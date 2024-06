บันเทิงรอบโลก อดีต "ไมเคิล แจ็คสัน" คนใหม่ ที่ดังไม่ "สุด" เพราะข่าวอื้อฉาว

"แซมมี่ เจิ้ง" กำลังเตรียมตัวสำหรับคอนเสิร์ต You & Mi ที่จะจัดขึ้น 13 รอบที่ฮ่องกงโคลีเซียมตั้งแต่ 12-28 กรกฎาคม 2024 โดยการซ้อม การเรียนร้องเพลง การควบคุมอาหาร และการออกกำลังกาย นอกจากนี้ "แซมมี่" ยังใช้วิธีการแพทย์แผนจีนเช่นการกวาซาเพื่อช่วยลดความเมื่อยล้าและแข็งตัวของกล้ามเนื้อ เธอแชร์ภาพผลลัพธ์ของการกวาซาบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นการใช้เครื่องมือขูดผิวเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและลดอาการปวดกล้ามเนื้อ ซึ่งดูชาวเน็ตฮ่องกงบอกว่าดูจากภาพแล้วรู้สึกน่ากลัวจริง ๆ แต่เจ้าตัวก็ยืนยันว่ามันได้ผล"โจ อัลวิน" ให้สัมภาษณ์กับ The Sunday Times Style เป็นครั้งแรกเกี่ยวกับการเลิกรากับ "เทย์ลอร์ สวิฟต์" หลังจากคบกันมา 6 ปีครึ่ง โดยเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ยาวนาน, เปี่ยมด้วยความรัก และทั้งสองฝ่ายก็ต่างทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์นั้นอย่างเต็มที่ เมื่อถูกถามว่าได้ฟังอัลบั้มใหม่ของ "เทย์ลอร์ สวิฟต์", The Tortured Poets Department ซึ่งพาดพิงถึงเขา "โจ อัลวิน" เลี่ยงที่จะตอบตรงๆ แต่หวังว่าทุกคนจะเข้าใจถึงความยากลำบากของการสิ้นสุดความสัมพันธ์ที่ยาวนาน และเขาเปรียบเทียบว่าไม่เหมาะสมที่ "เทย์ลอร์ สวิฟต์" จะพูดถึงเขาในเชิงลบในอัลบั้มนี้ เนื่องจากเขาไม่เคยพูดถึงการเลิกราเลย และเขาหวังว่า "เทย์ลอร์ สวิฟต์" จะไม่ทำเช่นนั้นสมาชิก Blackpink ได้ต้นสังกัดใหม่กันหมดครบแล้ว ล่าสุดในประกาศล่าสุดของ "THEBLACKLABEL" ได้ยืนยันถึงการเซ็นสัญญากับ "โรเซ่" โดยกล่าวว่าทางบริษัทได้เซ็นสัญญากับศิลปิน "โรเซ่" ที่เธอและโปรดิวเซอร์ "เท็ดดี้" เคยทำงานด้วยกันมานาน และได้เซ็นสัญญาด้วยความไว้วางใจที่มีให้กัน ซึ่งทางค่ายยังเตรียมที่จะสนับสนุนทุกกิจกรรมของ "โรเซ่" พร้อมบอกให้แฟน ๆ ตั้งตารอสำหรับเพลงใหม่และการร่วมงานทางดนตรีกับค่ายเพลงระดับโลกในอนาคตอย่างแน่นอน โดย THEBLACKLABEL ก่อตั้งโดย "เท็ดดี้" จากวง 1TYM ในปี 2016 และเป็นบ้านของศิลปินมากมาย เช่น BIGBANG, จอนโซมี, Zion.T, และ พัคโบกอม"แฟท โจ" พูดระหว่างไลฟ์ IG ล่าสุดของตัวเองว่า "คริส บราวน์" และ "ไมเคิล แจ็คสัน" มีอะไรที่คล้ายกันมาก และถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ "นั้น" ขึ้นเมื่อ 20 ปีก่อน "คริส บราวน์" ก็คงเป็นศิลปินระดับซูเปอร์สตาร์ของวงการไปแล้ว โดยเหตุการณ์ที่ว่าก็คือประเด็นที่ "คริส บราวน์" ทำร้ายร่างกาย "ริอันน่า" จนกลายเป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาล ซึ่งในมุมมองของ "แฟท โจ" มองว่าเรื่องมันก็ตั้ง 20 ปีแล้ว ทุกคนควรจะปล่อยวาง และเขาก็อยากจะย้ำอีกครั้งว่า "คริส บราวน์" คือ เป็นนักร้อง/นักเต้น/นักแสดงที่ดีที่สุดตั้งแต่ MJ