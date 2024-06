“แมทตี ฮีลีย์“ กิ๊กเก่า ”เทย์เลอร์ สวิฟต์“ มูฟออนไวหมั้นนางแบบสาวแล้ว

หลังจากเจอแฟนคลับของ “เทย์เลอร์ สวิฟต์” ถล่มหนักเพราะไม่เห็นด้วยกับการที่นักร้องสาวมากความสามารถออกเดตกับ “แมทตี ฮีลีย์” นักร้องนำวง The 1975 ที่มีพฤติกรรมเหยียดผิว และหัวรุนแรง หลังเปิดตัวคบหากันได้เพียงเดือนเดียวทั้งคู่ก็ต้องเลิกรากันพร้อมเหตุผล ต่างคนต่างยุ่งกับการเดินสายทัวร์และเข้ากันไม่ได้ ล่าสุดทางนักร้องหนุ่มมูฟออนไวกว่าเพราะตอนนี้หมั้นแฟนสาวนางแบบเตรียมสละโสดแล้วแม้จะมีข่าวลือว่า เทย์เลอร์ สวิฟต์ นักร้องสาววัย 34 ปีอาจจะได้สละโสดเร็วๆนี้ เพราะคนรักรายล่าสุดของเธออย่าง ทราวิส เคลซี นักอเมริกันฟุตบอลวัย 34 ปีมีแพลนอยากขอแต่งงานแล้ว แต่ข่าวลือดังกล่าวก็ยังไม่มีทีท่าจะเกิดขึ้นเพราะนักร้องสาวยังยุ่งกับการเดินสาย The Eras Tour ของตนเองงานนี้ แมทตี ฮีลีย์ นักร้องดังวัย 35 ปีที่ต้องสลัดรักและปล่อยให้ เทย์เลอร์ สวิฟต์ ไปคบหากับ ทราวิส เคลซี ก็มูฟออนได้ไว หันไปคบกับ แกบเบรียทเต เบคเทล นางแบบสาววัย 26 ปี ที่แม้อายุจะห่างกันเกือบ 10 ปี แต่ทั้งคู่ก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีตามรายงานระบุว่า นางแบบสาว ได้ไปร่วมชมคอนเสิร์ตของ Charlie XCX ซึ่งเธอได้พูดถึงเรื่องข่าวดีว่าเตรียมจะสละโสดกับนักร้องนำ The 1975 เพราะเธอใส่แหวนเพชรสีดำที่นิ้วนางข้างซ้ายงานนี้ เดนิส เวลช์ นักแสดงวัย 66 ปีแม่ของ แมทตี ก็ได้คอนเฟิร์มข่าวดีนี้เอง โดยระบุว่า “ไม่มีอะไรน่ายินดีกว่านี้แล้ว”“ฉันเพิ่งรู้เรื่องที่ แมทตี หมั้นเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา พวกเขาพากันไปเจอเพื่อนทั้ง ชาร์ลี และ จอร์จ ที่นิวยอร์กฉันตื่นมาเช้านี้พร้อมกับฟีดไอจี ที่ขึ้รว่าพวกเขาหมั้นกันแล้ว เพชรสีดำ ที่เขาสั่งทำพิเศษเพื่อเธอ ไม่มีอะไรน่ายินดีกว่านี้แล้ว เธอมาจากลอสแองเจลิส เธอสวยมาก เรามีความสุขมาก เธอมีครบทุกอย่างที่ฉันอยากให้ลูกสะใภ้ของฉันมีเลย“