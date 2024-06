กลุ่มบริษัท เอส เอ็ม เอส เปิดตัวแบรนด์ “YES BIO” บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในงาน ProPak Asia 2024 อย่างเป็นทางการ

หนึ่งในกลุ่มพูลผลผู้นำด้านธุรกิจการเกษตรมากว่า 80 ปี ผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังดัดแปรระดับโลก ล่าสุดได้เข้าร่วมงาน ProPak Asia 2024 แสดงสินค้าและเทคโนโลยีอันดับ 1 แห่งภูมิภาคเอเชีย ด้านการผลิต แปรรูปและบรรจุภัณฑ์ “เพิ่มพลังความสำเร็จในกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและการลงทุน” ระหว่างวันที่ 12 – 15 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยถือโอกาสนี้เปิดตัวบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ YES BIO เป็นครั้งแรก นวัตกรรมสินค้าที่จะเข้ามายกระดับวงการบรรจุภัณฑ์อาหารที่ตอบโจทย์สังคมและโลกนี้มากยิ่งขึ้นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เอส เอ็ม เอส เปิดเผยว่า บริษัท เอส เอ็ม เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังดัดแปรคุณภาพสูง ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้และยกระดับผลิตภัณฑ์ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ อาหาร ยา กระดาษ สิ่งทอ กาว สิ่งก่อสร้าง และไบโอพลาสติก บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงขยะพลาสติกที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้น จึงได้เปิดตัวบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ YES BIO ที่งาน ProPak Asia 2024 อย่างเป็นทางการเป็นที่แรก“บริษัทฯ เชื่อว่าการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยในชีวิตประจำวันจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนเพื่อโลกของเรา จึงมุ่งมั่นพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจนก่อเกิดเป็นแบรนด์ YES BIO ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากความรักในธรรมชาติและความปรารถนาที่จะสร้างโลกที่ยั่งยืนและเป็นการต่อยอดนวัตกรรมแป้งดัดแปรมันสำปะหลัง” ดร.วีรวัฒน์ กล่าวภายใต้แบรนด์ YES BIO ประกอบไปด้วยบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร อาทิ ถ้วยกระดาษ แก้วกระดาษ และหลอดโดยสามารถย่อยสลายและรีไซเคิลได้ 100% พร้อมทั้งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “วัสดุตกแต่ง Bioplastic” อาทิ ผนัง และดอกไม้ปลอมผลิตจากแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวนี้ กลุ่มบริษัท เอส เอ็ม เอส ถือเป็นรายแรกของประเทศไทย โดยได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมชมงานศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ผลิตภัณฑ์ YES BIOเว็บไซต์ https://www.yes-bio.com Line OA : @yesbioโทร. 080-542-2946