Luminox ฉลองครบรอบ 35 ปี “มารี เบรินเนอร์” และ “แดน” ร่วมเปิดตัวนาฬิกาฮีโร่สุดพิเศษ “Heritage Collection”

เป็นนาฬิกาที่ได้แรงบันดาลใจจากปฏิบัติการทางทะเลของ Navy SEALs โดยยังคงมีกลิ่นอายของนาฬิกา Navy SEAL รุ่นก่อนเอาไว้ แต่ปรับปรุงใหม่ แฝงรายละเอียดที่สื่อความหมายเกี่ยวกับการเป็นพันธมิตรกับ Navy SEALs ทางทะเลไว้ได้อย่างลงตัว จุดเด่นคือตัวเลข “30” สีแดงบนขอบหน้าปัด ซึ่งสื่อถึงเวลา 30 ปี ที่นาฬิการุ่น Original Navy SEAL 3000 เปิดตัวเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ปี 1994 รวมถึงปลายเข็มวินาทีที่ทำเป็นลูกศรสีแดง เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเวลา นอกจากนี้ยังออกแบบให้เป็นนาฬิกาที่มีความทนทานและเปี่ยมประสิทธิภาพ ด้วยกลไกระบบ Swiss quartz ETA คุณภาพสูง กระจกหน้าปัดทำจากคริสตัลแซฟไฟร์ และขอบหน้าปัดเป็นสแตนเลสสตีล

แรงบันดาลใจจากเหล่านักบินเครื่องบินขับไล่ล่องหนเมื่อ 25 ปีก่อน สร้างสรรค์ออกมาเป็นเรือนเวลาที่สื่อถึงปฏิบัติการทางน่านฟ้า โดยความพิเศษของรุ่นนี้คือการนำดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Skunk Works® หน่วยลับสุดยอดทางเทคโนโลยีโซลูชั่นและนวัตกรรมการบินขั้นสูงของ Lockheed Martin ที่ดูแลด้านการออกแบบเครื่องบินให้กับหน่วยรบทางอากาศสหรัฐอเมริกา มาผสานเข้ากับความเป็น Luminox ได้อย่างลงตัว ไฮไลต์คือโลโก้ของ Skunk Works® ที่ใช้เทคโนโลยี Super-LumiNova® ประทับไว้บริเวณเลข 6 นาฬิกา จะเรืองแสงให้เห็นได้ราง ๆ ในยามกลางวันหรือที่ที่มีแสงสว่าง และจะเห็นชัดเจนขึ้นในยามค่ำคืนหรืออยู่ในที่มืด นอกจากนี้บริเวณฝาหลังตัวเรือนยังสลักโลโก้ Skunk Works® และ Lockheed Martin เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยลับสุดยอดทางเทคโนโลยีโซลูชั่นและนวัตกรรมการบินขั้นสูงของหน่วยรบทางอากาศสหรัฐอเมริกาด้วย และที่พิเศษอีกอย่างคือตัวเลขกลับหัวบนขอบหน้าปัด เพื่อให้ผู้ใช้อ่านเวลาได้สองเขตเวลา (Timezone) ในเรือนเดียว นาฬิกาเรือนนี้จึงไม่เพียงเป็นเพื่อนคู่กายสำหรับนักบินกองทัพอากาศเท่านั้น แต่ยังเป็นเพื่อนคู่ใจสำหรับผู้ที่รักในการผจญภัยอีกด้วย

มาพร้อมเทคโนโลยีแสงอันเป็นเอกสิทธิ์ของ Luminox ที่มองเห็นได้ในทุกสภาพแสง ไม่ว่าจะมืดแค่ไหนก็ตาม ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้ Nick North ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย พัฒนา ทดสอบ และประเมินผล (RDT&E) ของ Navy SEALs ยกให้ Luminox เป็นนาฬิกาที่เชื่อถือได้มากที่สุดสำหรับการปฏิบัติการพิเศษของหน่วย

แบรนด์นาฬิกาคุณภาพระดับโลก ฉลองครบรอบ 35 ปีของประวัติศาสตร์แห่งการผลิตนาฬิกาทางการทหารระดับแนวหน้าที่ร่วมรังสรรค์กับสุดยอดหน่วยรบทั่วโลก ด้วยการเปิดตัวคอลเลคชั่นพิเศษนาฬิกาฮีโร่ 3 รุ่น ซึ่งสื่อถึง 3 อาณาเขตปฏิบัติการของหน่วยซีลกองทัพเรือ (Navy SEALs) คือ ทางทะเล ทางบก และทางอากาศ สะท้อนความภูมิใจในเกียรติประวัติอันยาวนานที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์เรือนเวลาอันทรงคุณค่านับเป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษแล้วที่ Luminox ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการนาฬิกา ด้วยการเป็นพันธมิตรร่วมกับ Navy SEALs รังสรรค์นาฬิกาทางการทหารระดับแนวหน้าที่เปี่ยมด้วยคุณภาพระดับโลก เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับประวัติศาสตร์อันทรงเกียรตินี้ ในวาระครบรอบ 35 ปีของแบรนด์ Luminox จึงถือโอกาสเปิดตัวนาฬิกา 3 รุ่นใหม่ล่าสุด ในคอลเลคชั่นพิเศษ “Heritage Collection” โดยทยอยเผยโฉมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ก่อนจัดงานเปิดตัวอย่างใหญ่เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ณ Event Arena ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีหนุ่มฮ็อตยูทูบเบอร์ชาวเกาหลี น้องเล็กของพี่จองและคัลแลนจากช่อง Cullen HateBerry และนักแสดงสาวร่วมเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์อันยาวนานของแบรนด์ด้วยสำหรับเรือนเวลา 3 รุ่นพิเศษใน “Heritage Collection” ประกอบด้วย นาฬิการุ่น Navy SEAL Original 3001.H (heritage) ที่สื่อถึงปฏิบัติการทางทะเล, รุ่น F-117 NIGHTHAWK® x Skunk Works® 6442.H สื่อถึงปฏิบัติการทางน่านฟ้า และรุ่น RECON Point Man 8825.H ที่สื่อถึงปฏิบัติการทางบก โดยแต่ละรุ่นล้วนสร้างสรรค์ขึ้นด้วยนวัตกรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Luminoxเริ่มที่รุ่นแรก Navy SEAL Original 3001.H (heritage) ซึ่งเปิดตัวเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารุ่นต่อมาที่เปิดตัวในเดือนมิถุนายน คือ F-117 NIGHTHAWK® x Skunk Works® 6442.H ซึ่งได้รับปิดท้ายด้วยรุ่น RECON Point Man 8825.H ตัวแทนหน่วย Navy SEALs ที่ปฏิบัติการทางบก ซึ่งมีกำหนดการเปิดตัวในเดือนมิถุนายนเช่นกัน นาฬิการุ่นนี้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยลาดตระเวนนำทุกหน่วย โดยออกแบบให้เป็นนาฬิกาคุณภาพสูงในดีไซน์เรียบง่าย ครบครันด้วยคุณสมบัติการใช้งานขั้นสูง มีมาตรวัดความเร็วในการเคลื่อนที่พร้อมเครื่องหมาย KM (กิโลเมตร) และ MI (ไมล์) บนหน้าปัด อีกทั้งยังมีจุดบอกทิศทั้ง 4 สลักไว้ตรงกรอบหน้าปัดด้านใน จึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับหน่วยทหารและนักสำรวจที่ต้องปฏิบัติหน้าที่สำรวจนำทางในภารกิจและการผจญภัย ไม่ว่าจะภูมิประเทศแบบใดก็ตามนับเป็นการเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์อันยาวนานของแบรนด์ โดยสะท้อนเรื่องราวการเป็นพันธมิตรระหว่าง Luminox และ Navy SEALs ผ่านนาฬิกาแต่ละรุ่นที่ถึงพร้อมด้วยนวัตกรรมและความแม่นยำได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งเมื่อเมื่อจิตวิญญาณของ Navy SEALs มาบรรจบกับความเชี่ยวชาญของ Luminox ก็ก่อเกิดเป็นเรือนเวลาสุดพิเศษที่ดีที่สุดแห่งยุคและแน่นอนว่าเหมือนเช่นนาฬิกาทุกเรือนที่ผ่านมา เรือนเวลาทั้ง 3 รุ่นใน “Heritage Collection”และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองให้กับวาระครบรอบ 35 ปี Luminox ขอมอบโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ซื้อนาฬิกา Luminox ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2567 รับส่วนลดทันที 10%-20% พร้อมของพรีเมียมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เมื่อซื้อครบ 15,000 บาท รับกระเป๋าผ้า Luminox มูลค่า 1,090 บาท ซื้อครบ 20,000 บาท รับเสื้อโปโล Luminox มูลค่า 1,290 บาท และเมื่อซื้อครบ 30,000 บาท หรือซื้อนาฬิการุ่น Heritage Collection ได้รับหมวก Luminox มูลค่า 2,190 บาท พิเศษสุด! เมื่อซื้อนาฬิการุ่น Heritage Collection ครบ 3 เรือน รับทันที COLLECTOR BOX สุดหรู มูลค่า 5,290 บาท ที่ Luminox Central @ Central World#############################คุณสมบัติสำคัญของ “Heritage Collection”รุ่น Navy SEAL Original 3001 Heritage – XS.3001.H.SETต้นกำเนิดผลิตในสวิสเซอร์แลนด์การมองเห็นได้เสมอนานสูงสุดถึง 25 ปีในทุกสภาพแสงขนาด/เส้นผ่านศูนย์กลาง43 มิลลิเมตรระดับการกันน้ำ200 เมตร / 20 ATMกลไกการทำงานสวิสควอทซ์ ETAอายุแบตเตอรี่แบตเตอรี่มีอายุ 84 เดือนราคาขาย25,400 บาทขอบหน้าปัดวงแหวนด้านในเป็น CARBONOX™ สีดำ และวงแหวนรอบนอกเป็นสแตนเลสสตีลหมุนได้ทิศทางเดียวตัวเรือนCARBONOX™ สีดำฝาหลังตัวเรือนสแตนเลสสตีล 316L ขันสกรูกระจกหน้าปัดกระจกแซฟไฟร์พร้อมผิวเคลือบป้องกันการสะท้อนเม็ดมะยมเม็ดมะยมป้องกันแบบขันเกลียวความหนาตัวเรือน13 มิลลิเมตรสายนาฬิกาสายยางสีดำและตัวล็อคสายนาฬิกาสแตนเลสสตีลความกว้างของสายนาฬิกา21 มิลลิเมตรF-117 Nighthawk x Skunk Works 6440 Heritage – XA.6442.H.SETต้นกำเนิดผลิตในสวิสเซอร์แลนด์การมองเห็นได้เสมอนานสูงสุดถึง 25 ปีในทุกสภาพแสงขนาด/เส้นผ่านศูนย์กลาง44 มิลลิเมตรระดับการกันน้ำ200 เมตร / 20 ATMกลไกการทำงานสวิสควอทซ์อายุแบตเตอรี่แบตเตอรี่มีอายุ 50 เดือนราคาขาย23,000 บาทขอบหน้าปัดCARBONOX™ หมุนได้ 2 ทิศทางตัวเรือนCARBONOX™ฝาหลังตัวเรือนสแตนเลสสตีล 316L ขันสกรูกระจกหน้าปัดกระจกแซฟไฟร์พร้อมผิวเคลือบป้องกันการสะท้อนเม็ดมะยมเม็ดมะยมป้องกันแบบกด/ดึงความหนาตัวเรือน15 มิลลิเมตรสายนาฬิกาสายผ้า Kevlar สีดำและตัวล็อคสายนาฬิกา CARBONOX™ความกว้างของสายนาฬิกา23 มิลลิเมตรRECON Point Man 8820 Heritage – XL.8825.H.SETต้นกำเนิดผลิตในสวิสเซอร์แลนด์การมองเห็นได้เสมอนานสูงสุดถึง 25 ปีในทุกสภาพแสงขนาด/เส้นผ่านศูนย์กลาง 45 มิลลิเมตรระดับการกันน้ำ200 เมตร / 20 ATMกลไกการทำงานสวิสควอทซ์อายุแบตเตอรี่แบตเตอรี่มีอายุ 50 เดือนราคาขาย24,000 บาทขอบหน้าปัดCARBONOX™ หมุนได้ทิศทางเดียวตัวเรือนCARBONOX™ฝาหลังตัวเรือนสแตนเลสสตีล 316L สีดำขันสกรูกระจกหน้าปัดกระจกแซฟไฟร์พร้อมผิวเคลือบป้องกันการสะท้อนเม็ดมะยมเม็ดมะยมป้องกันแบบกด/ดึงความหนาตัวเรือน13 มิลลิเมตรสายนาฬิกามาพร้อมสายยางสีดำ และสายนาโต้สีดำความกว้างของสายนาฬิกา23 มิลลิเมตรเกี่ยวกับลูมิน็อกซ์ชื่อของ Luminox มาจากภาษาละติน Lumi หมายถึงแสง และ Nox หมายถึงกลางคืน ซึ่งนำมาสู่เป้าหมายในการผลิตนาฬิกาด้วยเทคโนโลยีเรืองแสง เพื่อให้สามารถอ่านค่าเวลาได้ในทุกสภาพแสง โดย Luminox ได้เริ่มออกแบบนาฬิกากลางแจ้งที่มีประสิทธิภาพสูงมาตั้งแต่ปี 1989 ภายใต้เทคโนโลยี Luminox Light Technology (LLT) อันเป็นเอกสิทธิ์ของแบรนด์ โดยนาฬิกาทุกเรือนของ Luminox สามารถเรืองแสงได้ยาวนานถึง 25 ปีในทุกสภาพแสงความโดดเด่นของ Luminox คือสามารถมองเห็นได้ตลอดเวลา มีความทนทาน ประสิทธิภาพดีเยี่ยม และแม่นยำ เป็นนาฬิกาที่ถูกออกแบบและผลิตขึ้นสำหรับนักผจญภัยและผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้ง รวมไปถึงผู้ปฏิบัติภารกิจอันท้าทาย โดยได้รับการยอมรับจากทั้งหน่วยซีลแห่งกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา นักผจญภัยกลางแจ้งระดับโลกอย่าง แบร์ กริลส์ (Bear Grylls) สมาคมระดับชาติของหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานป้องกันอุบัติเหตุ (The Icelandic Association for Search and Rescue, ICE-SAR), เครื่องบินรบล่องหน เอฟ-117 ไนท์ฮอว์ก โดยล็อคฮีด มาร์ติน (Lockheed Martin’s F-117 NighthawkTM) และเหล่านักบินเครื่องบินรบอื่นๆ ตลอดจนหน่วยรบและกองกำลังชั้นนำทั่วโลก รวมถึงบรรดานักดำน้ำมืออาชีพทั่วโลกLuminox เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Mondaine Group ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผลิตนาฬิการายแรก ๆ ของโลกที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนไดออกไซด์อย่างครอบคลุมตั้งแต่ปี 2020 ตามขอบเขต 1, 2 และ 3 ของระเบียบการ GHG ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ ติดตาม Luminox บนโซเชียลมีเดียได้ที่ Facebook.com/luminoxthailandofficial และ Instagram.com/Luminoxth