”Tero Music X The Mall Lifestore Music Audition 2024 ตอน วงเล็กอยากเล่น (ห้าง)ใหญ่” ชิงรางวัลกว่า 250,000 บาท พร้อมโอกาสเป็นศิลปินสังกัด “เทโร มิวสิค”!!

ภายในงานพบกับผู้จัดการทั่วไป บริษัท เทโร มิวสิค จำกัด ,ผู้จัดการใหญ่กิจกรรมการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมพูดคุยถึงจุดประสงค์ของการร่วมมือกันจัดโปรเจกต์การแข่งขันประกวดวงดนตรีในครั้งนี้ รวมถึงพูดคุยกับทั้ง 3 กรรมการผู้ตัดสินการประกวด สุดเขต จึงเจริญ (เอก Season Five) Executive Producer ค่าย SoulMade Sound, กวิน ศิรินาวิน (แม่น-นักร้องนำวง Bedroom Audio) และ PAUL 'BEE' HAMPSHIRE ฝ่ายคัดสรรและพัฒนาศิลปิน บริษัท เทโร มิวสิค จำกัด ถึงขั้นตอนการประกวด, เกณฑ์การตัดสิน และรางวัลที่จะได้รับจากการประกวด โดยมีบรรดาสื่อมวลชนและเหล่าศิลปินสังกัด เทโร มิวสิค อาทิ วง Roger That, วง Molon, วง Rehear-Experience, โจนาธาน The Young Wolf, MellaMay และ วง DE GIFT’ มาให้กำลังใจกันเนืองแน่น!!ก่อนจะปิดท้ายงานด้วยความมันส์จัดเต็มแบบไม่มียั้ง!! กับโชว์พิเศษจากวงร็อกมากฝีมือ Bedroom Audio ที่ขนเพลงฮอตฮิตมาเอาใจแฟน ๆ ไม่ว่าจะเป็น เพลงฮิต 300 กว่าล้านวิว “รักมือสอง” , “เพลงที่เธอไม่ฟัง ” ที่ขึ้นอันดับ #1 ในชาร์ต Billboard Thailand, “ไม่บอกเธอ” , “ใครคนนั้น” และซิงเกิลใหม่สุดร้อนแรง “หม้อรวม” เล่นเอาแฟน ๆ ทั้งร้องและโยกตามกันแบบสุดเหวี่ยง!!สำหรับรายละเอียดการแข่งขันประกวดวงดนตรีโปรเจกต์ Tero Music X The Mall Lifestore Music Audition 2024 ตอน วงเล็กอยากเล่น (ห้าง)ใหญ่” เปิดรับสมัครวงดนตรีที่มีความสามารถจากทั่วประเทศ➢ รอบสมัครและคัดเลือก (Recruit and Screening) ตั้งแต่ 12 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2567 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ถึง 30 ปี (ผู้สมัครต้องเกิด ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2537 – วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2547 หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร) คัดเลือกโดยการตัดสินของคณะกรรมการประจำการแข่งขันจาก Demo เพลง และคลิปวีดีโอที่ผู้สมัครส่งสมัครออนไลน์ผ่านลิงก์ Google Form• ผู้สมัครจะต้องส่ง Demo เพลงที่วงเป็นผู้แต่งเนื้อร้อง ทำนอง และเรียบเรียงดนตรีเอง จำนวน 1 เพลง และคลิปวิดีโอแสดงเพลง Cover ของศิลปินในค่ายเพลงเทโรมิวสิคตามที่ระบุไว้ในลิสต์เพลงที่กำหนด มาทำใหม่ให้เป็นสไตล์ของตัวเอง จำนวน 1 เพลง พร้อมพูดแนะนำตัวเองความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยการอัพโหลดขึ้น Google Drive แล้วแปะลิงก์ใน Form การรับสมัคร• คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้สมัครจำนวน 15 ทีม เพื่อเข้าสู่รอบการแสดงสด (Live Performance) โดยประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือก ในวันที่ 6 สิงหาคม 2567 ทาง Facebook Tero Music และจากการติดต่อโดยทีมงาน➢ รอบการแสดงสด (Live Performance) จัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2567 เป็นการแข่งขันโดยการแสดงสด ณ MCC HALL เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ให้คะแนน และจะคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันเพียง 8 วงดนตรีเพื่อเข้าสู่รอบตัดสิน (Final) โดยมีการตัดสิน และประกาศผลในวันงาน➢ รอบตัดสิน (Final Round) จัดขึ้นวันที่ 25 สิงหาคม 2567 ณ MCC HALL เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค วงดนตรีที่ได้รับการคัดเลือก 8 วง โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ให้คะแนนและตัดสินการแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะเลิศ ซึ่งคะแนนการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด#TeroMusicXTheMallAudition #วงเล็กอยากเล่นห้างใหญ่2024 #TeroMusic #TheMallGroup#TheMallThailand​ #TheMallLifeStore #MCCHALL​ #MCCHallEventSpaceForEveryone#CMCmusic #LifeWithRhythm #กลองไทยทำด้วยใจ