พี่หมีเปิดตัวใหญ่กว่าเดิม กับเวที MR. BEAR BANGKOK 2025 กับเวทีการประกวดผู้ชายหุ่นหมีของประเทศไทย

ปีนี้จัดเต็มเล่นใหญ่สำหรับงานแถลงข่าวภายใต้คอน Don’t let your size limit you. อย่าปล่อยให้ขีดน้ำหนักมาจำกัดขีดความสามารถ โดยมีผู้บริหารซึ่งในปีนี้จับมือกับคลีนิคยักษ์ใหญ่แห่งจังหวัดโคราช Wand Wood Clinic โดยแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้าน เวชศาสตร์ความงามและการชะลอวัย มาเป็นผู้สนับสนุนหลักในปีนี้Mr.Bear Bangkok 2025 เป็นเวทีการประกวดผู้ชายหุ่นหมี ที่ถือเป็นเวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่เปิดพื้นที่ให้กับผู้ชายทุกคนที่มีความสามารถและมีความมั่นใจในตัวเอง ที่สามารถแสดงออกถึงตัวตนเพื่อการเปลี่ยนแปลง ค่านิยมของสังคมในเรื่อง BEAUTY STANDARD ในสังคม และยังสร้างศิลปินและนักแสดงออกมาอีกมากมายโดยในการประกวดครั้งนี้ Wand Wood Clinic เตรียมขนทัพคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมากมายนำทีมโดย คุณหมอลูกไม้ ดูแลผิวและรูปร่างให้กับผู้เข้าประกวด MR.BEAR BANGKOK 2025 สำหรับใครที่อยากดูแลผิวและรูปร่างสามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่ Wand Wood Clinic จังหวัดโคราช หรือติดตามได้ที่เพจ Wand Wood Clinic