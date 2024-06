เดียร์ทัมมี่ ไลฟ์สไตล์ซูเปอร์มาเก็ต รวมเมนูอาหารนานาชาติ ในโซน “เดียร์ทัมมี่ ฟู้ดส์มาร์เก็ต” จัดเต็มเมนูอร่อยกว่า 300 เมนูให้ลิ้มลอง ชั้น G ไอคอนสยาม

Lemon Honey (โดส เลม่อน ฮันนี่) เครื่องดื่มน้ำผึ้งเลม่อนฮันนี่แท้ ผลิตสด ใหม่ ทุกวัน ไม่ใส่น้ำตาลและวัตถุกันเสียด้วยเลม่อนสด คุณภาพดี คัดพิเศษ และน้ำผึ้งแท้ หอม หวานจากดอกลำไย ผสมผสานเป็นเครื่องดื่มแสนอร่อยเข้ากันอย่างลงตัว สดชื่นดับกระหาย และยังมีรังผึ้งแท้ เม็ดบุกน้ำผึ้ง วุ้นว่านหางจระเข้ ให้เลือกเป็นท็อปปิงให้ได้ทานคู่กันอีกด้วย

Coco (ยูนิเวอร์แซล โคโค่) มะพร้าวน้ำหอมส่งตรง จาก อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร ที่คัดมะพร้าวคุณภาพดี ได้มาตรฐาน เนื้ออ่อน หอมหวาน แช่เย็นทั้งลูกจนฉ่ำ เฉาะสดๆ นอกจากมะพร้าวน้ำหอมสดจากลูกแล้ว ยังมี มะพร้าวถอดรูป (มะพร้าวคว้านสด) ที่ปอกเปลือกออกให้เหลือแต่เนื้อขาวๆ ที่สามารถทานเนื้อมะพร้าวไปควบคู่กับน้ำได้อย่างลงตัว และยังมีแบบบรรจุขวด แบบน้ำมะพร้าว 100% ไม่ผสมน้ำและน้ำตาล นอกจากนี้ยังมีของหวานที่ทำจากมะพร้าว และผลไม้สดๆ อีกหลายเมนู อย่างเช่น ไอศกรีมกะทิสดมะพร้าวอ่อน น้ำมะพร้าวปั่นนมสด น้ำมะม่วงปั่น และพุดดิ้งมะพร้าวอ่อน ไม่ใส่นม ไม่ใส่กะทิ ไม่ใช่วัตถุกันเสีย

ไลฟ์สไตล์ซูเปอร์มาร์เก็ต ชั้น G ไอคอนสยาม ครบครันด้วยสินค้าอุปโภค บริโภค ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เปิดตัวโซนใหม่โซนร้านอาหารที่รวบรวมอาหารนานาชาติไว้มากกว่า 300 เมนู โดยเราคัดสรรและรวบรวมทั้งร้านอาหารและสตรีทฟู้ดส์ที่ขึ้นชื่อ ในเรื่องของความอร่อยและคุณภาพมาไว้ที่นี่ ให้คุณได้ลิ้มลอง พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแล้ววันนี้ที่ Dear Tummy Foods Market ชั้น G ICONSIAMไม่ว่าจะเป็น ISABELLA Italian by ANDREAS (อิซาเบลล่า อิตาเลี่ยน บาย อันเดรีย) ร้านพิซซ่าอิตาเลียนดั้งเดิมหนึ่งเดียวในไอคอนสยาม โดยเชฟอันเดรีย โบนิฟาโช ที่มีชื่อเสียง และประสบการณ์มาอย่างยาวนาน กับอาหารสูตรต้นตำรับขึ้นชื่อ ทั้งพิซซ่าที่อบจากเตาถ่านไม้ โฮมเมดพาสต้าที่สามารถเลือกเส้น และเลือกซอสเองได้ สลัดซิกเนเจอร์ และเครื่องดื่มหลากหลายชนิด โดยเชฟให้ความสำคัญในการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพในการประกอบอาหาร เพื่อลูกค้าจะได้อิ่มเอมไปกับรสชาติตามแบบฉบับของอาหารอิตาเลียนฉบับดั้งเดิมMr. Bao Malatang (มิสเตอร์เป้า หมาล่าทั่ง) หมาล่าทั่ง สไตล์เกาหลีที่นำวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นของจีนมาผสมผสาน ปรุงรสให้เข้ากันอย่างลงตัว กับเมนู 'หมาล่าทั่ง' (แบบน้ำ) และ "หมาล่าเซียงกวอ" (แบบแห้ง) ด้วยซอสหมาล่าสูตรพิเศษ ที่เลือกระดับความเผ็ดได้ โดยทางร้านมีวัตถุดิบคุณภาพ ให้คุณได้เลือกมากกว่า 50 รายการ ทั้งเนื้อสัตว์มากมาย อย่างเนื้อวัว เนื้อหมูสไลด์ ปลาหมึก แมงกะพรุน เต้าหู้ ผักสด ลูกชิ้น สาหร่าย และสารพัดเส้นยอดฮิต อย่างเส้นมันเทศ เส้นบุกขนมจีน เส้นมันสำปะหลัง สามารถตักชั่งปรุงชามต่อชาม ตามวัตถุดิบที่คุณเลือกได้ด้วยตัวเองPrik Khua (พริกคั่ว) จากความหลงใหลในรสชาติอาหารไทย ที่จัดจ้านเข้าถึงเครื่องผสมผสานความหอมของกลิ่นพริกที่คลุกเคล้าจนเข้าที่ จึงกลายมาเป็นร้าน “พริกคั่ว” ด้วยการนำพริกมาคั่วเป็นสูตรลับเฉพาะตามชื่อร้าน กับเมนูที่ตั้งใจนำเสนอ ผัดกะเพราคอหมูทอด ที่นำพริกมาคั่วจนเกิดกลิ่นหอมผสมผสานไปกับกระเทียมไทยและใบกะเพราแดงคัดพิเศษผัดกับสันคอหมูทอดคุณภาพดีทานคู่กับข้าวหอมมะลิร้อนๆเสิร์ฟคู่กับไข่ข้นหรือไข่ดาวเป็ดได้อย่างลงตัว และเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ยังมีก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ ไข่เจียวปูกรอบ สำหรับผู้ที่ไม่ทานเผ็ดให้ได้อิ่มอร่อยและเข้าถึงรสชาติอาหารในแบบฉบับไทยสตรีทฟู้ดส์อย่างแท้จริงMeat Labo (มีทลาโบะ) ก๋วยเตี๋ยวเรือพรีเมี่ยมชื่อดัง ด้วยการคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพดี น้ำซุปเข้มข้น กลมกล่อมฉบับก๋วยเตี๋ยวเรือแท้ๆ และเมนูเส้นที่หลากหลาย ไม่เพียงแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือเท่านั้น ยังมี ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำมะนาวสด ก๋วยเตี๋ยวไก่ซีอิ๊ว ข้าวสตูเนื้อ หรือก๋วยเตี๋ยวเรือหมูตุ๋นนอกจากร้านอาหารชื่อดัง เดียร์ทัมมี่ ยังเอาใจสายสตรีทฟู้ดส์ รวบรวมเมนูหลากหลายหมุนเวียนมาให้เลือกมากมาย อาทิ 35 Have (35 แฮฟ) ร้านน้ำผักผลไม้สกัดเย็นเพื่อสุขภาพ ที่พร้อมจะเติมความสดชื่นให้คุณในทุกวัน กับคอนเซ็ปท์ “Have A Fresh Day With 35 Have” ซึ่งวัตถุดิบที่นำมานั้นผ่านการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันกับผัก ผลไม้หลากหลายชนิด คัดคุณภาพ เพื่อมาเติมพลังความสดชื่นให้กับคุณโดยเฉพาะ เหมาะกับคนรักสุขภาพ เพราะไม่ใส่น้ำตาลและยังใส่ท็อปปิ้งผลไม้สดอีกด้วยDoseUniversalWhite Story (ไวท์ สตอรี่) ส่งมอบความอร่อย สด ใหม่ ปรุงด้วยใจจากวัตถุดิบที่ดีที่สุด ผ่านเมนูหลากหลาย สามารถทานกับครอบครัวในทุกช่วงวัยได้ไม่มีเบื่อ ไม่ว่าจะเป็นขนมปัง เบเกอรี่ สแน็คบ๊อกซ์อาหารไทย หรืออาหารนานาชาติพร้อมทาน มากกว่าความอร่อยที่นี่ ทางร้านยังใส่ใจในสุขภาพและคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ด้วยอาหารปลอดสารกันเสีย สารกันบูด และวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษCha-men (ชาเมน) ร้านเครื่องดื่มไอเดียเก๋ สุดครีเอท ที่ทำเมนูเครื่องดื่มแสนอร่อยออกมาในรูปแบบ และมีหน้าตาของเมนูอาหารไทยยอดนิยม แปลก ล้ำ ไม่ซ้ำใคร ไม่ว่าจะเป็นชาเมนต้มยำกุ้ง (ชาไทย) ทงคัตสึชาเมน (นมฮอกไกโด) และมิโซะชาเมน (ชานม) ที่ต้องมาลองทานTomoko Cafe (โทโมโกะ คาเฟ่) ขนมมันม่วงสอดไส้ธัญพืช ที่มีให้เลือกหลายไส้ อย่างไส้มันม่วง, ไส้ถั่วเหลือง, ไส้ถั่วแดง, ไส้เผือก, ไส้งาดำ, ไส้มะพร้าว อบอวลด้วยกลิ่นหอมกรุ่นของขนมมันม่วงย่างร้อนๆ สไตล์ญี่ปุ่น อัดแน่นด้วยธัญพืช อร่อย ดีต่อสุขภาพ รสชาติหวานน้อย ไม่มีส่วนผสมของนม ไม่ใส่ไข่ ไม่ใส่น้ำมัน แคลอรีต่ำ ไม่มีไขมันทรานส์ ให้ลองทานอีกด้วย Bibigo (บิบิโก) แบรนด์อาหารชื่อดังจากประเทศเกาหลี ด้วยการนำสตรีทฟู้ดส์ยอดนิยมสไตล์เกาหลีแท้ๆ ยกมาให้ลองชิมกับเมนูเด็ด อย่าง “ต็อกบกกี” เมนูขายดีตลอดกาลของทางร้าน “มันดู” หรือเกี๊ยวเกาหลีที่สอดไส้เนื้อสัตว์คลุกซอสเข้มข้น “คิมมารี” หรือสาหร่ายห่อวุ้นเส้นเคี้ยวอร่อยเเบบเต็มคำ “คอร์นด็อก” สูตรเกาหลีแท้ที่คลุกน้ำตาลและราดซอสสูตรเด็ดถึง 3 ชนิด และเมนูมากมายที่ต้องลองทานSiam Grilled Pork (สยามหมูย่าง) สตรีทฟู้ดส์สัญชาติไทยแท้ ที่ได้รวบรวมหมูปิ้ง เนื้อปิ้ง ไก่แดง ไก่สมุนไพร ที่คัดวัตถุดิบชั้นดี หมักด้วยส่วนผสมสูตรลับของสยามหมูย่าง ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ย่างบนเตาหอมๆ สด ใหม่ ทุกวัน ใส่ใจในทุกขั้นตอนรายละเอียด กลายมาเป็นเมนูยอดฮิตที่ถูกใจทั้งลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ และยังมีเมนูไส้กรอกอีสาน สตรีทฟู้ดส์ขึ้นชื่อทานพร้อมผักเคียงเข้ากันได้ดีJIANBING HOUSE (เจียนปิ่ง เฮาส์) ต้นตําหรับเครปสไตล์จีนเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย ความอร่อยอยู่ที่แป้งถั่วสดทํามาจากถั่วเขียว แป้งบางนุ่ม ทาด้วยไข่ โรยงาดํา และ ต้นหอม ทําสดชิ้นต่อชิ้น ความอร่อยยังไม่จบทาด้วยซอสจีนสูตรพิเศษของเจียนปิ่งเฮ้าส์เท่านั้น มีให้เลือกหลากหลายรสชาติทั้ง รสหมูหมาล่า ไก่หม่าล่า หมูย่างซีอิ้ว ไก่เทอริยากิ ใส่ไข่ดาวและชีสลงไปเพื่อเพิ่มความอร่อย มาพร้อมด้วยไส้ที่อัดแน่น ห้ามพลาดความอร่อยกับเจียนปิ่งเฮาส์John Donut (จอห์นโดนัท) โดนัทที่อยู่ในมือคุณทำด้วยความรักจากใจเรา" ชวนคุณมาเปิดโลกของโดนัทที่เต็มไปด้วย Love & Passion ที่อยากให้ทุกคนได้ทานโดนัทอร่อย เราใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เหมือนกำลังสร้างงาน ‘ศิลปะ’ แฮนด์เมดด้วยหัวใจ เรามีเมนูแนะนำมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โดนัทหอมกรุ่น ซอฟท์คุกกี้ และ เมนูเครื่องดื่ม เช่น โดนัท เมเปิ้ล เบคอน, สตรอเบอร์รี่ครีมชีส, วานิลลา ครีมบูเล่ ซอฟท์คุกกี้หลายรสชาติ รวมทั้งเครื่องดื่มเย็น จอนห์ มิลค์ ที และ น้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์เพื่อเพิ่มความสดชื่น และยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายรอให้คุณมาลิ้มรสLa Lune Macaron & Pastries (ลาลูน มาการอง แอนด์ เพลสทรีย์) มาการองพรีเมี่ยม รูปแบบใหม่ สีสันสดใส สอดไส้ตรงกลางของแต่ละรสชาติมีให้เลือกมากมาย ทั้งกาแฟ ชาไทย คาราเมล วานิลลา หรือจะเป็นรสผลไม้ต่างๆ ที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้าน เช่น ออเรนจ์ บลอสซัม, รูบี้ ราสเบอร์รี่, สตรอว์เบอร์รี มิโมซ่า รสชาติหวานละมุน กลมกล่อม มีทั้งแบบแยกชิ้นและแบบกล่องที่เหมาะสำหรับซื้อเป็นของขวัญ หรือของฝากได้ด้วยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เดียร์ทัมมี่ยังนำความอร่อยของเมนูสตรีทฟู้ดส์มาให้อร่อยหลากหลายหมุนเวียนไม่ซ้ำเมนู พร้อมต้อนรับทุกท่านกับโซนช้อปปิ้งอาหารสด อาหารแห้ง ของใช้ ของฝากสินค้าเพื่ออุปโภค บริโภคอีกมากมาย รวมถึงการบริการ Personal Shopper ที่คอยดูแลให้คำปรึกษาเรื่องสินค้า รับออเดอร์ จัดเตรียมออเดอร์ พร้อมส่งเดลิเวอรี่ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line Official : @Deartummy หรือโทร 088-971-8034 Dear Tummy ชั้น G ICONSIAM เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 22.00 น.