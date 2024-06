Rassapoom Clinic รับรางวัลไม่พัก! ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการแพทย์เพื่อความงาม

วันก่อนมีนัดทำสวยที่ Rassapoom Clinic สะดุดตากับ Hall of Fame อาณาจักรรวมรางวัลของ คุณหมอหนุ่ม – อาจารย์นายแพทย์ รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ Board of Dermatology, Global Allergan Trainer & Medical Director แอบฟังเจ้าหน้าที่เล่าว่าที่เห็นนี่แค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังไม่ได้เอาออกมาโชว์อีกเพียบ เพราะพื้นที่ไม่เพียงพอ แถมทุกสาขาก็มีเยอะเหมือนกัน โอโห!ล่าสุดคุณหมอยังได้รับมาอีก 2 รางวัลในระดับนานาชาติ ในงาน Toskani Night 2024: The Power Beauty Reflection Toskani ของบริษัท Toskani Thailand บริษัทเวชสำอางชื่อดังแห่งประเทศสเปน ได้แก่ รางวัล KOL AWARDS คุณหมอหนุ่ม – อาจารย์นายแพทย์ รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ และ TOP SPENDER AWARD 2024 รางวัลคลินิกที่มียอดใช้ผลิตภัณฑ์สูงสุด ว้าว..ขอแสดงความยินดีด้วยค่า!เรียกว่าในปีที่ผ่านมาและปีนี้ คุณหมอหนุ่มทั้งเดินสายบรรยายให้ความรู้และเดินสายรับรางวัลจากทั้งเวทีระดับชาติและนานาชาติเป็นว่าเล่น สมกับเป็นผู้นำด้านการแพทย์เพื่อความงามครบวงจรเสียจริง แว่วว่าเร็ว ๆ นี้คุณหมอยังจะขยายคลินิกสาขาพระราม 2 ให้ยิ่งใหญ่และปังกว่าเดิม! เพื่อดูแลลูกค้าให้สวยครบเครื่องตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าด้วย รอชมกันได้เลยค่าสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องใบหน้า อยากปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพให้ดูดี ดูเด็ก อ่อนเยาว์ สดใสขึ้น สามารถจองคิวปรึกษาปัญหารูปหน้ากับคุณหมอหนุ่ม – อาจารย์นายแพทย์ รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ ได้ที่รัสมิ์ภูมิคลินิกทั้ง 4 สาขา พระราม 2, เลียบด่วนรามอินทรา รัตนาธิเบศร์ และสุขุมวิท 49 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official Account : @rassapoomclinic , https://www.rassapoomclinic.com/