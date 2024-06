“เจฟ ชาเตอร์” ขอให้อยู่ในขอบเขต เสน่ห์สาธารณะ จิ้นกับ “ไมค์” ร้องไห้ “สมรสเท่าเทียม” ผ่านแล้ว

เหมือนเป็นการทำสัญญาเหมือนนักเรียนแลกเปลี่ยนกัน กับโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องใหม่ของหนุ่มกับนักร้องสุดฮอตที่อีกฝ่ายชวนให้มาเล่นซีรีส์เรื่อง “V A M P” Eternal Destiny แต่ทางหนุ่มเจฟก็บอกว่าชวนให้ไมค์ไปเล่นให้ตนเช่นกัน ก็คงต้องสลับสับคิวกันไป แต่ดีใจที่เห็นไมค์ตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มาก ไม่งั้นถ้าคนจะจิ้น แต่ขอแบบน่ารักๆ อย่าให้ดูรุนแรงเกินไป“ก็เป็นโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน มีซีรีส์ที่อยากจะให้พี่ไมค์เล่น แล้วบทค่อนข้างเหมาะกับพี่ไมค์พี่ไมค์ก็เลยบอกว่า เออ มีซีรีส์อีกเรื่องนึงอยากจะให้เจฟเล่นเหมือนกัน ก็เลยบอกว่า พี่แล้วไทม์ไลน์มันจะไม่ชนกันเหรอ บอกไปว่าผมก็มีคิวเท่านี้เลยนะพี่ในเดือนนี้ ถ้าเลยเดือนนี้ไปผมไม่มีแล้วผมชอบนะ บางทีก็เราก็ได้เล่นเป็นคนดีบ้าง เพราะไม่เคยเล่นเป็นคนดีเลย ก็เลยคิดว่าชาตินี้คุ้มแล้วเราได้เป็นคนดี แต่ก็ยังไม่แน่ใจนะ เพราะว่าพี่ไมค์ยังไม่ได้บอกอะไรเลย อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะ เพราะว่าผมชอบตัวเองแนวสวาท จริงๆ ไปเทคคอร์สมาแล้วด้วย และจริงๆ เทคคอร์สมาตั้งแต่ KinPorsche แล้ว เรื่องวิธีการจับปืน มันก็เลยเอาตรงนั้นมาใช้ได้ คือพี่ไมค์บอกว่าอยากให้มันจริงที่สุด คือความแวมไพร์ มันมีแฟนตาซี แต่ยังไงก็แล้วแต่ให้เป็นมนุษย์ที่สุด มันก็เป็นประโยคที่ทำให้ผมตัดสินใจรับมันมา เพราะว่าอยากจะเห็นเหมือนกันว่าแวมไพร์ที่ดูเป็นมนุษย์ที่สุดมันเป็นยังไงเรื่องค่าตัวตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยครับล้อเล่นๆ จริงก็ช่วยๆ กัน คิวที่ไมค์ผมคิดว่าน่าจะเท่าๆ กัน”บอกไม่มีสปาร์ก แต่ถ้าคนจะจิ้นก็ไม่ห้าม แต่ขอแบบน่ารักๆ“ผมรู้สึกว่ามันปลอดภัยกับพี่ไมค์(หัวเราะ) เวลามองหน้ากันมันขำ อยากจะให้ผมตอบยังไง ตามน้ำไปไหม รู้สึกสปาร์ก ใจเต้นอะไรแบบนี้ เรารู้สึกแบบว่า ไม่เคยเจอใครที่หน้าเขาสว่างขนาดนี้มาก่อน อยากให้ผมตอบอย่างนี้ใช่ไหม (หัวเราะ)ใจเต้นไม่ได้ เพราะเราเป็นแวมไพร์ จริงๆ ขำ คือผมไปเล่นกับใครสักพักนึงพอรู้จักเขาก็จะเริ่มขำ อย่างไปเล่น GDH กับอิงฟ้า (อิงฟ้า วราหะ) เรื่อง The Paradise of Thornsก็พอ แฮชแท็ก #เจฟไมค์ หรือ #ไมค์เจฟ ดี ไม่รู้ ไม่ใช่หน้าที่ผม (หัวเราะ) แต่ถามว่าเป็นเคมีสาธารณะไหม ผมเป็นเสน่ห์สาธารณะครับผม”เริ่มสนุกกับงานแสดง ได้เล่นคาแรกเตอร์หลากหลาย“แต่ตัวจริงเราน่ารักมาก แฟนคลับอาจจะต้องสับสนนิดนึงเอาเป็นว่าคือไม่ใช่ผมก็แล้วกัน ไม่ใช่ผมตัวจริง ตอนนี้งานแสดงก็ค่อนข้างเยอะครับ เพราะว่าหลายๆ โปรเจกต์เริ่มกลับมาแล้ว ใกล้สุดก็คือ GDH The Paradise of Thorns ก็คือสุดจริงๆ เรื่องนี้ถามว่ายากไหมที่ต้องแสดงหลายเรื่องหลายคาแรกเตอร์ ผมว่ามันไม่ยาก ถ้ามันอยู่คนละช่วงเวลา ถ้ามันมาเริ่มรวมกันหลาย อันนี้แหละความจะเกิดขึ้น เพราะว่าอย่างเพลงเราก็ต้องทำไปเรื่อยๆ จริงๆเราจะจัดสรรเรื่องเวลา แต่สิ่งที่จะจัดสรรไม่ได้ ในฐานะอาร์ตติสก็คือเรื่องอารมณ์ เพราะอย่างอันนี้อารมณ์นึง คอนเสิร์ตอารมณ์นึง พอกลับบ้านก็จำไม่ได้แล้ว เพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้กลับบ้าน แต่ผมสนุกนะ เพราะว่าผมชอบทำอะไรหลายอย่าง แล้วมันจะไม่เบื่อ สนุกกว่าที่ทำอะไรอย่างเดียว มันมีความสุขมันหยุดไม่ได้”เริ่มมีความสุขและสนุกกับการแสดง“เจฟรับจบครับผมคิดว่าเราทำสิ่งนี้เพื่อให้เราภูมิใจในตัวเอง เราสนุก เราโอเคหรือยังถ้าโอเคก็พอ ถ้าเวลาเราไปคิดเรื่องคนอื่น มันจะไม่ไหว รับไม่ไหว ถามว่าเริ่มติดใจกับการแสดงมากขึ้นไหม คือตอนนี้มันยังไม่เริ่มสักเรื่อง แต่เรื่องเดียวที่จบก็คือเรื่อง The Paradise of Thorns ของ GDH ซึ่งสนุกมาก บทเข้มข้น และเวลาเราเห็นตัวเองที่มันไม่ใช่ตัวเอง มันมีความสุขทุกครั้ง และเราภูมิใจทุกครั้งที่ได้เห็นตัวเองบนนั้น เพราะฉะนั้นในทุกๆ เรื่อง เราก็อยากจะให้มันเป็นแบบนั้นแหละ เป็นคนอื่นไปเล่น ไม่ใช่ตัวเรา Jeff Satur คือเป็นนักร้อง ส่วนคนๆ นั้นตามบทบาทไป”เผยโปรเจกต์นี้ “ไมค์” ตั้งใจมากจริงๆ พร้อมผลักดันไปสู่หลายๆ ประเทศด้วย“ก็เจี๊ยบสตอไง เป็นคนน่ารัก คือพยายามทำคูลมาแล้วหลายปี มันไม่รอดมีแต่ความน่ารัก คือจริงๆ ผมไม่อยากให้ทุกคนเครียด ผมไม่อยากให้พี่ๆ ที่เดินทางมาเครียด เดินทางมาหลายชั่วโมงรถติดด้วยโปรเจกต์น่าจะไปที่จีนไปที่ฮอลลีวู้ดอะไรต่างๆ เขาใช้ทักษะมาลงอยู่ในเรื่องนี้เรื่องเดียวเลย เพราะฉะนั้นคิดว่ามันน่าจะออกมาดีมากๆ เป็นกำลังใจให้พี่ไมค์แล้วก็ฝากติดตามทุกๆ คน แล้วก็ขอฝากตัวเองด้วยว่าจะมีอัลบั้มในเร็วๆ นี้ เอเชียทัวร์สองมาแล้ว แล้วก็ The Paradise of Thorns”ดีใจจนร้องไห้ ที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านเรียบร้อย“สุดท้ายนี้ยังจะพูดนิดหนึ่งว่า วันที่ 18 มิ.ย.2567 มันเป็นวันที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วด้วย ก็เลยอยากจะบอกว่า Congratulations จริงๆ กับคนที่สู้มาตลอด อยากจะตบมือให้พวกเขาจริงๆ ในวันนี้ มันเป็นจริงแล้ว ภูมิใจกับทุกคนมากจริงๆ ที่สู้มาโดยที่ไม่ท้อมาตลอดไม่มีใครมาตัดสิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ จะมาพูดว่าคนนี้ด้อยกว่าคนนี้ ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระมากๆ เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ชีวิตเท่ากันไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตาม คนจะต่ำกว่าหรือสูงมันอยู่ที่การปฏิบัติตัวและมารยาทส่วนตัว เพราะฉะนั้นกฎหมายผ่านและขอบคุณทุกคนที่สู้มาตลอดและขอ Congratulations ทุกคนด้วยครับ”