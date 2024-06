เปิดตัว “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2024” วัดกันจะจะ 41 สาวงาม ใครสวยจึ้งคู่ควรจะไปจักรวาล

วันแรกของการเปิดประตูสู่จักรวาลหลังกิจกรรมการจับหมายเลขในช่วงเช้า ผู้เข้าประกวดทั้ง 41 สาวงาม ได้เมคโอเวอร์ลุคใหม่สำหรับงานค่ำคืนที่ดาวทั้ง 41 ดวงจะเปล่งประกายสู่จักรวาลในชุดราตรีที่ทีมงานของแต่ละจังหวัดรังสรรค์มาอวดความงามในคืนแรกโดยไฮไลต์ของ MUT GALA ในคืนแรกคือการแบทเทิลกันระหว่างฝั่ง Dark (ดำ) และฝั่ง Light (ขาว) ซึ่งจะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง สปอนเซอร์ , Miss Universe Thailand 2021, 2022 และ 2023, ทีมนางสาวไทย 2567 และ Mister Global Thailand 2024 ร่วมทำการตัดสิน เพื่อค้นหาดวงดาวที่เจิดจรัสที่สุดในคืนนี้ ซึ่งจะมีทั้งหมด 4 รางวัลจากการตัดสินของคณะกรรมการซึ่งตกเป็นของตัวเต็ง คือ MUT40 กรุงเทพมหานคร, Queen Of The Best Look ได้แก่ MUT07 มหาสารคาม, Queen Of Performance ได้แก่ MUT01 ลพบุรีและ City Director The Best Presentation ได้แก่ City Director มหาสารคาม อีก 1 รางวัลพิเศษจากการโหวตและแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียล อย่าง Social Media IT Girl ที่จะประกาศผลในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.สำหรับกิจกรรมในวันต่อไปจะมีขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 กับกับโจทย์สุดท้าทายที่เคยถูกพูดถึง แต่ทุกท่านจะคิดไม่ถึงอย่างแน่นอน! โดยสามารถรับชมภาพกิจกรรมและวีดีโอ รวมถึงการถ่ายทอดสดได้ทั้งทาง FB : Miss Universe Thailand, TPN และ Youtube : TPNG อีกทั้งอัปเดตข่าวสารการประกวดได้ทาง ช่องวัน31