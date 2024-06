ช็อกกันทั้งโรงละคร "เอียน แมคเคลเลน" วัย 85 ปี ตกเวทีระหว่างแสดงละครในลอนดอน

เอียน แมคเคลเลน วัย 85 ปี ได้รับบาดเจ็บ จนต้องหยุดการแสดงทันที หลังประสบอุบัติเหตุระหว่างฉากการต่อสู้ในละครที่ดัดแปลงจากผลงานของเชกสเปียร์เรื่อง "Henry IV, Parts One and Two" โดยตามคำบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุไฟในโรงละครได้ถูกเปิดขึ้น และผู้ชมได้ยินเสียง แมคเคลเลนขอความช่วยเหลือ ทำให้การแสดงต้องหยุดลงทันทีตามแถลงการณ์จากโรงละคร หลังจากได้รับการตรวจสแกน ทีมแพทย์ได้ยืนยันว่า แมคเคลเลน จะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ และเขามีสภาพจิตใจที่ดีทุกประการโดยแถลงการณ์ยังได้ขอบ "คุณหมอราเชล" และ "หมอลี" แพทย์ที่อยู่ในกลุ่มผู้ชม ในฐานะคนดูละคร และให้การช่วยเหลือเขาในทันที ตัวแทนของ แมคเคลเลน ยังขอบคุณพนักงานของสถานที่ ซึ่งให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีแมคเคลเลน เป็นนักแสดงละครเวทีระดับตำนาน ก่อนที่จะโด่งดังในฮอลลีวูดในภาพยนตร์หลายเรื่อง อาทิ "The Lord of the Rings" และ "The Hobbit" รวมถึงบท แม็กนีโต ในภาพยนตร์ชุด "X-Men"เมื่อไม่นานมานี้ เขายังเป็นที่พูดถึงในฐานะหนึ่งในผู้ได้รับวัคซีนไฟเซอร์เพื่อป้องกัน COVID-19 คนแรกๆ ของสหราชอาณาจักรในปี 2020 ด้วยด้วยอาชีพการแสดงที่ยาวนานกว่า 6 ทศวรรษ แมคเคลเลนได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัลโทนี่, รางวัลโอลิวิเยร์ 6 รางวัล, รางวัลลูกโลกทองคำ, รางวัลบาฟตา 5 รางวัล, รางวัลเอ็มมี 5 รางวัล และการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ 2 ครั้ง เขายังได้รับการแต่งตั้งเป็นอัศวินโดยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ในปี 1991 สำหรับการอุทิศตนในวงการศิลปะผู้ชมที่เห็นเหตุการณ์รายหนึ่งเล่ากับ BBC ว่า “ฉันหวังว่าเขาจะไม่เป็นอะไรนะ เท่าที่เห็น เขายังมีสติอยู่เพราะเขาขอความช่วยเหลือ” โดยละครรอบต่อไปก็ตกยกเลิกไปโดยปริยาย และมีการคืนเงินให้กับผู้ซื้อบัตรทุกคน