“ซาบีน่า-อนัน อันวา” ยังไม่รีบหาฤกษ์วิวาห์ แฮปปี้สถานะคู่หมั้น ขอทำงานเก็บเงิน

ต้องเรียกว่าเป็นว่าที่คู่บ่าวสาวป้ายแดงอีกคู่ หลังนักร้องหนุ่มเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานแฟนสาวนางแบบซึ่งล่าสุดทั้งคู่ก็ควงกันมาออกอีเวนต์ ยอมรับว่าวันนั้นเป็นอะไรที่ธรรมชาติมาก ฝั่งซาบีน่าก็ช็อก เพราะไม่เคยคิดว่าจะขอกันแบบนี้ซาบีน่า : “เซอร์ไพรส์มาก เราเป็นคนถ่ายโยคะลงอยู่แล้วใช่ไหมคะ แล้วก็บอกอนันว่าช่วยถ่ายคอนเทนต์ให้หน่อย เพราะไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมา แล้วนางก็คงเห็นอะไรบางอย่างคือเราไปถ่ายโปรเจกต์ด้วยกันที่กระบี่ เกือบเดือนเต็มๆ แล้วเขาไปแอบแหวนตรงไหนไม่รู้เป็นกล่องสีแดงเบ้อเร่อเลย แล้วเราอยู่ด้วยกันนึกออกไหมคะ แล้วเราก็ไม่เห็น คือแอบเก่งมากพอมันเกิดขึ้นนี่ก็เหวอมาก อย่างที่ทุกคนเห็นนั่นเลยค่ะ ตอนนั้นเหมือนป้าเลย (หัวเราะ) มันเหมือนเราเซอร์ๆ นึกออกไหม โอเคถ่ายจากข้างหลัง แสงก็เเยอะมาก แล้วไม่ต้องแต่งหน้า หัวฟูๆ กางเกงก็ไม่ได้ใส่ ถ้ามองว่าผู้หญิงมักมีเซ้นส์ ดูสภาพหนูสิ ไม่มีเซ้นส์อะไรเลย แต่ถามว่ามีตะหงิดๆ บ้างไหม คือเราก็กดดันเขานะ แต่กดดันแนวตลกๆ ว่ายู เพื่อนยูนะ แต่งกันตรงนี้รู้กันหมดเลยนะ แล้วแบบว่าเราจะอยู่กันตลอดไป อันนั้นมันเป็นแพลนถูกต้องไหม เขาก็เลยบอกว่า ก็ใช่ แล้วทำไมไม่ทำให้มันออฟฟิเชียลไปเลย”อนัน : “คือตอนนั้นผมยุ่งอยู่ ยังไม่ค่อยมีเวลา ยังไม่แพลน”ซาบีน่า : “แล้วไปเดินสายงานแต่งประมาณ 3-4 งานติดกัน แล้วมันมีงานหนึ่งอนัน : “ไม่เกี่ยวเลยครับ กว่าจะหาแหวนก็หลายๆ เดือนก่อนหน้านั้นอีก อนันรู้ตั้งนานแล้ว อยากถามอยู่แล้ว แค่ช้าหน่อยในการหาแหวน ถามเพื่อนว่าสไตล์ไหนดีและเราอยู่ที่เกาะที่เราชอบทั้งสองคน ก็เลยคิดว่าตอนนี้คือเวลาดี เราจะทำเลย ส่วนเรื่องชุด (หัวเราะ) อนันเป็นผู้ชาย ไม่คิดถึงเรื่องนี้อยู่แล้ว แค่คิดถึงฟิลลิ่งของเรา เรื่องโป๊ะไม่กลัว (หัวเราะ) อนันมั่นใจอยู่แล้ว ไม่โป๊ะแน่นอน (หัวเราะ)”ซาบีน่า : “ให้คะแนน 110 เลยค่ะพี่ (หัวเราะ) เพราะไม่รู้เรื่องเลยจริงๆ”อนัน : “ตอนนั้นพูดว่าอะไรบ้าง ก็พอมี แต่จำไม่ได้”ซาบีน่า : “เขาพูดมา แต่เราหูดับ เพราะเขาเซอร์ไพรส์มาก รู้แค่เขาพูดคำว่า ฉันอยากจะใช้ชีวิตตลอดไปกับเธอ ได้ยินแค่นี้ แต่ก่อนหน้านี้ขอไม่บอกใครแล้วกันเราไม่รู้ว่าเราเซย์เยสหรือยังนะ แต่ใส่แหวนไปแล้ว ก็คงคิดว่าเซย์เยสแหละ เราแต๊งกิ้ว แล้วเขาก็มองหน้าเราแบบว่า อะไร แต๊งกิ้ว you have to say yes (หัวเราะ)”อนัน : “คำพูดวันนั้นมาจากฟีลลิ่งสดๆ เลย เพราะรู้จักกันอยู่แล้วว่าเขาเป็นใคร อนันเป็นใคร ก็อะไรจริงๆ จังๆ จากใจของเรา”ซาบีน่า : “จะร้องไห้ด้วย คืออนันเป็นคนร้องไห้ยากมาก แล้วสำหรับบีคือตายไปเลย คือมันดับไปหมด บีเคยเห็นเขาครั้งเดียวเท่านั้นคือตอนดูหนังเศร้าด้วยกัน แล้วก็ครั้งนี้”อนัน : “กับทางครอบครัวยังไม่ได้บอกเลยครับ”ซาบีน่า : “ก็มีเพื่อนสนิทที่อยู่ตรงนั้นค่ะ”อนัน :หรือเขาคิดถึงอนาคตยังไงบ้าง”ซาบีน่า : “ปรึกษาเพื่อน เพราะว่าบีไม่ได้มีแบบครอบครัวที่จะต้องไปถามเวลาอื่น”บอกยังไม่รีบแต่ง แค่จองไว้ก่อนก็แฮปปี้แล้วซาบีน่า :ก็เลยคิดว่าสิ้นปีนี้ค่อยเริ่มคุยกันว่าที่ไหน อะไร ยังไง ไม่รีบๆ ค่ะ ก็จะจัดที่ไทยที่เดียวค่ะ”อนัน : “เป็นอะไรที่เกี่ยวกับประเพณีมากกว่าซาบีน่า : “สำหรับบีคิดว่ามันอยู่ในสังคมที่แบบว่าจองกันแล้วมันน่ารักดี แล้วการมีบัดดี้ จะแปลว่าเราเป็นคู่ชีวิตกัน แต่มันเป็นการฉลองความรักที่เรามีให้กัน แล้วเอาเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศมาเจอกันที่เดียว บีชอบคอนเซ็ปต์นี้มาก ในเรื่องของศาสนาหรือประเพณีอย่างที่อนันบอกก็ไม่ได้อะไรตรงนั้น”น้อมรับฉายาคู่รักสายสตรองซาบีน่า : “โห คู่รักที่อยู่ไม่นิ่ง (หัวเราะ) คู่รักผาดโผนเหรอคะ หรือคู่รักอะไรดี คู่รักสายสตรองเหรอ ได้ สตรองไหม (หันหน้าไปหาอนัน)”อนัน : “ซาบีน่า : “งานในวงการก็รับปกติค่ะ”อนัน : “ก็เรื่อยๆ ครับ”ซาบีน่า : “เราก็ดูงานว่าเหมาะกับตัวเราไหม ถ้าไม่เหมาะเราก็จะบอกเขาไปตรงๆ แต่ถ้าเหมาะเราก็ไม่ติดค่ะพี่ เพราะล่าสุดก็ถ่ายหนังด้วยกันมา”