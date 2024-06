"หนิม เอเอฟ" ถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพร์สขอแต่งงาน ด้านเพื่อนๆ แห่ยินดีเพียบ

ขึ้นแท่นว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงรายล่าสุด สำหรับนักร้องสาว "หนิม เอเอฟ" หรือ "หนิม คนึงพิมพ์ ธนพิชชากรณ์" หลังซุ่มคบหาดูใจอยู่กับแฟนหนุ่มนอกวงการ "เว่น" มานานหลายปีงานนี้นักร้องสาว "หนิม" ก็ได้โพสต์ภาพวินาทีแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานลงอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมข้อความว่า "And I said yes. @wendosk121 รักมากมายค่า"ขอบคุณพริ้ง เจ้าของวันเกิด ที่หลอกให้ฉันซื้อเค้กมาใส่แหวนให้ตัวเอง HBD น้า ขอให้แกมีความสุขมากๆ มากกว่าที่แกสร้างความสุขให้ฉันในวันนี้ ขอบคุณพี่พิท พี่ปริญ ที่ช่วยทุกอย่างเต็มที่เสมอมานะคะ ขอบคุณมิกกี้ แชมป์ ที่มาร่วมเซอร์ไพร์สแบบเนียนสุดๆ รักทุกคนมากๆเลยพอมาถึงวันนี้จริงๆก็พิมพ์อะไรไม่ค่อยถูก ยังตื่นเต้นอยู่เลย ขอบคุณพี่เว่นนะคะที่รัก ให้เกียรติ และดูแลเค้าอย่างดีเสมอมา ให้เค้ารู้สึกอุ่นใจอยู่เสมอ รักน้า...สุดท้ายนี้ ฉันเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วจ้า"ท่ามกลางเพื่อนๆ และแฟนๆ แห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันมากมาย