคู่ไปกับสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอก โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Slim Concept และ Mariza Wellness Clinic มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานระดับสากล รวมถึงการบริการทั้งทางด้านความปลอดภัยและการเห็นผลจริง เพื่อสร้างมิติใหม่แห่งวงการสุขภาพและความงามให้กับประเทศไทย ภายในงานได้รับเกียรติจากเหล่าคนดังตัวแทนของผู้หญิงสายสตรอง ไม่ว่าจะเป็น มิ้นต์-ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง, ตู่-ปิยวดี มาลีนนท์, ฮาน่า-ทัศนาวลัย จักรพงษ์ และ วิกกี้-สุนิสา เจทท์ มาร่วมพูดคุยบนเวที พร้อมด้วย คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานคับคั่ง ณ ลาน BEACON 2 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์คุณปุณณภา เตชะโรจน์กุล ประธานกรรมการบริหารบริษัท สลิม เวลเนส เอเซีย จำกัด “ในปี 2024 ปีแห่งสุขภาพและความงามที่พฤติกรรมและการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงทัศนคติด้านสุขภาพที่ผู้คนเริ่มหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ทำให้เทรนด์สุขภาพและความงามมาแรงติดชาร์จอันดับต้น ๆของเทรนด์โลก เน้นความสวยจากภายในสู่ภายนอกต้องการมีผิวพรรณที่ดูสวยสุขภาพดี และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาความงามเฉพาะจุดไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติปลอดภัยและเชื่อถือได้กันมากขึ้น ซึ่งถือว่าสอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ อย่างมาก เรามุ่งเน้นการให้บริการด้านสุขภาพและความงามครบวงจร ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยในการดูแลสุขภาพและผิวพรรณ รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติออร์แกนิก 99.99% รวมถึงการจัดโปรแกรมดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี”สำหรับการเดินทางสร้างความสวยแบบสั่งได้ให้กับลูกค้ามาอย่างยาวนานของสองแบรนด์คุณภาพอย่างSlim Concept และ Mariza Wellness Clinic คุณปุณณภา กล่าวว่า "ในปีนี้ถือเป็นปีที่ 16 ของ Slim Concept ซึ่งเรามาในคอนเซปต์ “New Change | New Shape | New Looks | New Life” สวยสั่งได้ที่นี่ที่เดียว และ MarizaWellness Clinic ที่เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 9 ปี เน้นให้บริการด้าน Wellness สร้างความสวยควบคู่ไปกับสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอก เพรียบพร้อมไปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลก ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ปลอดภัย การบริการจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีใจรักบริการ พร้อมดูแลลูกค้าในทุกปัญหาและความกังวลด้านความงาม รูปร่าง และสุขภาพ มาพร้อมกับคอนเซปต์ของปีนี้ Be Beauty | Be Wellness | Be Strong | Believe ซึ่งนอกจากเรื่องการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องแล้ว การบริการ ถือเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเชื่อว่าการบริการที่จริงใจ ใส่ใจ รวมถึงการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ตลอดจนการบริการที่ปลอดภัย และเห็นผลจริง เป็นหนึ่งเหตุผลหลักที่ทำให้ สลิม เวลเนส เอเซีย ครองใจลูกค้ามากว่า 16 ปี และเรามุ่งหวังจะเติบโตควบคู่กับการพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ การบริการ บุคลากร เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพในปีที่ 16 นี้ และปีต่อ ๆ ไป”“ล่าสุดเราได้มีการขยายธุรกิจด้าน Wellness ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นศูนย์ความงามที่ใหญ่ที่สุดบนเนื้อที่กว่า 600 ตารางเมตร สำหรับดูแลสุขภาพแบบองค์รวมครบวงจรด้านสปาและความงาม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากหลากหลายเชื้อชาติ อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอีกด้วย นอกจากนี้เรายังมีแผนลุยตลาดออนไลน์อย่างเต็มตัวในทุกช่องทาง โดยเฉพาะใน TikTok ซึ่งถือเป็นแพลตฟอร์มที่มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก พร้อมด้วยการทำการตลาดทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ในตำนาน และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทางบริษัทฯ ได้วิจัยคิดค้นมาเป็นอย่างดี ทั้งนี้เรายังมีเป้าหมายใหญ่ที่มุ่งไปสู่การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป้าหมายหลักในปีที่ 16 ของสลิม เวลเนส เอเซีย คือการบุกตลาดต่างประเทศ ขยายผลิตภัณฑ์และบริการส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาก้าวที่สำคัญอย่างยิ่งของบริษัท เพื่อทำให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการเพิ่มกำไร และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ในที่สุด” คุณปุณณภา กล่าวปิดท้ายภายในงานได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง “ผู้หญิงไม่แพ้” ซึ่งต่อยอดมาจากแคมเปญ “ผู้หญิงขี้แพ้” ที่ MarizaWellness ได้เคยจัดมาก่อนหน้านี้ โดยเชิญดาราสาวสายสตรอง ได้แก่ มิ้นต์-ชาลิดา, ตู่-ปิยวดี, ฮาน่า-ทัศนาวลัย และ วิกกี้-สุนิสา มาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ความแพ้ และตัวช่วยสำคัญอย่าง Mariza Wellness Clinic ที่สามารถจัดการกับทุกความแพ้ได้ ช่วยดูแลทุกท่านให้แข็งแรงตั้งแต่ภายใน ส่งผลไปสู่การไม่แพ้ภายนอก นอกจากนี้ยังคัดสรรแต่สิ่งที่ดีที่สุดมาให้กับลูกค้าเสมอ ทั้งการบริการที่หลากหลายและได้มาตรฐานด้วยใจที่แข็งแรง รวมถึงการดูแลจากภายในและภายนอก เพราะ Mariza Wellness Clinic เชื่อว่าไม่มีคำว่าแพ้สำหรับคนที่แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ถ้าภายในแข็งแรง จะไม่มีคำว่า “แพ้” อย่างแน่นอน