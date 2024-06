“TEMPTECH” เปิดตัวตู้ไวน์อัจฉริยะ Temptech x La SommelièreECELLAR185  ยกระดับประสบการณ์การเก็บไวน์ ด้วยเทคโนโลยีเชื่อมต่อข้อมูลไวน์ในตู้ ผ่านแอปพลิเคชัน VINOTAG®

ตู้แช่ไวน์คุณภาพ ดีไซน์Minimal Luxury สัญชาติสแกนดิเนเวีย ที่มีให้เลือกหลากหลายที่สุดในไทย การันตีด้วยยอดขายอันดับ 1 จากยุโรปสแกนดิเนเวียและในประเทศไทย ที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ “DISCOVER THE BEST OF YOUR WINE” นำโดยกรรมการผู้จัดการ เปิดตัวตู้แช่ไวน์อัจฉริยะรุ่น Temptech x La Sommelière ECELLAR185 ครั้งแรกในประเทศไทย ตู้แช่ไวน์ที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีเชื่อมต่อข้อมูลไวน์ที่ถูกเก็บอย่างมืออาชีพ พร้อมให้คุณเข้าถึงข้อมูลไวน์ได้อย่างแม่นยำและง่ายดาย ผ่านเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน VINOTAG® ที่คุณสามารถเรียกดูได้ตลอดเวลา ออกแบบในสไตล์ Minimal Luxury Design เผยให้เห็นความสง่างาม เรียบหรู สไตล์ยุโรป ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการเก็บไว้อย่างถูกต้องตามตำราการเก็บไวน์แบบมืออาชีพ เพื่อให้คุณได้ค้นพบคุณภาพดีที่สุดของไวน์ที่คุณรัก และเก็บสะสมไว้อย่างมืออาชีพในตู้แช่ไวน์ระดับโลก TEMPTECH ตู้แช่ไวน์อัจฉริยะรุ่น Temptech x La Sommelière ECELLAR185 เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยที่งาน POWER MALL ELECTRONICA SHOWCASE 2024 ที่ Power Mall ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทมเทค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าสำหรับ Temptech x La Sommelière ECELLAR185เป็นการร่วมมือกันสร้างสรรค์ตู้ไวน์อัจฉริยะคุณภาพชั้นนำระดับโลก ระหว่างเทมเทค (TEMPTECH) และ La Sommelière (ลา ซอมเมอริเยร์) เพื่อยกระดับประสบการณ์การเก็บไวน์ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อให้คุณเรียกดูข้อมูลไวน์ที่ถูกเก็บอย่างมืออาชีพในตู้แช่ไวน์ของคุณ และแอปพลิเคชัน VINOTAG® เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเก็บไว้อย่างถูกต้องตามตำราการเก็บไวน์แบบมืออาชีพตาม 5กฎทองสำคัญที่ต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ อุณหภูมิที่ถูกต้องสม่ำเสมอ, ความชื้นที่ถูกต้อง, การปกป้องไวน์จากแสงแดด, การรักษากลิ่นรสของไวน์ และการเก็บรักษาไวน์ให้ได้รับความกระทบกระเทือนน้อยที่สุด เพื่อให้ท่านได้ค้นพบคุณภาพดีที่สุดของไวน์ที่ท่านรัก และเก็บสะสมไว้อย่างมืออาชีพ ในตู้แช่ไวน์ระดับโลก Temptech x La SommelièreECELLAR185 ที่จะดูแลไวน์ของคุณอย่างดี เหมือนมีซอมเมอริเยร์คอยให้คำแนะนำตู้แช่ไวน์อัจฉริยะรุ่น Temptech x La SommelièreECELLAR185ออกแบบและผลิตในประเทศฝรั่งเศส โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อข้อมูลไวน์ที่ถูกเก็บอย่างมืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยของแอปพลิเคชัน VINOTAG®จึงได้ร่วมมือกับ VIVINO® ฐานข้อมูลไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง เพียงถ่ายภาพฉลากขวดไวน์ที่ต้องการเก็บรักษา แอปพลิเคชันจะให้ข้อมูลไวน์อย่างละเอียดในไม่กี่วินาที พร้อมพื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น การให้คะแนน และบันทึกขวดไวน์ที่คุณชื่นชอบนอกจากนี้ ยังมาพร้อมฟังก์ชัน ESommelier® ช่วยในการจัดตำแหน่งขวดไวน์ที่แนะนำตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับขวดไวน์ของคุณ โดยคำนึงถึงประเภทไวน์ อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการดื่ม และระยะเวลาการเก็บรักษา ฟังก์ชันนี้ยังช่วยให้คุณเห็นตำแหน่งที่ว่างในตู้เก็บไวน์เมื่อมีพื้นที่เก็บไม่มาก มีพร้อมเซ็นเซอร์ 12 ตัว ที่สามารถตรวจจับการเพิ่มและการนำขวดออกโดยอัตโนมัติ จึงช่วยให้คุณสามารถระบุขวดไวน์ด้วยการถ่ายภาพและเข้าถึงข้อมูลไวน์อย่างละเอียดได้อย่างง่ายดาย พร้อมบันทึกข้อมูลการเคลื่อนไหวในแอปพลิเคชัน เพียงแค่ถ่ายภาพฉลากขวดไวน์และวางในชั้นวาง ตู้เก็บไวน์จะตรวจจับและบันทึกตำแหน่งของขวดไวน์โดยอัตโนมัติ ความจุ 185 ขวด ราคา 350,000 บาท โปรโมชั่นพิเศษ 295,000 บาทในงานเท่านั้นเทมเทค เป็นแบรนด์ตู้ไวน์ที่มีรุ่นให้เลือกหลากหลายที่สุดในประเทศไทย โดดเด่นด้วยการดีไซน์แบบ Minimal Luxury ที่สวยสง่างาม เรียบหรู สไตล์ยุโรปสแกนดิเนเวีย ผสานนวัตกรรมประตูกระจกแบบ “Triple layer glass” และเทคโนโลยีการป้องกันความร้อนจากภายนอกที่ได้จากการวิจัยและทดสอบอย่างยาวนานในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเก็บไว้อย่างถูกต้องตามตำราการเก็บไวน์แบบมืออาชีพ เพื่อให้ท่านได้ค้นพบคุณภาพดีที่สุดของไวน์ที่ท่านรักและเก็บสะสมไว้อย่างมืออาชีพในตู้แช่ไวน์ระดับโลกเป็นแบรนด์ตู้แช่ไวน์ที่ชาวสแกนดิเนเวียเลือกใช้ ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพสูงและมาตรฐานการบริการในยุโรป โดดเด่นด้วยดีไซน์แบบสแกนดิเนเวียน ออกแบบในสไตล์ MINIMAL LUXURY มีความเรียบหรูและดูดีไวน์ที่ได้รับการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสมจะมอบรสชาติไวน์ที่ดีเลิศและประสบการณ์ลิ้มรสไวน์ที่สุดยอด และการเก็บรักษาไวน์อย่างเหมาะสมยังช่วยยืดอายุของไวน์ให้ยืนยาว เพราะอุณหภูมิของไวน์ขณะเสิร์ฟ ที่เหมาะสมกับชนิดของไวน์ ชนิดขององุ่น และระยะเวลาการหมักบ่ม คือสิ่งที่สำคัญที่สุด และด้วยตู้แช่ไวน์ของ TEMPTECH ท่านสามารถมั่นใจได้อย่างเต็มเปี่ยมว่า ไวน์ของท่านจะได้รับการเก็บรักษาอย่างดีที่สุด สำหรับ “เทมเทค” (TEMPTECH) คอนเซ็ปต์แบรนด์ คือ “DISCOVER THE BEST OF YOUR WINE” ไวน์จะมีรสชาติดีที่สุดเมื่อถูกเก็บในตู้แช่ไวน์คุณภาพเยี่ยมของ “เทมเทค” คุณจะได้สัมผัสถึงกลิ่น และรสชาติไวน์ที่คุณรัก ที่ดีที่สุดเป็นอย่างไร เมื่อคุณเก็บมันอย่างดีในตู้แช่ไวน์คุณภาพเท่านั้นTEMPTECH มาพร้อมการบริการหลังการขายระดับพรีเมียม ตัวสินค้ารับประกันสูงถึง 2 ปี พร้อมให้บริการจัดทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าดูแลภายใน 24 ชั่วโมง กรณีตู้แช่ไวน์ต้องซ่อมบำรุงเกิน 72 ชั่วโมง ทางทีมงานบริการจะนำตู้แช่ไวน์สำรองไปให้ลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จนกว่าจะทำการซ่อมบำรุงเสร็จเรียบร้อย...เชิญเลือก TEMPTECH เป็นคำตอบ เพื่อดื่มด่ำไปกับรสชาติที่ดีที่สุดของไวน์คุณในทุกครั้งที่เปิดขวดได้แล้ววันนี้ สามารถชมสินค้าได้ที่ Power Mall พารากอน และเอ็มโพเรียม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0982429554 และ https://WWW.TEMPTECHTHAILAND.COM