ครั้งแรกในไทย! สัมผัสประสบการณ์และสนุกไปกับ ‘-196’ เครื่องดื่ม RTD รูปแบบใหม่จากประเทศญี่ปุ่นที่เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมเติมความสดชื่นจากผลไม้แท้ทั้งผล ตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไป

Suntory Global Spirits (ซันโทรี่ โกลบอล สปิริต) ผู้นำด้านธุรกิจครื่องดื่มระดับโลก เปิดตัว -196 (ไมนัส-วัน-ไนน์-ซิคซ์) เครื่องดื่มวอดก้าโซดารสผลไม้รูปแบบใหม่ที่ผลิตโดยใช้ผลไม้ทั้งผล เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีของเครื่องดื่มดังกล่าว นับตั้งแต่เริ่มวางจำหน่ายครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2005 และได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง จนกลายเป็นสินค้า RTD ประเภทกระป๋องที่ขายดีที่สุดของ Suntory พร้อมเติมเต็มความสดชื่นจากรสชาติผลไม้แท้ๆ ได้ตั้งเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป ที่ร้านสะดวกซื้อและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ-196 ผลิตด้วยเทคโนโลยี FCI (Freeze Crush Infusion) ลิขสิทธิ์เฉพาะของ Suntory ที่ได้มาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น โดยนำผลไม้ทั้งผลตั้งแต่เปลือก เนื้อผลไม้ และเมล็ดไปแช่แข็งในไนโตรเจนเหลวอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียสเพื่อคงรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และคุณภาพของผลไม้ไว้อย่างสมบูรณ์ ก่อนนำไปบดเพื่อผสมเข้ากับแอลกอฮอร์ จนได้เครื่องดื่มที่มอบความสดชื่นถึงขีดสุดและมี ”รสชาติจากผลไม้แท้ๆ” จึงเป็นที่มาของชื่อ -196 โดยในประเทศไทยมีด้วยกัน 2 รสชาติ ได้แก่ รสเลม่อน และรสองุ่นสำหรับ-196 มีปริมาณแอลกอฮอล์ 5 เปอร์เซ็นต์ ด้วยรสชาติและรูปแบบที่ทันสมัย จึงเหมาะสำหรับเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยเพิ่มความสดชื่นได้ในทุกโอกาสและทุกไลฟ์สไตล์อย่างแท้จริงสำหรับตลาดเครื่องดื่ม RTD ทั่วโลกในขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงขยายตัว โดยคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2030 ซึ่งทาง Suntory ตั้งเป้าหมายส่วนแบ่งตลาดไว้ที่ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และตั้งเป้าขยายตลาดของ -196 ให้เป็นแบรนด์ RTD ระดับโลก ที่มีจำหน่ายทั่วทั้งเอเชีย ยุโรป และอเมริกา พร้อมพา Suntory ขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในภาค RTD อีกด้วย สัมผัสรสชาติความความสดชื่นแปลกใหม่จากผลไม้แท้ทั้งผลของ -196ได้ที่ร้านสะดวกซื้อและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ ตั้งแต่มิถุนายนนี้ เป็นต้นไปเกี่ยวกับ ‐196 (minus one‐nine‐six):-196 เปิดตัวในประเทศญี่ปุ่นในปี 2005 โดย Suntory เป็นแบรนด์เครื่องดื่มวอดก้าประเภทพร้อมดื่มที่มีความโดดเด่น ผลิตด้วยเทคโนโลยี FCI (Freeze Crush Infusion) ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของทางบริษัท ซึ่งทำให้ได้รสชาติของผลไม้ที่เป็นธรรมชาติและน่าพึงพอใจ โดยการแช่งแข็งผลไม้ทั้งผลในไนโตรเจนเหลวอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส จากนั้นจึงนำมาบดและผสมเข้ากับวอดก้าและโซดา และด้วยความสดชื่นถึงขีดสุด จึงทำให้แบรนด์เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคจำนวนมากในตลาดต่างๆ-196 เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในญี่ปุ่นตั้งแต่เปิดตัวและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตั้งใจของ Suntory ที่ต้องการให้ผู้บริโภคทั่วโลกสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงได้มากขึ้น ในปี 2020 จึงมีการขยายขอบเขตแบรนด์ -196 จากประเทศญี่ปุ่นไปยังตลาดต่างๆในภูมิภาคเอเชีย ขณะที่ในปี 2021 Suntory ได้ขยายแบรนด์เพิ่มเติมด้วยการเปิดตัวในประเทศออสเตรเลีย ด้วยการปรับรสชาติและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่น และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ปัจจุบัน -196 ที่ปรับแต่งแล้ว ได้รับความนิยมในตลาดที่แตกต่างหลากหลายและยังคงดำเนินกิจการได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจุดแข็งในระดับโลกและงานฝีมือที่มีคุณภาพเกี่ยวกับ Suntory Global Spiritsในฐานะผู้นำระดับโลกด้านเครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยม Suntory Global Spirits ได้สร้างสรรค์แรงบรรดาลใจให้กับชีวิตที่สดใส ด้วยการสร้างประสบการณ์การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติให้แก่ผู้คนมาอย่างยาวนาน และเป็นที่รู้จักในฐานะผู้สร้างสรรค์วิสกี้ระดับพรีเมียม ไม่ว่าจะเป็น Jim Beam® และ Maker’s Mark®; วิสกี้สัญชาติญี่ปุ่นอย่าง Yamazaki®, Hakushu®, Hibiki® และ Toki™; แบรนด์สก็อตชั้นนำ Laphroaig® และ Bowmore® นอกจากนี้ Suntory Global Spirits ยังเป็นผู้ผลิตแบรนด์ชั้นนำ อย่าง Tres Generaciones® และ El Tesoro® เตกีล่า; Roku™ และ Sipsmith® จิน และเป็นผู้นำระดับโลกในด้านค็อกเทลพร้อมดื่ม อย่าง -196 และ On The Rocks™ Premium Cocktails อีกด้วยSuntory Global Spirits เป็นบริษัทระดับโลก มีพนักงานประมาณ 6,000 คน ในเกือบ 30 ประเทศ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยค่านิยมหลักของบริษัท คือ Growing For Good (เติบโตเพื่อสิ่งที่ดี), Yatte Minahare (กล้าลงมือทำ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค) และ Giving Back to Society (ตอบแทนสู่สังคม) ขณะที่กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ประกอบด้วยเป้าหมายที่มีความทะเยอทะยาน และการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลก, ผู้บริโภค และชุมชนSuntory Global Spirits มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นิวยอร์กซิตี้ เป็นบริษัทในเครือของ Suntory Holdings Limited ประเทศญี่ปุ่นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าชม www.suntoryglobalspirits.com และ www.drinksmart.com