ฝันเป็นจริง! “เจฟ ซาเตอร์” ทำได้ดี ทำได้ถึงกับซีรีส์เรื่องแรก “HAPPY ENDING” ร่วมงานทีมรุ่นใหม่แพสชั่นเดียวกัน เพียงเปิดตัวไพล็อต กระแสสุดปังขึ้นเทรนด์Xทั้งไทยและต่างประเทศ

ปักหมุดว่าน่าดู ทำได้ดี ทำได้ถึงเพียงแค่เปิดตัวไพล็อต ซีรีส์ “Happy Ending” ผลงานโปรดิวซ์โดยศิลปินสุดฮอตมากความสามารถ “เจฟ ซาเตอร์” ที่นั่งแท่นโปรดิวเซอร์ผลิตผลงานซีรีส์เรื่องแรก ควบคุมการผลิตโดย บริษัท สตูดิโอ ออน แซทเทิน (Studio on Saturn) เพียงแค่ฉายไพล็อตให้ได้ชมกันครั้งแรกในงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ “HAPPY ENDING” ณ ชั้น 5 เอ็มสเฟียร์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ ปรากฎว่ากระแสตอบรับดีมากได้รับเสียงปรบมือกระหึ่มฮอลล์ และยังติดเทรนด์Xทั้งในเมืองไทย โดยติดเทรนด์สูงสุดอันดับ3 และในต่างประเทศ ติดเทรนด์สูงสุดอันดับ2 ใน มาเลเซีย บราซิล รวมทั้ง ติดเทรนด์อันดับ4 ใน อินโดนีเซีย สิงคโปร์ อเมริกา และ เม็กซิโกเมื่อพิธีกร อลิซ เปิดตัวทัพนักแสดงชั้นนำ อาทิ เจฟ ซาเตอร์,ไมค์ พิรัชต์,บาร์โค้ด ตฤณสิษฐ์,โจริญ 4eve ยิ่งได้รับเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ เป็นการตอกย้ำการรวมตัวทีมคนรุ่นใหม่มากความสามารถที่มีแพสชั่นผลิตผลงานคุณภาพไปด้วยกัน โดยซีรีส์ “แฮปปี้ เอนดิ้ง” (Happy Ending) เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ “อนาวิน” เด็กหนุ่มที่เป็นแอนตี้แฟนตัวยงของนิยายเว็บไซต์ยอดนิยมอย่าง “ฟินน์ แอนด์ เดม่อน” (Finn and Damon) เขาต้องเข้าไปพัวพันกับหลายเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและยังถูกคนสะกดรอยตาม โดยไม่รู้มาก่อนเลยว่าชายผู้นั้นก็คือ “เดม่อน” ตัวร้ายจากนิยาย ฟินน์ แอนด์ เดม่อน แล้วตัวละครจะหลุดออกมาจากในนิยายได้อย่างไร?! การพบกันของพวกเขาจะนำไปสู่เรื่องที่ชวนระทึกขวัญหรือไม่? ต้องติดตาม​เจฟ ซาเตอร์ เผยว่า “วันนี้เพิ่งปล่อยไพล็อตวันแรกตื่นเต้นมากครับ เพราะ HAPPY ENDING เป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมที่เราโปรดิวซ์เองด้วย แสดงด้วย รวมทั้งทำเพลงประกอบเองด้วย จุดเริ่มต้นของการทำเรื่องนี้คือผมได้เปิดบริษัท สตูดิโอ ออน แซทเทินขึ้นมาเพื่อทำเพลง และอยากทำซีรีส์เพราะเรามีไอเดียเรื่องนี้อยู่แล้ว พอวันนึงทีมเราพร้อมก็เลยช่วยกันคิดพล็อตซีรีส์นี้ขึ้นมา และได้มาเจอจีน-ปราชญ์ ผู้กำกับMV ซ่อน(ไม่)หา ซึ่งเรามีแพสชั่นเดียวกัน ผมชอบงานของเขามาก เลยชวนมากำกับ รวมทั้งได้เจอพี่ไมค์ที่เรามีอะไรที่คลิกกันพอดี พี่เขามีประสบการณ์จากฮอลลี่วู้ดมาด้วย ก็เลยชวนพี่ไมค์มาเล่นด้วยกัน และพี่ไมค์ก็ชวนผมไปเล่นซีรีส์เขาด้วย ถือว่าเป็นการครอสกัน ส่วนโจริญเป็นคนที่มีคาแร็กเตอร์มาก มีความสวย ความเท่ อย่างบอกไม่ถูก ผมรู้สึกว่าเขาเหมาะกับบทนี้มาก สำหรับบาร์โค้ด เราทำงานด้วยกันอยู่แล้ว เวลาที่ทำงานกับน้องมันง่ายมาก น้องจะเข้าใจในสิ่งที่เราพูดและเราต้องการ ตอนที่อ่านบทผมรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้ต้องเป็นบาร์โค้ดเท่านั้น วันนี้ถือว่าผมได้ทำฝันให้เป็นจริงแล้ว ผมขอฝากซีรีส์ HAPPY ENDING และฝากทีมนักแสดงทุกคน พี่ไมค์, บาร์โค้ด และโจริญ ด้วยนะครับ ทุกคนตั้งใจและทุ่มเทกับงานนี้มากๆ ฝากติดตามชมไพล็อต ได้ทาง YouTube Studio on Saturn ขอบคุณสำหรับยอดติดตามที่เพียงปล่อยไปไม่กี่ชั่วโมงก็ติดเทรนด์X ทั้งในเมืองและต่างประเทศในเวลาอันรวดเร็ว ขอบคุณผู้ชมทุกท่านมากๆ เลยครับ”เจฟ ซาเตอร์ เผยอีกว่า นอกจากตลาดในไทย ยังมุ่งตลาดต่างประเทศ เพื่อซัพพอร์ตอินเตอร์แฟนด้วย “ผมอยากสื่อสารกับคนทั้งโลกผ่านภาพที่ผมอยากจะเห็นในซีรีส์เรื่องนี้ ผมสนุกกับมันมากๆ หากไปตลาดต่างประเทศได้ก็จะมีคนได้สนุกด้วยกันกับผมเยอะขึ้นอีกมากๆ ผมคิดว่าให้ซีรีส์มันพาไป แฟนๆจะรับรู้ในสิ่งที่ผมอยากสื่อสารได้อยู่แล้ว เหมือนผลงานที่ผ่านมาของผมครับ”#HappyEndingSeries#JeffSatur#barcodetin#m1keangelo#Jorin4EVE