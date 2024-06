ซุปตาร์ตัวแม่ “แอน - เจนี่ - วุ้นเส้น - พลอย” แท็กทีมทัพดารา อัปเดตเทรนด์แฟชั่น Ready to Wear คอลเลกชัน Fall/Winter 2024 จาก แบรนด์ VVON SUGUNNASIL

ระดับตัวแม่สายแฟชั่น อย่าง แอน ทองประสม, เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, เอมมี่-มรกต แสงทวีป, คริส หอวัง, เวย์ ปริญญา-นานา ไรบีนา อินทชัย นำทัพดารา แต้ว-ณฐพร เตมีรักษ์, เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข, ณิชา-ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์, มีน-พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร, แพท-ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช, ไอซ์-พาริส อินทรโกมาลย์สุต, ออฟ-จุมพล อดุลกิตติพร, เจมมี่เจมส์-ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ, สกาย-วงศ์รวี นทีธร, เจเจ-กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม, เจ้านาย จินเจษฎ์ - เจ้าขุน จักรภัทร วรรธนะสิน, พราว-อรณิชา กรินชัย ฯลฯ มาร่วมงาน “VVON SUGUNNASIL Fall/Winter 2024 Collection presented by ANALOG” เปิดตัว Ready to Wear คอลเลกชัน “Everything you’ve ever dreamed” ประจำฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2024โดยงานนี้ได้สุดยอดซูเปอร์โมเดลตลอดกาล อย่าง อุ๋ม-อาภาศิริ นิติพน, ยู่ยี่-อลิสา อินทุสมิต พร้อมด้วย วุ้นเส้น-วิริฒิพา ภักดีประสงค์, พลอย-เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, พิตต้า ณ พัทลุง, มิเรียม ศรพรหมมาศ, คารีสา สปริงเก็ตต์, หลิน มชณต สุวรรณมาศ แนท-อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ และหนุ่มสุดฮอต กระทิง-ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์, เจ้าสมุทร-จักร วรรธนะสิน, อีตั้น-ศักดิเดช ศศิประภา ร่วมเดินแฟชั่นโชว์เปิดคอลเลกชันใหม่ ที่สะท้อนถึง DNA ของแบรนด์ VVON SUGUNNASIL ซึ่งให้ความสำคัญของการตัดเย็บอันประณีตแบบ Tailor Made การเลือกแมทเทียเรียลโดยเฉพาะผ้านานาชนิดที่ให้ซิลูเอตต่างกัน สู่การสร้างสรรค์แพตเทิร์นหลากดีไซน์กว่า 40 ลุค พร้อมเยี่ยมชม VVON SUGUNNASIL House แห่งใหม่ที่ผสมผสานความ Heritage เข้ากับสไตล์ Modern ได้อย่างลงตัว ณ สาทร 1 (46 ซอยนันทา) เมื่อวันก่อนงานนี้ทัพดารา ศิลปิน ต่างจัดเต็มกับลุคสุดปัง อย่าง เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ มาในลุคชวนตะลึงแซ่บไฟลุกกับเสื้อครอปสายเดี่ยวสุดเซ็กซี่ แมทช์กับกางเกงสแล็กสีดำ แต้ว-ณฐพร มาในลุคสาวโก้ มิกซ์แอนด์แมทช์ เสื้อสูทโอเวอร์ไซส์สีน้ำเงินและกระโปรงดีไซน์เก๋สีเขียวอ่อนหนุ่ม พีพี-กฤษฏ์ มาในลุคเท่ๆ แต่ซ่อนความเซ็กซี่ด้วยการแมทช์เสื้อกล้ามซีทรู กับกางเกงสแล็กสีขาว ด้านหนุ่ม เจมส์-จิรายุ หล่อเท่กับชุดสูทสีดำโอเวอร์ไซส์ขับดีกรีความหล่อแบบคูณสอง ส่วน เจเจ-กฤษณภูมิ มาในโททัลลุคสีขาวกับเสื้อเชิ้ตดีไซน์เก๋ แมทช์กับกางเกงสแล็กสีขาว เรียกว่าตอกย้ำความเป็นตัวตนของหนุ่มเจเจได้เป็นอย่างดี สาวเปรี้ยว แพท-ชญานิษฐ์ สวยเซ็กซี่กับเชิ้ตโอเวอร์ไซส์ แมทช์กับกุงน่องสีดำและส้นสูง สวยสง่าขั้นสุดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และพรีออร์เดอร์ VVON SUGUNNASIL คอลเลกชั่น Ready to Wear Fall Winter 2024 ได้ที่ VVON SUGUNNASIL House สาทร 1 (46 ซอยนันทา) ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 11.00 - 19.00 น. โทร. 083-896-8959 สามารถติดตามคอลเลกชันใหม่ได้ที่ https://vvonsugunnasil.com/ หรือ Facebook / Instagram @vvonsugunnasil_official