รูปแรกลูกสาวสุดน่ารัก ”น้อง Renée (เรเน่)” ของผู้บริหารหนุ่มไฟแรง “เคน-นครินทร์” กับภรรยา “เชอรี่ กัณญมนต์” ครอบครัว GFC คู่ล่าสุดจากปีมังกรนี้

อบอุ่นอบอวลไปด้วยความรักและความสุขทีเดียว หลังจาก เชอรี่ กัณญมนต์ ภรรยาคนสวยของผู้บริหารหนุ่มไฟแรง เคน-นครินทร์ ได้ให้กำเนิดทายาทคนแรกลืมตาขึ้นมาดูโลก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา พร้อมตั้งชื่อลูกสาวสุดแสนน่ารักว่า Renée (เรเน่) ที่ทาง Genesis Fertility Center (GFC) คือ ผู้ที่ได้เติมเต็มคำว่าครอบครัวที่อบอุ่นให้อย่างสมบูรณ์แบบล่าสุดได้ คุณพ่อป้ายแดง เคน-นครินทร์ ได้แชร์ภาพแรกกับลูกสาวในอ้อมกอด ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดของคุณเคนจากคุณเชอรี่ พร้อมด้วยข้อความแบบนี้ @kennakarin Our little Renée is ready to bring smiles, joy, and love to everyone ka 👶🏻 น้องเรเน่ พร้อมทักทายพี่ๆน้องๆ ทุกคนค่า ❤️ซึ่งพอทุกคนได้เห็นภาพนี้ต้องบอกเลยว่าช่างความละมุนละไมดีต่อใจซะเหลือเกิน ต่างก็เข้าไปแสดงความาชื่นชมกันอย่างล้นหลาม ทั้งคนในวงการบันเทิง รวมไปถึงแฟน ๆ จำนวนมาก