“โยเกิร์ต” วาดฝันตั้งท้องในวัย 40 อัป แพลนฝากไข่ไว้ 10 ปี รอสามีในอนาคตคนใหม่ (คลิป)

เปิดตัว EP. แรก สำหรับรายการโดยมีซูเปอร์สตาร์ตัวแม่รับหน้าที่เป็นพิธีกร รายการที่พูดถึงการดูแลตัวเองในทุกๆ ด้าน ทั้งสุขภาพ และการใช้ชีวิตให้ดูดี ที่เดินทางมาถึงจุดต้องลงมือทำเพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่า เรียนรู้จากคนที่รู้จริง ทำจริง เปลี่ยนแปลงจริง ให้คุณหันมาจัดระเบียบเพื่อชีวิตอย่างจริงจัง แขกรับเชิญคนแรกคือสาวโสดสุดแซบที่มาร่วมแบ่งปันมุมมองการใช้ชีวิตในการฮีลใจกับเรื่องราวที่ผ่านมา ด้วยการบาลานซ์ชีวิตที่สมดุลแบบพอดีและดีพอในรูปแบบของตัวเอง พร้อมเผยตอนนี้มีแพลนฝากไข่ไว้ 10 ปีรอสามีในอนาคต ชมพู่ให้กำลังเผยเก็บไข่ น้องเกล ตอนอายุ 40 ยังทำได้เป็นยังไงบ้างชีวิตตอนนี้ ?โยเกิร์ต : “ทั้งร่างกายและจิตใจดีขึ้น กลับมาดูแลร่างกายแบบบาลานซ์ ไม่อยากออกกำลังแบบ Overtraining (การที่เราออกกำลังกายแบบหนักเกินกว่าร่างกายของเราจะรับไหว) เพราะจะทำให้ พังทั้งร่าง พังทั้งใจ คือผอมแบบซูบ เคยไปวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันมา คือน้อยมากเหยียบเส้นที่มันจะสุขภาพไม่ดีแล้ว ช่วงนั้นก็แย่ แต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วเปอร์เซ็นต์ไขมันอยู่ในตัวเลขที่เราโอเคแล้ว”เป็นคนที่ผอมเป๊ะตลอด ?โยเกิร์ต : “ทรงประมาณนี้ตลอด เพราะว่าโยค่อนข้างที่จะดูแลตัวเองสม่ำเสมอไม่ว่าช่วงนั้นเราจะทำงานหรือว่าอยู่บ้าน รู้สึกว่าร่างกาย-จิตใจมันเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดสำหรับเรา ต้องดูแลตัวเองอยู่ตลอดเวลา โยเป็นคนที่มีวินัยกับตัวเองสูง ใช้วิธีแบบที่มันพอดีและดีพอ บาลานซ์ออกกำลังกายประมาณ 5-6 วันต่ออาทิตย์ เราจะเลือกวิธีออกกำลังกายให้มันหลากหลาย ให้ครบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคาร์ดิโอ โยคะ ยืดกล้ามเนื้อ Strength training (การออกกำลังที่มุ่งเน้นสร้างกล้ามเนื้อที่มีประสิทธิภาพที่สุด) ก็ทำ ฝึกความทนทานก็ทำ จะทำอย่างละนิดอย่างละหน่อย เน้นบาลานซ์ทั้งการออกกำลังกายและใช้ชีวิตโยเคยไปทำ DNA Test นะ คือตัวเองไม่ได้มีทักษะทางด้านกีฬาใดๆ เลย แต่ว่าที่ออกกำลังกายเพราะว่าด้วยรูปร่าง เราอยากรูปร่างสวย แต่อีกอันหนึ่งที่ได้ตามมาคือสุขภาพ เรารู้สึกดี สดชื่น”ปกติก็เป็นคนดูแลตัวเองอยู่แล้ว แต่ก็มีช่วงที่โยเกิร์ต บอกว่ามีทรุดไปบ้าง ต้องเข้มงวดกับการกิน?โยเกิร์ต : “มีค่ะ ช่วงอายุ 20 รู้สึกว่าฉันออกกำลังกายทุกวัน ฉันจะกินเท่าไหร่ฉันก็กินได้ เพื่อนนัดกินชาบู ไป ถ่ายละครเสร็จเลิกดึก มาม่าหม้อไฟ ไป ตอนนั้นก็เยิน ก็กลายเป็นหญิงล่ำ คนรอบข้างตัวเราพูดหมด ไปทำอะไรมา อ้วนขึ้น เราไม่เชื่อเขา อ้วนขึ้นได้ยังไง ฉันออกกำลังกายเกือบทุกวัน ฉันจะอ้วนขึ้นไม่ได้ เพราะฉันออกกำลังกายอยู่ๆ ก็มีอะไรมาเปิดสิ่งที่มันบังตาเราอยู่ เลยได้เห็นว่า เฮ้ย…หรือว่าเราอ้วนขึ้นเหมือนที่คนอื่นพูดจริงๆ ก็เลยปรับ เริ่มจากวิธีการกิน วิธีออกกำลังกาย ไม่ได้ตามใจปากทุกมื้อ อย่างทุกวันนี้โยกินอาหารตามปกติเลยนะ แต่จะเลือกกิน เลือกโปรตีน ของทอดก็เว้นไปบ้าง ขนมหวานก็รอกินวันชีทเดย์ (หยุดควบคุมอาหาร 1 วัน) อาทิตย์ละ 1-2 วัน ข้าวมันไก่ก็ไม่เอาหนัง เลือกเป็นข้าวขาว”วันที่เราทรุดไปบ้าง ดึงตัวเองยังไง ?โยเกิร์ต : “พยายามที่จะดึงตัวเองกลับมาทำในกิจวัตรประจำวันให้เหมือนเดิม ช่วงผอมๆ ซูบๆ คือเราไม่อยากอาหาร ไม่อยากกิน ไม่อยากออกกำลังกาย รู้สึกเราไม่มีพลัง ตอนที่โยเปลี่ยนแปลง โยเริ่มจากเอาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศใหม่ๆ แต่ก่อนออกกำลังกายที่บ้าน ก็เปลี่ยนไปฟิตเนสพยายามทำอะไรใหม่ๆ เจอคนใหม่ๆ บรรยากาศใหม่ๆ ให้มากระตุ้นเรา อย่างเช่นมีเทรนเนอร์ใหม่มากระตุ้น มีสภาพแวดล้อมใหม่มากระตุ้น เพื่อให้เรากลับเข้ามาในร่องในรอย เพราะโดยพื้นฐานเราเป็นคนที่รักตัวเองสุดๆ อยู่แล้ว มันก็มีแหละช่วงที่เรายม แต่ด้วยความที่เรารักตัวเอง มันก็เลยกลับมาได้ เพราะเราอยากสวยไปอีกนาน มีสุขภาพดีไปอีกนาน”แล้วสภาพจิตใจตอนนี้เป๊ะหรือยัง ?โยเกิร์ต : “ดีขึ้นค่ะ ไม่เป๊ะ 100 หรอกแต่ก็ดีขึ้น”คนภายนอกมองว่าเราสตรองมาก ฮีลใจได้เร็วเอาจริงๆ คือเราก้าวผ่านมายังไง ?โยเกิร์ต : “หันมารักตัวเอง ให้คุณค่ากับตัวเอง การรักตัวเองเป็นพื้นฐานความรักที่ดีที่สุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการรักตัวเองต้องไม่ทำร้ายใคร อีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าสามารถฮีลใจตัวเองกลับขึ้นมาได้คือการให้อภัย ท้ายที่สุดถ้าจะมูฟออนก้าวข้ามเรื่องนี้ได้ โยรู้สึกว่าใจเราต้องเป็นสุขจริงๆ”คำว่าเพราะเราคู่ควร เป็นประโยคที่สตรองมาก คำนี้ในเวอร์ชั่นโยเกิร์ตวันนี้เป็นอย่างไร?โยเกิร์ต : “ปัญหาและเรื่องราวล่าสุดที่โยผ่านมา มันทำให้โยมีเวลาทำความรู้จักกับตัวเองใหม่ มามองตัวเองว่า เราเป็นอะไร เราต้องการอะไร โยเป็นคนที่คิด วาดภาพ ตั้งเป้าหมายในชีวิต มองภาพให้เห็นชัด และทำทุกอย่างเพื่อไปหามันเพื่อให้เราได้ในสิ่งนั้น แล้วเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำ และสิ่งที่เราจะได้ เราคู่ควรกับมัน แต่ทุกการกระทำของเรา เราต้องผลักดันตัวเองให้ไปถึงจุดนั้น แล้วโยรู้อยู่ว่าสิ่งที่รอโยอยู่ในอนาคตมันจะเป็นสิ่งที่คู่ควรกับโย ตอนนี้ยังไม่เจอ แต่โยมีภาพในหัวแล้วซึ่งมันชัดมาก”มีคนมาจีบไหม ?โยเกิร์ต : “เป็นพันค่ะ (หัวเราะ) ไม่มีค่ะ ไม่มี ไม่ได้ปิดนะแต่ว่าช่วงจังหวะเวลานี้มันอาจจะค่อนข้างยุ่ง ไม่มีเวลาที่จะเปิดใจหรือมีเวลาที่จะไปเจออะไรใหม่ๆ หรือเปิดรับอะไรขนาดนั้น”ทำไมตอนนี้ถึงอยากมีลูก ?โยเกิร์ต : “ก็ประหลาดใจเหมือนกันนะ เพราะก่อนหน้านี้ไม่ได้มีความคิดว่าอยากมีเลย มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับโยคนเดียวการที่เราจะสร้างครอบครัวต้องขึ้นอยู่กับพาร์ตเนอร์ของเราด้วย ในตอนนั้นทั้งสองคนมีความคิดกันว่าถ้าเป็นคู่ของเราก็ไม่มีลูก แต่ ณ ตอนนี้เดี๋ยวเรารอสามีในอนาคตคนใหม่ (หัวเราะ) ว่าอยากมีลูกไหม แต่เราก็มีแพลนที่จะฝากไข่ไว้ก่อน พอสามีในอนาคตมาค่อยว่ากัน”ไปปรึกษาที่ไหนมาบ้าง ?โยเกิร์ต : “มีคุยค่ะ พอจะได้ทราบกระบวนการบ้างว่าต้องมีการเตรียมตัวยังไง ห้ามกินอะไร มีฉีดฮอร์โมนมันก็จะท้องป่องๆ ก็เตรียมใจไว้ว่าเดี๋ยวจะท้องป่องๆ อาทิตย์นึง”ชมพู่ : “ใช่ วันสุดท้ายก่อนที่จะไปเก็บไข่เหมือนคนท้อง 4 เดือน แล้วยิ่งถ้าได้ไข่เยอะๆ เต็มท้องก็คือบวมสุดๆ”โยเกิร์ต : “โยว่าจะตั้งใจเก็บไว้แบบ 10 ปีเลยนะ ตอนนี้โย 37 ใช่ไหม รู้สึกว่าร่างกายเราไม่ได้มีอายุเยอะเท่านั้นยังรู้สึกว่าเด็กว่านั้น ถ้าจะมีลูกในวัย 40 กว่า คิดว่าโยก็น่าจะทำได้ ซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีมันไปไกลกว่าตอนที่เราเคยเป็นอยู่แล้ว ตอนนี้ 37 ตั้งใจเก็บไข่ 10 ปี ระยะเวลากว้างๆ มากสุดก็ที่ 47 คิดว่าเป็นไปได้”คิดว่า 47 จะท้องไหว ?โยเกิร์ต : “คงไม่ถึงหรอก แต่เชื่อว่า 40 กว่าน่าจะทำได้ โยว่าโยทำได้”ชมพู่ : “ได้ พี่สายฟ้า พี่พายุ ก็เป็นไข่ตอนอายุ 35 ก็คือเก็บแล้วก็ทำเลย หลังจากนั้นก็โควิดเอยอะไรเอย ก็พยายามมีน้องเกลมาตลอด แต่ว่าบ้านนี้ไม่รู้เป็นอะไรเก็บได้แต่ผู้ชายพอได้ผู้หญิงมาใช้ก็ไม่ติด จนได้น้องเกล เป็นไข่ตอนอายุ 40 คือเก็บก่อนวันเกิดตอนอายุ 40 ปี 1 วัน ก็เป็นอย่างที่เห็น”โยเกิร์ต : “แสดงว่าโยก็ยังได้อยู่ เคยได้ยินว่าอายุ 50 มีลูกก็มี เพื่อนโยบางคนทำ IVF แบบเคร่งมาก นอนอยู่เฉยๆ ไม่ทำอะไรเลยก็คือหลุดหมด แต่ช่วงที่ใช้ชีวิต ปาร์ตี้ ร่างกายเอ็นจอยกลับติดเฉยเลย”ชมพู่ : “ยังได้อยู่ เป็นกำลังใจให้กับคนที่ยังพยายามอยู่ด้วยค่ะว่า 40 ก็ยังได้ค่ะ”สามารถติดตาม "On the way with Chom" ได้ที่ช่องทาง Podcast : 