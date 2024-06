ภาพนี้ที่รอคอย!! "หนิง-จิน" ร่วมเฟรมไปให้กำลังใจ "น้องณิริน" เล่นละครเวที

ถึงแม้จะเลิกลากันไปแล้ว แต่ทั้งคู่ก็ยังทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีให้กับลูกสาว "น้องณิริน" อยู่เสมอ ล่าสุด "หนิง ปณิตา" ก็ควงสามี "จิน จรินทร์" มาให้กำลังใจลูกสาวแสดงละครเวทีประจำปีก่อนปิดภาคเรียนที่โรงเรียนซึ่งหลังจากจบโชว์ "น้องณิริน" ก็ได้ลงภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาคุณพ่อและคุณแม่ และขอบคุณคุณพ่อที่มาให้กำลังใจ และขอบคุณทั้งคู่ที่มาซัพพอร์ตด้วยว่า “Thank’s Dad @jintumwattana for coming to see my musical production and thank you both for supporting me love you @ningpanita”งานนี้หลังจากที่ภาพครอบครัวปรากฏสู่สาธารณะไป ก็มีบรรดาพี่ป้าในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามากดถูกใจอย่างถล่มทลาย เพราะเป็นภาพโมเมนต์ที่น่ารักและอบอุ่นใจสุดๆ